Essai Peugeot 205 GTI 1.9

Dans les années 80 les Golf GTI et dans une moindre mesure les Renault 5 Alpine Turbo règnent sans partage dans le petite monde des GTI. Peugeot met alors au point une 205 puissante équipée d'un moteur 1.6 de 105 ch DIN. "Ca ne marchera jamais!" dit-on alors.

C'est Jean Boillot, alors président d'Automobiles Peugeot, qui va insister personnellement pour que la voiture soit commercialisée. Propulsée par les succès de la Peugeot 205 Turbo 16 en championnat du monde des rallyes, la première 205 GTI va être un véritable succès et va détrôner même celle que l'on croyait inébranlable, la Volkswagen Golf GTI. Nous sommes en 1984. Deux ans plus tard, la 205 GTI 1.6 gagne 10 ch et passe donc à 115, tout comme sa concurrente principale, la Renault 5 GT Turbo.

Mais LA bombe allait bientôt arriver: la Peugeot 205 GTI 1.9 allait mettre tout le monde d'accord avec son moteur de 130 ch, bien moins pointu que celui des 1.6 et des Renault, tout en étant plus performant. On peut sans doute considérer cette version comme le symbole de la génération des GTI. Pour le millésime 1993, l'apparition du catalyseur sur les voitures de moins de de 2 litres marque la fin de la reine des GTI: la 1.6 est retirée du catalogue, alors que la 1.9 laisse dans l'affaire 8 chevaux et 80% de son caractère. La moquette n'est plus rouge mais noire, sans doute pour marquer le deuil. De plus, il existe alors une certaine Renault Clio Williams qui développe 28 ch de plus, et qui est plus facile à conduire et plus confortable. Dans la gamme Peugeot même, l'apparition de la 306 S16 annonce sa fin... sauf dans nos coeurs.