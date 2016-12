Essai Volkswagen Golf IV TDI

Lorsque le groupe VAG a présenté son premier diesel à injection directe, en 1990 (un 2.5 TDI de 115 chevaux) on ne s'est pas méfié. Lorsqu'il a lancé un 1.9 TDI de 90 chevaux et qu'il a été installé sous le capot de la Golf, on ne s'est pas trop inquiété. Mais quand ils ont installé une évolution 110 chevaux (le fameux TDI rouge) dans l'Audi A4, on a compris que ce serait une bombe s'ils le mettaient dans la Golf. Et ils l'ont mis.

4 ans après la première Golf TDI, on n'avait toujours pas trouvé mieux. Les Mégane dCi (105ch), Fiat Bravo/Brava JTD (100ch) et autres Rover 45 2.0D (100ch) s'en s'ont rapprochés sans jamais l'inquiéter. Et pour garder son avance, Volkswagen était passé à la Golf TDI de 115 chevaux... Il faut le savoir, une Golf TDI 110 dépasse les 190 km/h, reprend mieux qu'une Golf VR6 de 174 chevaux, tout en consommant moins de 6 litres aux cent. L'astuce ? Sous le capot. Le 4 cylindres diesel de 1.9 litre possède une injection directe pilotée électroniquement, un turbocompresseur à géométrie variable et un intercooler. D'où 110 chevaux à 4150 tr/min, mais surtout le généreux couple de 24 mkg à 1900 tr/min! C'est lui qui procure à la voiture ses étonnantes capacités routières. En effet, il permet une conduite très coulée, à bas régimes, et partant de là une consommation réduite, l'injection directe se chargeant de réduire ce qui reste de la-dite consommation.

Des performances élevées, un coût d'utilisation réduit, le tout placé dans une caisse solide et qui plait, que demander de plus ? Et bien cette TDI de 115 chevaux au couple camionnesque. Par rapport à la TDI 110 qu'elle remplace, la puissance n'a pas beaucoup bougé (5 ch de plus, pratiquement au même régime) alors que le couple, a fait un nouveau bond à 29.1 mkg pour 1900 tr/min. C'est plus que n'en propose alors une BMW 328i qui est pourtant loin d'être la dernière dans cet exercice ! D'où des reprises spectaculaires. Pour enfoncer le clou, Volkswagen a doté la TDI 115 d'une boite 6 rapports. Enfin, celle-ci est disponible en finition GTI (une GTI diesel, c'est une bonne définition de la voiture). Cette finition n'est pas à recommander, car elle bénéficie alors du châssis sport, qui remplace la suspension trop souple par un réglage vraiment inconfortable. Et oui, c'est le seul gros défaut de la voiture, avec son prix bien sur !

Bien sur, la concurrence évolue aussi avec des modèles comme la Xsara HDi ou la Mégane dCi. Volkswagen refond alors toute sa gamme TDI: exit les TDI 90 et 110, voici les TDI 100, 130 et 150. La TDI 100 reprend le moteur à injecteurs pompe de la TDI 115, mais dans une version un peu dégonflée que l'on a déjà vu dans la Skoda Fabia du même nom. Proposant pas moins de 24.5 mkg, elle supporte tout à fait la comparaison avec l'ancienne TDI 110. Il s'agit de la référence de sa catégorie, pourtant très disputée !

La TDI 150 est par contre une belle surprise de la part du groupe Volkswagen. Toujours basé sur le 1.9 originel, il subit ici pas mal de modifications: bielles et pistons renforcés, turbo et intercooler de capacités accrues principalement, sans oublier les désormais incontournables injecteurs pompe. Résultat, une fantastique puissance de 150 chevaux, mais surtout un couple de 32.7 mkg à 1900 tr/min, soit nettement plus qu'une Audi S3... Le châssis est adapté en conséquence, avec entre autres des roues plus importantes et un antipatinage (la TDI 100 se contente quand à elle d'une aide au démarrage). Les modèles concurrents ne peuvent passer un tel couple au sol car ils ne disposent pas de transmissions assez résistantes. Mais dans le cas qui nous occupe, la Golf partage son châssis avec l'Audi TT, et donc on n'a eu qu'à récupérer le train avant et la boite 6.

Avec 150 chevaux et un tel couple, les performances ne peuvent être que formidables: 211 km/h et 29.7" sur le kilomètre départ arrêté sont des performances équivalentes à la Golf 1.8T GTI, tandis que les reprises sont sans équivalent dans la catégorie. Par contre, éviter la finition GTI: superbe, elle est inconfortable.

La Golf TDI 150 a connu seulement 3 rivales: les Mercedes C220 CDI Coupé Sport, l'Audi A3 TDI 130 et surtout la Golf TDI 130, si performante qu'elle éclipse presque la TDI 150...