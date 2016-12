Essai Skoda Octavia 1.4 TSI et 2.0 TDI

Librairie Skoda

Modulare Querbaukasten ! Voilà un cri de guerre qui a de quoi effrayer la concurrence du groupe Volkswagen sur les segments des compactes et des berlines. Chaque marque du consortium germano-hispano-tchèque a inauguré cette plateforme modulaire transversale MQB avec l’un de ses modèles phares, histoire d’enfoncer le clou. Ainsi, comme Volkswagen avec sa Golf, Audi avec son A3 et Seat avec sa Leon, Skoda s’en est servi de base pour bâtir la troisième génération d’Octavia, sa voiture la mieux vendue dans le monde avec plus de 3,7 millions d’unités écoulées depuis 1996.

Plus longue de 90 mm, plus large de 45 mm et posée sur un empattement augmenté de 108 mm... la nouvelle Octavia s’est payée une séance de musculation qui, accompagnée d’un peu de fitness, lui a aussi permis de perdre jusqu’à 102 kg par rapport à sa devancière. Les premiers bénéficiaires de ces évolutions sont bien sûr les passagers qui gagnent de l’espace aux jambes, aux coudes et aux épaules. L’Octavia 2 était déjà connue et reconnue pour son habitabilité mais la troisième mouture fait encore mieux, d’autant qu’elle regorge toujours de petites idées tout simplement intelligentes (« simply clever ! ») : gratte-vitre dans la trappe à essence, revêtement de coffre double face, filets de coffre, … Le volume de chargement augmente d’ailleurs lui aussi jusqu’à 590 litres (!!) avec la banquette en place, et 1580 en la rabattant.

Skoda n’a en revanche pas fait montre d’une grande originalité pour le dessin de carrosserie qui, par certains aspects, rappelle (trop) clairement les anciennes générations d’Audi A4. Même constat dans l’habitacle où les éléments communs au groupe VW étouffent la personnalité de Skoda. Il conserve cependant la qualité de finition qui correspond aux ambitions de la marque tchèque avec des plastiques moussés encadrant des commandes claires et pratiques.

Skoda propose un large choix de motorisations pour sa nouvelle Octavia : quatre essence TSI (85, 105, 140 et 180 chevaux) et deux diesel TDI (105 et 150 chevaux). Devenu un grand classique du groupe Volkswagen, le 1.6 TDI 105 se distingue sur les parcours urbains. Son système Start/Stop de série lui permet d’atteindre 3.8 L/100 km en consommations officielles sur trajet mixte. Dans la pratique, on pourra compter sur du 4.1 L sur des parcours roulants entre 80 et 100 km/h. Sa souplesse de fonctionnement ne peut cependant pas cacher ses difficultés à reprendre dans les côtes où il faudra vite jouer de la boite manuelle à cinq rapports. Pour des routes plus vallonnées et plus sinueuses, on lui préfèrera le 2.0 TDI de 150 chevaux, à peine plus gourmand grâce à une boite manuelle à 6 rapports ou une DSG 7. Il développe 32.6 mkg de couple, soit 7.1 de plus que le 1600. Le dynamisme et la réactivité de ce moteur permettent de profiter au mieux des qualités routières de l’Octavia.

Enfin, ce serait une grave erreur que de ne pas envisager un moteur essence, plus particulièrement le 1.4 TSI de 140 chevaux. Il dispose d’un couple identique à son équivalent diesel, disponible dès les bas régimes grâce au turbo. Par ailleurs, étant plus léger que le bloc TDI, il soulage le train avant de l’Octavia qui devient plus équilibrée en virage.

Les plus sportifs opteront pour le 1.8 TSI de 180 chevaux, le plus puissant de la gamme. Il s’agit d’ailleurs de la seule version de l’Octavia à recevoir un train arrière multibras, avec une barre stabilisatrice. Skoda reste toutefois fidèle à sa politique de sécurité en proposant jusqu’à neuf airbags dont sept de série (avec un airbag genoux pour le conducteur) et deux airbags latéraux arrière en option à 300 €.

Le premier des trois niveaux de finition, Active, n’est disponible qu’avec le 1.2 TSI (85 ou 105) et le 1.6 TDI de 105 chevaux. Il comprend déjà, entre autres, la climatisation, le contrôle de pression des pneus, l’ordinateur de bord et le régulateur de vitesse. Le palier à franchir pour atteindre le milieu de gamme Ambition est conséquent mais les équipements supplémentaires sont loin d’être négligeables : climatisation automatique bi-zone, jantes alliage 16", feux et essuie-glaces automatiques, volant multifonction en cuir, antibrouillards avant, radar de stationnement arrière, quatre vitres électriques, … On peut en outre bénéficier de la boite automatique double embrayage DSG sur les deux moteurs diesel pour 1500 € de plus. Enfin, le haut de gamme Elégance permettra d'obtenir notamment l’écran tactile avec GPS, les feux arrière à LED ou encore les jantes 17". Avec notre 1.4 TSI de 140 chevaux, l’Octavia reste encore très compétitive car elle regroupe les équipements indispensables d’un haut de gamme en laissant certains gadgets dans la longue liste des packs et options. On regrette seulement que le démarrage sans clef, les sièges chauffants et le toit ouvrant panoramique en fassent partie.

Texte: Renaud LACROIX

Photos: Renaud LACROIX & constructeur

