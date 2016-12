Essai Smart Fortwo mhd

Librairie Smart

Smart Fortwo mhd : Essai

Il aura fallu 10 ans pour que la Smart Fortwo rencontre un adversaire à sa mesure : la Toyota iQ. Retour sur celle qui a inspirée l'autre, dans sa variante qui se veut la plus respectueuse de l'environnement : la mhd.

Née en 1998, la Smart Fortwo a été totalement remplacée en 2007.... par la seconde génération de la Fortwo (ndlr: pour deux). Il ne s'agit donc plus qu'un simple restylage mais d'un nouveau modèle qui compte capitaliser sur le succès de son prédécesseur. Notre mhd en est une variante. Sous le plancher du coffre se cache toujours un moteur 3 cylindres en ligne. Mais en lieu et place du Suprex 600 cm3 turbo de la précédente Fortwo, nous avons désormais droit à un 1000 cm3 Mitsubishi sans turbo. Celui-ci devrait incontestablement être plus fiable que l'ancien Suprex, qui avait pour habitude de rendre l'âme entre 60.000 et 100.000 km.

Notre 3 cylindres dispose de 4 soupapes par cylindre, d'une distribution à double arbre à cames en tête et d'une distribution variable VVT, autant d'éléments dont ne disposait pas le moteur Suprex. Fort de tout ceci, le conducteur peut compter ici sur 71 chevaux et sur un couple de 9.4 mkg, certes obtenus à un régime bien plus élevé qu'auparavant : 4500 tr/min.

Pour relayer ceci, la précédente boite 6 Softip a été jetée à la benne : elle combinait à l'époque 3 rapports de boite et 2 rapports de pont pour offrir 6 rapports, d'où la nécessité à l'époque de disposer d'une commande séquentielle pour gérer cette manipulation. Mais à chaque changement de rapport, toutes ces manipulations aboutissaient à un temps de réponse bien trop lent. La nouvelle boite, toujours à commande séquentielle, est plus simple de conception et compte 5 rapports.

A l'usage, la différence se fait sentir. Le moteur, pourtant bien différent, est tout aussi attachant que l'ancien et produit une sonorité aussi rageuse et sympathique. La boite est pour sa part plus rapide, notamment au rétrogradage puisqu'elle sait désormais faire une relance moteur, flatteuse au demeurant. Il faut malgré tout se rendre à l'évidence : la boite reste toujours trop lente et trop brutale. On trouve bien mieux à la concurrence.

Néanmoins, pas de doute, la Smart Fortwo mhd est plus performante et plus agréable que celle qu'elle remplace. Sans bride, elle atteint les 150 km/h et décroche le kilomètre départ arrêté en 35.7 secondes : c'est presque 2 secondes et demi de mieux, autant dire un boulevard…

En échange de ces performances en hausse, il était impératif pour la Fortwo que sa tenue de route progresse. C'est en effet le cas. La voiture sous-vire beaucoup moins et permet donc de passer plus fort dans les courbes, avec un contrôle de stabilité du coup bien moins chatouilleux. Notre Smart est encore loin de faire le poids face à une Toyota iQ ou à une Citroën C1, mais le progrès reste net malgré tout. Le confort n'a par contre pas vraiment progressé et la Fortwo reste bien trop ferme : cette voiture reste une corvée dès que la chaussée est dégradée. En revanche, comme toujours chez Smart, le freinage est excellent et l'attaque à la pédale franche.

Notre version se nomme mhd pour Micro Hybrid Drive. Il ne s'agit pas d'un système full-hybride comme ce que l'on peut retrouver sur une Toyota Prius par exemple mais d'un système Stop&start. Entendez par la que le moteur de notre Smart se coupe en arrivant au feu rouge et redémarre instantanément au feu vert, sans intervention particulière du conducteur. Du coup, alors que la Fortwo d'origine est déjà économe et respectueuse de son environnement, la mhd fait bien entendu mieux : seulement 103 g/km de CO2, ça ouvre droit à quelques bonus écologiques.

L'habitacle a été entièrement redessiné. Comme par le passé, il se distingue par son dessin sympathique, sa lumière, et l'étonnante impression d'espace qu'il distille à ses occupants, qui ne sont toujours que deux à pouvoir en profiter. Si la finition n'est pas parfaite et que les matériaux sont parfois d'aspect moyens, il n'en demeure pas moins que l'on se sent vraiment bien à bord de cette Smart Fortwo mhd.

Notre Fortwo mhd en finition Pure est affichée à un tarif équivalent à celui d'une Renault Twingo 1.2 16v LEV Authentique, soit tout de même près de 1500 euro de plus qu'une Peugeot 107 et… quelques 2000 euro de moins que la Toyota iQ, dont l'équipement est certes très complet. Un tarif honnête donc, rien de plus car l'équipement n'est pas renversant. Mais ce n'est déjà pas si mal de la part de LA Smart, qui était délibérément onéreuse dans sa première mouture. Mais les temps ont changés, l'effet de mode est passé et la marque a besoin de vendre un certain nombre d'exemplaires.

Imparfaite, la Smart Fortwo n'a pourtant jamais été aussi aboutie et aussi compétitive en terme de tarifs. Pas sur que cela suffise pour relancer ses ventes face à des concurrentes plus homogènes, dont une Toyota iQ aux dents longues...

