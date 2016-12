Accueil Autoweb > Essais routiers > Smart > Essai Smart ForTwo ED

Smart ForTwo ED : Essai Faute d’alternative au pétrole sur le long terme, la plupart des constructeurs planchent sur le véhicule électrique, dont Smart. Evidemment. Evidemment ? Oui. Le saviez-vous ? A l’époque ou Nicolas Ayek - le père des Swatch - a imaginé ce qui deviendrait la Smart, il avait imaginé pour celle-ci une motorisation électrique, abandonnée par la suite. Les décideurs de la marque ont donc pensé qu’il était temps d’y revenir ! Comme prévu à l’époque, les batteries ont été logées à l’intérieur du double plancher. A l’origine, il avait été conçu notamment pour cela ! Afin de préserver au maximum leurs capacités, elles profitent d’une température régulée à 22° en permanence via une climatisation dédiée. Comme la marque prévoyait d’en fabriquer une première série de 1000 exemplaires à destination des grandes villes pour test, nous avions pu mettre la main sur un exemplaire et en effectuer un galop d’essai accompagné par Antoine, un membre de la marque très patient avec nous ! Avant de partir il faut des watts ! Contrairement à certaines citadines dont nous tairons le nom, la Smart ED (Electric Drive) a le bon goût de se recharger via une prise de courant classique, dont le câble est dissimulé dans la ridelle du coffre. Pourquoi ne pas avoir prévu un dérouleur façon aspirateur ? Une recharge 20-80% se fait en 3h30, tandis qu’une recharge totale (cas rare, de 0 à 100%) prendrait 8h. Puisque pour nous c'est fait, c’est parti pour une autonomie annoncée de 135 km. Démarrage. Le levier de vitesses de la Fortwo ED est en ligne, et non en coin comme les autres Smart Fortwo. On apprécie au passage l’aide au démarrage en côte, et c’est parti. Dans le plus grand silence. On va vous faire gagner du temps et vous passer toutes les caractéristiques d’une Smart Fortwo : rayon de braquage génial, maniabilité, look, personnalisation et… inconfort notoire. Vous savez déjà tout cela, et ces éléments se retrouvent bien entendu sur la Smart Fortwo ED. Notamment l’inconfort. On insiste là-dessus, mais c’est LA caractéristique dont on aurait pu se passer ! Principal constat de cet essai, à part l’inconfort sur lequel on insiste : la Smart Fortwo ED est un peu molle, notamment au démarrage. Le fait que l’accélération… enfin, disons la prise de vitesse, bref, le fait que cela soit linéaire ne participe pas à l’impression de puissance. Surtout en comparaison des Fortwo ordinaires, connues pour être tout sauf linéaires ! La Fortwo ED n’est pas simplement molle par rapport aux autres Smart, mais également et surtout face aux autres voitures électriques. Car avouons-le, les voitures électriques ont pour qualité d’offrir des démarrages généralement très vifs. Pas de cela ici, malgré une accélération annoncée à 4.8 secondes pour le 0 à 60 km/h. Relativisons en rappelant que nous avons essayé une version de présérie, et que les modèles de -petite- série sont à priori plus vifs. La vitesse maximale est bridée à 125 km/h. Ce qui devrait suffire… Réagir à l'essai de la Smart Fortwo ED sur le forum http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Smart+ForTwo&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Smart ForTwo ED : Fiche technique Marque : Smart Modèle : ForTwo (W451) ED Années de production : 2013- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur Porte à faux arrière Alimentation Batterie lithium-ion Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes aucune Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 48 ch à 0 tr/min Couple 13.3 mkg à 0 tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 1 cv Transmission Propulsion Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère Cx - Suspension avant Pseudo McPherson Suspension arrière Essieu de Dion Freins avant Disques (180mm) Freins arrière Tambours ABS Serie Pneu avant 155/60 R15 Pneu arrière 175/55 R15 Dimensions Longueur 270 cm Largeur 156 cm Hauteur 157 cm Coffre 220 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 125 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir - litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 4 Climatisation Série Prix de base 19550 euro -5000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Smart ForTwo ED Crédit pas cher pour votre Smart ForTwo ED Donnez votre avis ici

Site officiel du constructeur : Smart



