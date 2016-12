Essai Toyota Corolla 115 D4D

Librairie Toyota

Toyota Corolla 115 D4D : Essai

Toyota en est à sa neuvième génération de Corolla. Cette 115 D4D serait-elle le concentré de toute cette expérience ? C'est que nous allons tenter de découvrir.

Extérieurement, cette Corolla s'éloigne des lignes basses et tendues que nous aimons à trouver traditionnellement sur les voitures du soleil levant. Au contraire, elle adopte la ligne haute de ses concurrentes Peugeot 307, Fiat Stilo et Honda Civic, tandis que ses phares avant et arrière sans excentricités nous rappellent la Golf IV.

A l'intérieur, même inspiration. C'est net, bien fini, les commandes sont bien disposées, avec une mention toute particulière à l'ensemble audio, aux touches grosses et faciles à utiliser en conduisant. Les compteurs aussi se distinguent par leur lecture lisible, grâce à leur taille conséquente ainsi qu'à leur éclairage. La place à l'avant est conséquente, heureuse conséquence de l'architecture en hauteur de la Corolla. Assis haut, avec des réglages un peu partout, on se sent bien au volant. Mais dans cette finition basique Linea Terra, l'ensemble reste sombre et triste.

Moteur. Comme tout moteur Common rail, le claquement du diesel est très bien filtré. Le moteur est rond à bas régime, et linéraire par la suite. En clair, on a là un caractère plus HDi que TDI : idéal pour la conduite familiale, mais pas très ludique. Par contre, cela rend la conduite très fluide, très coulée. Dans ce sens, la direction à assistance électrique, toujours très douce, est une alliée parfaite. Le compromis confort/tenue de route est lui aussi assez intéressant.

En effet, cette Corolla a été conçue par et pour l'Europe. Ainsi, comme c'est la tendance générale, la suspension se montre relativement ferme, mais pas inconfortable, et comme le châssis est rigide, cela donne de bons résultats : la voiture se montre stable en toutes circonstances, avec une pointe de sous-virage lorsqu'on s'approche des limites de l'engin. L'ESP n'est pas disponible sur cette version, ce qui constitue une lacune.

Que dire de ce bref essai ? La Toyota Corolla est une voiture qui ne présente pas vraiment de défaut, tandis que sa qualité de fabrication est au dessus de tout soupçon. En soi, c'est donc un achat tout à fait recommandable. Pourtant, mis à part sa fiabilité, cette auto ne se distingue pas du lot de ses concurrentes. Elle n'a pas la ligne d'une 147, l'agrément d'une Golf TDI, ou la technologie embarquée de la Mégane. A vouloir être trop parfaite, la Corolla D 4D manque de saveur. Elle ne marque aucun esprit et on oublie vite l'avoir essayée...

