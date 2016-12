Essai Citroen Xsara 2.0 HDi 110 VTS

Librairie Citroen

Citroen Xsara 2.0 HDi 110 VTS : Essai

Un châssis parfait comme celui de la Citroën Xsara ne pouvait se contenter bien longtemps des Diesels qui lui avaient été attribués au départ, à savoir les 1.9D et Turbo D hérités de la vieillissante ZX. Mais le HDi 90 n'était qu'une étape.

La course à la puissance que se livrent les constructeurs est sans fin, mais il est toujours décevant de voir un leader de sa catégorie rentrer petit à petit dans le rang. C'est pourtant ce qu'il advint de la gamme compacte de Citroën. Alors que la ZX Turbo D était une référence du genre, la Xsara Turbo D qui en reprenait le moteur avait perdu son avance en la matière, et le 2.0 HDi qui le remplaça ne pût rien changer du haut de ses 90 chevaux.

Il existait pourtant dans le catalogue PSA une version un peu plus poussée du 2.0 HDi grâce à un échangeur de température et c'est lors du restylage de la Xsara qu'il a enfin été monté sous son capot. Fort de 110 chevaux et d'un couple de 25.5 mkg disponible à 1750 tr/min, il offre enfin à la Xsara des performances intéressantes et pourra dès lors porter dignement le blason VTS qui orne les Citroën de caractères.

Si la ZX Turbo D était le lièvre de sa catégorie, la Xsara HDi 110 ne fait que s'intégrer au groupe de tête, qui comprend également les Audi A3 TDI 100 , les Focus TDci 115, Leon TDI 110 et Golf TDI 115. En réalité, les TDI offrent plus de sensation car ils sont plus brutaux, tandis que le HDi se distingue par une rondeur et une disponibilité de tous les instants. Ce moteur, assez silencieux par ailleurs, reste une référence en matière de souplesse.

Le blason VTS posé, la Citroën Xsara se fait plus méchante. Disponible uniquement dans la carrosserie 3 portes que le constructeur a baptisé Coupé, elle dispose à l'extérieur de jantes alu et d'un très joli becquet arrière, ainsi que de discrets logos VTS sur les ailes arrière. Cela continue à l'intérieur, avec un pommeau de vitesses sport, un volant cuir, et des sièges plus enveloppants. Si l'on ajoute à cela un intérieur cuir, nous sommes en présence d'une bien jolie voiture, même si nous ne sommes pas fans des gros phares style Picasso placés à l'avant: nous préférons les précédents, style Xantia. Un mot sur la visibilité : bonne vers l'avant, elle souffre de ¾ arrière de l'épaisseur de ses montants, et de plein arrière de la forme de la carrosserie assez haute, avec en prime sur la VTS la présence d'un aileron. Voilà une voiture avec laquelle on préfère avancer que reculer.

Notre version d'essai dispose d'équipements que l'on ne s'attend pas forcément à trouver ici : 4 airbags, climatisation automatique, régulateur et limiteur de vitesse, capteur de pluie, phares automatiques, ordinateur de bord, radio-CD avec commande au volant… Tout y est et plus encore, sans que cela n'affecte sa masse par rapport à ses rivales.

Le châssis de la Citroën Xsara VTS s'inspire de ceux des ZX Volcane et 306 S16, rien de moins ! Plus ferme en suspension que les autres Xsara, il n'est pas pour autant inconfortable. Bien calé dans son siège, on prend un malin plaisir à sauter de virage en virage. La direction est précise, le train avant incisif et le volant assez ferme pour que la précision soit parfaite. Le train arrière à effet autodirectionnel fait pendant ce temps un véritable festival, aidant la voiture à tourner juste ce qu'il faut. De part sa suspension ferme, il n'a pas le côté piégeu r qu'on peut lui connaître sur d'autres modèles. En toute simplicité, même des années après sa sortie cette Xsara VTS HDi 110 est tout à fait au goût du jour et régale son conducteur. Au final, on n'aurait pas craché sur quelques chevaux en plus ! Notre version d'essai disposait de l'ESP, mais il faudrait lui en faire beaucoup avant qu'il ne déclenche…

Très fiable, habitable, bien motorisée et de très bonne réputation, la Xsara reste une valeur sûre en occasion et dispose d'une côte solide, ce qui n'est pas toujours le cas pour une Citroën. Le moteur HDi 110 ne fait pas exception à la règle, bien au contraire, c'est maintenant l'un des plus recherchés, et pour cause !

Pétrie de qualités, la Xsara VTS HDi 110 en a tout de même une qui sort du lot : son châssis, aussi sain qu'amusant. De quoi regretter qu'elle n'ait pas un certain nombre de chevaux en plus. Et non, nous ne sommes jamais contents…

