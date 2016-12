Essai Skoda Yeti 2.0 TDI 110 Active

Librairie Skoda

Skoda Yeti 2.0 TDI 110 Active : Essai

En abandonnant deux roues motrices, le Skoda Yeti TDI 110 devient encore plus abordable. A finition équivalente, la version 4x2 permet d’économiser la bagatelle de 3300 €. En ces temps de disette, cette somme assez rondelette peut légitimement faire réfléchir le chaland. Mais pour séduire, le crossover tchèque ne devra avoir rien perdu de ses qualités.

Nous apercevons à peine notre version d’essai que nous poussons déjà un premier ouf de soulagement. Même dans cette version 4x2, le Yeti conserve son look de baroudeur qui lui confère une forte personnalité. On retrouve donc avec plaisir une garde au sol de 180 mm, les bas de caisse en plastique noir, la ligne massive ou encore les imposants antibrouillards placés à proximité de la calandre. Le design ne tombe jamais dans l’excès ou dans l’agressivité et le crossover de Mladà Boleslav dispose d’un capital sympathie assez important. Un peu comme l’abominable homme des neiges finalement…

Reprenant la modularité du Skoda Roomster, le Yeti se montre aussi pratique que fonctionnel. Et cerise sur le gâteau, son coffre de 410 litres peut recevoir d’astucieux systèmes afin de maintenir le chargement. Mais le point fort du Yeti reste son habitabilité. La garde au toit est généreuse et l’espace réservé aux jambes des passagers arrière est royal ! Ces derniers profitent de sièges indépendants et coulissants. Enfin, du moins ceux qui se trouvent aux deux extrémités, car le passager central n’est pas particulièrement bien traité. Le pauvre occupant devra se contenter d’un siège fixe et étroit ! Et pour couronner le tout, il devra caser ses jambes autour de l’encombrant tunnel de transmission, ce qui lui laisse au moins une chance de ne pas toucher la petite console centrale accueillants les aérateurs arrière. Si nous chipotions un petit peu, nous pourrions toujours regretter que cet élément soit taillé dans du plastique dur. Mais les matériaux utilisés sont généralement de bonnes factures et les assemblage restent au dessus de tout soupçon.

L’habitacle, qui regorge de rangements, nous séduit tout autant que l’extérieur. Malgré l’absence du toit en verre, le Yeti est lumineux et on se sent vite bien à son bord. Le conducteur n’est pas le plus malheureux, car le moins puissant des 2.0 TDI n’est pas un poumon. S’éveillant à partir de 1500 tr/min, il offre une poussée assez linéaire jusqu’à 4800 tr/min. Certes, la voiture distille assez peu de sensations mais elle reste néanmoins agréable à mener. Le moteur, dont le couple culmine à 25,5 mkg entre 1500 et 2500 tr/min, fait preuve d’une belle souplesse en ville tout en se montrant disponible sur route. A aucun moment, nous n’avons eu la sensation de nous trainer et le chronomètre vient confirmer cette impression avec un honnête 11.6" au 0 à 100 km/h. Autre bonne nouvelle, le Yeti TDI 110 est peu porté sur la boisson. Skoda annonce une consommation mixte de 5.4 L/100, ce qui avec une réservoir de 60 litres autorise une autonomie théorique pouvant aller jusqu’à 1100 km.

Sur les portions sinueuses de Haute Savoie, le châssis et les trains roulants font étalage de leurs qualités. La direction est aussi douce que précise, tandis que le comportement routier fait preuve de sérénité. Le crossover de la marque tchèque, qui peut compter sur un train avant McPherson et un train arrière multibras dérivé de l’Octavia Scout, jouit d’une belle stabilité. Une barre stabilisatrice d’un diamètre de 23mm a été placée transversalement au niveau de l’essieu avant. Elle limite la prise de roulis malgré une hauteur de caisse conséquente. Et comme le Yeti est généreux, il ne facturera pas ses bonnes aptitudes routières au prix d’un amortissement trop ferme. Bien au contraire, les suspensions proposent un compromis assez honnête entre les prestations dynamiques et le confort.

En passant à la traction avant, le Yeti TDI 110 n’a donc rien perdu de ses qualités. Et pour cause ! Le Skoda Yeti 4x4, qui est dotée d’un coupleur Haldex de 4ème génération, n’est en fait qu’une traction capable en cas de nécessité de reporter du couple sur les roues arrière… Autrement dit, sauf lorsque l’adhérence est précaire, il n’y pas de réelles différences entre les deux transmissions… Ou presque, car sur le 4x2 les finitions Active et Ambition ne disposent pas de l’ESP de série.

A l’instar de la direction, la commande de boîte fait également dans la douceur et la précision. Particulièrement agréable à manier, elle perd un rapport sur cette version 4x2. Toujours est-il que les 5 vitesses restantes sont plutôt bien étagées. Cela permet ainsi au Yeti d’offrir des reprises correctes. Mais sans plus.

Correct, mais sans plus ? C’est également le qualificatif qui nous vient à l’esprit au moment d’évoquer les freins. A défaut d’être puissants, ils proposent un ralentissement satisfaisant et une bonne endurance… pour une conduite usuelle. Reste que l’air de la montagne semble avoir rendu les plaquettes joyeuses. Ces dernières n’avaient de cesser de siffloter à chaque freinage à faible allure. Pour passer inaperçu dans la circulation c’est l’i-d-é-a-l !

Outre son look original, ce Yeti d’entrée de gamme propose de sérieuses prestations et en s’affichant à un tarif assez doux, il vous en offre assurément pour votre argent. C’est bien là ce que l’on attendait de cette sympathique voiture…

Texte: Hatem Ben Ayed

Photos: Constructeur

