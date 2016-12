Essai Volkswagen Up!

Librairie Volkswagen

Volkswagen Up! : Essai

Après une Volkswagen Lupo qui a connu un succès d’estime et le flop de la Fox, la puissante marque allemande revient sur le marché des citadines avec la « Up! ». Avec la ferme intention de s’imposer.

Pour cela, Volkswagen s’est énervée et n’a négligé aucun détail. La Lupo était notamment vendue trop chère, tandis que la Fox manquait de charisme... pour rester poli. On oublie ça instantanément en découvrant la Up! (notez le point d’exclamation, qui fait partie du nom).

Parlons du look. Nous vous laissons juger, mais voici tout de même notre sentiment. C’est blanc, propre, bien léché… En fait, cette voiture nous fait penser à un iPhone. Non ? Dessin très simple mais on ne peut plus efficace. Et ça marche très bien puisque la Up! semble vraiment plaire.

Sous le capot, Volkswagen fait carrément l’impasse sur les moteurs diesels ! C’est étonnant à plus d’un titre. D’une part car les Lupo TDI avaient eues un certain succès chez nous, d’autre part car ce n’est pas comme si la marque ne savait pas faire de diesel. Les moteurs TDI ne manquent pas au catalogue, et le frugal 1.2 TDI doit rentrer sous le capot. Mais le diesel est mal adapté aux petits trajets, et l’économie de carburant compense difficilement le surcoût à l’achat et à l’entretien. C’est donc vrai, le choix d’une motorisation à essence dans une voiture de cette taille est souvent plus judicieux. Mais il n’empêche que c’est dommage de ne pas laisser le choix au client. Il n’y a qu’à voir le succès des Renault Twingo dCi et Fiat 500 MulitJet pour s’en convaincre.

Sous le capot donc, un seul moteur à essence, un tout nouveau 3 cylindres en ligne d’une cylindrée de seulement 1 litre. Il est disponible en deux niveaux de puissance, soit 60 et 75 chevaux. Le couple est en revanche identique : 9.7 mkg dans les deux cas. A couple identique, prestations identiques. Les deux versions de Volkswagen Up! sont très proches en prestations, la 75 chevaux ne faisant la différence que sur les grosses accélérations. Enfin, grosses, c’est une façon de parler !

Car le poids de l’auto reste sous la tonne, mais la boite 5 rapports est longue, très très longue. C’est la seule boite disponible pour l’instant, en attendant une boite robotisée à simple embrayage ASG, mais qui comptera elle aussi seulement 5 rapports. C’était bien moins cher que de mettre une DSG 7 rapports ! Avec cette boite très longue, il faudra tirer sur les rapports pour rouler vite. Mais c’est franchement plaisant, car la sonorité du 3 cylindres est vraiment très sympathique. D’ailleurs, on y a pris goût et l’essai de la Volkswagen Up! a été mené à bonne allure !

La tenue de route est saine, très saine. On n’y trouve pas le train arrière joueur des C1/107/Aygo, mais ce n’est sans doute pas plus mal. De toute manière, la Volkswagen Up! est livrée de série avec l’ESP. Et un paquet d’airbags, pour le cas où ça n’aurait pas suffi !

Et ce cas de figure devrait être vraiment rare, car la Volkswagen Up! dispose d’un atout aussi rare que génial : le City Brake Assist. Actif en dessous des 30 km/h, ce système est en mesure de se jeter sur les freins à votre place si l’urgence le nécessite, permettant ainsi d’éviter de rentrer dans la voiture qui vous précède, ou au moins d’en réduire grandement la vitesse au moment du choc. Nous avons pu essayer le système, c’est bluffant.

L’intérieur de la Volkswagen Up! est à l’image de la voiture : design, branché, sympa. Mais tout en restant dans le cahier des charges Volkswagen : ça reste très sobre, sans folie. Et avec tous les interrupteurs que l’on a l’habitude de voir bien sûr dans les autres modèles de la marque. L’instrumentation est basique, mais l’ordinateur de bord spécialement complet permet de trouver toutes les informations que l’on souhaite. Curiosité : l’écran du GPS optionnel, un appareil par ailleurs de très bonne qualité, permet d’afficher des informations reprises de l’ordinateur de bord, mais peut aussi servir de compteurs supplémentaires en affichant compte-tours et thermomètre d’eau.

Le prix ? Ah oui, le prix. Parlons-en. Et bien la Volkswagen Up! n’est pas la moins chère du segment. D’abord parce que c’est une Volkswagen et que sa valeur de revente élevée, ainsi que l’effet de mode, font qu’elle peut se le permettre. Ensuite car il faut reconnaitre que même dans sa finition de base, elle est mieux équipée que ses concurrentes les moins chères : 8 airbags, ESP, direction assistée… Si vous êtes à quelques centaines d’euros près, vous pouvez vous rabattre sur ses clones Seat Mii ou Skoda Citigo.

A noter que les options sont disponibles à des prix très intéressants : le sympathique GPS nomade (pack Maps + More) s’affiche à 350 € tandis que le pack sécurité (City Brake Assist + airbag passager déconnectable) vaut 250 €. Pour ce prix, il ne faut surtout pas se gêner !

A part un TDI (mais sait-on jamais…), la Volkswagen Up! n’a pas montré de défaut particulier. Au contraire, son look est aussi séduisant que son plaisir de conduite est certain. Une voiture sympathique et rafraichissante.

Texte Manu Bordonado

Photos Constructeur

