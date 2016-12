Essai Skoda Citigo 75

Librairie Skoda

Politique de groupe oblige, la marque Skoda reçoit dans sa gamme une auto dérivée d’une Volkswagen. Mais pas n’importe laquelle : la nouvelle Citigo est la sœur de la Up!

Malgré une politique de groupe imposant un partage important des composants, la Skoda Citigo est une grande première : en effet, c’est la première fois qu’une Skoda ressemble franchement à la Volkswagen dont elle dérive, contrairement par exemple à une Fabia ou une Octavia, qui ne ressemblent en rien à une Polo ou une Golf !

Et pour être honnête… On lui préfère la face avant de la Volkswagen Up! car l'intégration de la calandre Skoda ne nous a pas vraiment séduite. Le reste de la voiture est semblable à la VW mais voici les quelques différences : le dessin des vitres arrière, plus classique sur notre Skoda, le hayon arrière qui n’est ici pas entièrement vitré, et bien entendu les roues. Ca, nous aimons bien. Rapidement, il sera possible de personnaliser la voiture via des jeux de stickers, comme sur la Fabia. Comme sur une Mini ou une DS3, aussi.

Selon Skoda, 87% du marché des citadines est constitué de modèles à essence, il n’y aura donc pas de version TDI au programme. Le même raisonnement a été tenu pour la Jazz, tandis que le trio 107, C1 et Aygo n’est plus disponible en diesel. En fait, l’offre diesel dans cette catégorie diminue petit à petit. Bref, la Skoda Citigo ne serait pas souffrir de l’absence de TDI.

Sous le capot, reste le choix entre le 3 cylindres de 1 litre, ou le 3 cylindres de 1 litre. L’un offre un couple de 9.7 mkg, l’autre aussi. La différence ? Le premier offre 60 chevaux sur une large plage de régime, le second offre 75 chevaux un peu plus haut dans les tours. Vous l’aurez compris, les deux moteurs offrent des prestations très proches en raison de leur couple identique.

Très proches certes, mais dans le doute c’est évidemment la 75 chevaux que nous avons choisi d’essayer. On ne se refait pas ! Ce 1.0 MPI s’accouple à une boite 5 rapports classique bien entendu, mais peut également recevoir une nouvelle boite robotisée à simple embrayage (baptisée logiquement ASG) et comptant également 5 rapports. La version GreenTec (Start-Stop, pneus à faible résistance, récupération d’énergie et aérodynamique peaufinée) permettra de gagner encore en consommation, mais sans gagner une tranche en matière de bonus écologique malheureusement.

Au volant en tout cas, on se régale ! En bon moteur 3 cylindres qui se respecte, le 1.0 MPI est plein de vie, et attachant car vraiment très mélodieux. On ne s’en lasse pas, et on tire même assez volontiers sur les rapports pour entendre rugir ce « demi 6 cylindres » !

D’ailleurs, vous aurez l’occasion de tirer sur les rapports : la boite 5 est longue, vraiment longue ! Pour entrer sur l’autoroute, nous avons tiré la 3ème à 130 km/h ! Mais en compensation, à vitesse constante le moteur tourne vraiment doucement, au bénéfice de la consommation. Même à 160 compteur en 5ème, il ne tourne pas vite. Vous l’aurez compris : on consomme peu, mais pour rouler à bonne allure il faudra savoir rétrograder. Il faut reconnaitre que c’est très ludique si on aime conduire.

La tenue de route est vraiment satisfaisante. La Skoda Citigo peut être mise entre toutes les mains, c’est sain et jamais piégeux. Pour autant, les fous du volant ne trouveront pas la voiture paresseuse et y trouveront donc leur compte eux aussi. Le confort, quant à lui, est satisfaisant tout en étant un peu ferme sur les petites irrégularités. A l’allemande, quoi. Mais assez parlé boulons, venons-en aux aspects du quotidien.

Pour commencer, la Skoda Citigo est très bien construite. On sent que les matériaux sont bien montés, et sont prévus pour durer dans le temps. Ça n’est pas une surprise puisque c’est une habitude de la marque, et que l’auto reprend grosso modo l’intérieur de la Up! A quelques détails près.

On apprécie en premier lieu l’habitabilité de la Skoda Citigo : elle égale presque les côtes de la Fabia ! Et puis il y a tous les aspects sympas de l’auto, les détails que l’on apprécie chaque jour, comme par exemple le crochet à sac à main à côté de la boite à gant (dont ne dispose pas la Up!), ou la petite agrafe à côté de l’autoradio pour glisser une liste de course, un ticket de péage ou la photo de l’être aimé. Il y a aussi des « poches » sur les côtés des dossiers des sièges avant, etc… Enfin, il est possible d’obtenir un tableau de bord bicolore.

Mention spéciale au GPS nomade Move & Fun conçu avec Navigon. En plus d’être un GPS de qualité, il permet d’afficher également les informations de l’ordinateur de bord, d’avoir une visualisation pour l’aide au stationnement, tandis qu'il peut faire office d’instrumentation supplémentaire (affichant le compte-tours et la température d’eau par exemple) et… bien entendu la fonction Bluetooth.

Tout n’est pas parfait : la trappe à carburant n’est pas reliée à la fermeture centralisée et s’ouvre donc encore à la clef, tandis que les vitres arrière ne sont pas descendantes, mais simplement à compas. Mais mis à part sur la Fiat Panda, les vitres des concurrentes ne s’ouvrent pas plus que celles de la Citigo…

Le coffre est ce qu’il est, à savoir celui d’une petite voiture. Mais vous n’aviez sans doute pas prévu d’avoir une activité de déménageur ? En y regardant mieux et en comparant un peu, c’est tout de même la Skoda Citigo (et la Up! Bien sûr) qui propose le meilleur volume de coffre de sa catégorie, si l’on excepte la Twingo et sa banquette coulissante qui permet d’agrandir le coffre au besoin. Twingo qui par contre n’existe pas en 5 portes comme notre Citigo : il faudra faire des choix !

Petit détail qui fait plaisir, la Skoda Citigo dispose d’une VRAIE roue de secours, ce qui devient de plus en plus rare ! En matière de sécurité, la Skoda Citigo ne fait d’ailleurs aucune impasse : les 4 airbags et l’ESP sont livrés de série, de quoi revendiquer les 5 étoiles au crash-test Euro-NCAP. Mais ce n’est pas tout : le City Safe Drive optionnel est un système laser anticollision actif en dessous des 30 km/h, une vraie innovation dans le milieu des citadines. Pour l’avoir testé avec succès, nous pouvons vous confirmer que le système est bluffant.

Avec ce nouveau modèle ainsi que la future compacte Rapid, Skoda devrait être en mesure d’atteindre son objectif : doubler les ventes de la marque à l’horizon 2018, notamment avec une gamme de véhicules couvrant bientôt les ¾ du marché.

