Essai Smart Roadster Brabus

Smart Roadster Brabus : Essai

A l'origine, la firme Smart devait juste commercialiser le véhicule urbain que nous connaissons sous le nom de ForTwo. Mais, devant la nécessité de rentabiliser les investissements, la marque a vite été contrainte de multiplier son offre. C'est ainsi que sur la base de cette citadine furent dérivés un coupé et un roadster de caratère.

Tout ce qui était placé en hauteur dans la ForTwo est ici placé en longueur. Comme les éléments sont miniaturisés (voir le format du moteur), ça ne nous fait quand même pas une grande voiture. Sur les photos, nous voyons un roadster bien proportionné mais dans la réalité c'est la petite taille qui nous saute aux yeux : 3.43m en longueur, soit aussi peu qu'une Twingo, mais seulement 1.19m en hauteur !

En ouvrant la porte de la Smart Roadster Brabus, c'est justement ce qui nous marque: la hauteur (nous aurions d'ailleurs dû inventer le mot « basseur » pour l'occasion). Il va falloir réussir à s'installer dedans. Comme souvent, c'est plus facile si la voiture est décapotée. Une main sur le cadre du pare-brise, une main sur l'arceau, nous glissons les pieds sous le volant, et il suffit ensuite de se laisser tomber. Nous verrons bien comment nous ferons pour en ressortir ! Une fois au fond du siège nous sommes bien installés et la place ne manque pas vraiment. Autour de nous c'est l'univers Smart. Les commodos, les compteurs, les commandes de chauffage. M ême si tous les éléments ne sont pas repris directement de la ForTwo, ils ont le même esprit. Malheureusement ils ont aussi la même origine. Et si la qualité des plastiques ne nous choque pas dans une ForTwo, elle nous semble un peu déplacée dans une voiture qui s'affichait au catalogue plus de 25.000 euro. Pour le reste, l'équipement n'est pas dépouillé, mais il manque au moins la climatisation.

Moteur, et en route. Ceux qui connaissent la Smart ForTwo aiment sans aucun doute la musicalité de son moteur et sa fougue, mise en valeur par les 4 premiers rapports de boite assez courts. Dans la Smart Roadster Brabus c'est pareil mais en bien plus rigolo. La boite est un peu moins courte, mais ce n'est pas grave puisque le moteur l'assume sans problème: 700 cm3 , gros turbo, ligne d'échappement libérée et au total 101 ch pour 13.3 mkg sur une plage allant de 2500 à 4500 tr/min. Dans l'absolu, ce ne sont pas des valeurs élevées mais le poids ne l'est pas non plus : moins de 900 kg. Dans ces conditions il y a de quoi s'amuser.

La position de conduite très allongée, les commandes qui tombent bien en main, la suspension sport, tout cela met dans l'ambiance. Mais la sonorité du 3 cylindres avec la ligne d'échappement Brabus, c'est quelque chose. Et lorsqu'on entend le sifflement du turbo, c'est le pompon. La boite séquentielle est sensiblement plus rapide que sur les Smart précédentes. Certes on n'est pas encore au niveau d'une boite BMW de type SMG II, mais il n'y a qu'en conduite active que l'on trouve les passages encore un peu trop lents. Ce qui rend la chose dommage c'est qu'il y a aussi un léger temps de réponse au niveau du turbo. Pas grand-chose certes, en conduite active le problème n'apparaît d'ailleurs pas trop puisqu'on est dans les tours, mais cela peut en revanche être le cas lorsqu'on décidera subitement de doubler sur route. A noter que cette latence, qu'elle vienne de la boite ou du turbo, a une compensation. Quand ça recommence à pousser, ça ne fait pas semblant et la sensation est encore plus grande du fait qu'il y a eu une coupure. De ce côté-là, on a une vraie machine à sensations, et l'essentiel est justement de s'amuser.

Côté châssis, avec un poids réduit, pas de porte à faux, un moteur central arrière et des roues énormes, on partait avec de bonnes bases. Et on n'est pas déçu. On a affaire ici à un véritable kart, la voiture se place au millimètre, son gabarit permet souvent de doubler même en espace réduit et il n'y a donc pas grand-chose à reprocher à la voiture. En fait seuls les amateurs de glissades seront déçus, car entre l'adhérence de la voiture et le temps de réponse de la boite, faire glisser la voiture doit s'anticiper. Mais quand vous y arrivez, bonheur. C'est tellement facile à contrôler !

Que dire de cet essai ? Les mesures chronométrées sont décevantes en regard des sensations emmagasinées mais peu importe. Au volant on se régale et on l'a autant de sensations que dans des voitures de sport bien plus grosses. En prime, ça pollue peu et la consommation est à l'avenant. A essayer absolument avant d'acheter autre chose. Après cet essai, on ne la trouve plus si chère…

