Essai Seat Mii 60

Seat Mii 60 : Essai

Succédant aux Seat Marbella puis Arosa, voici désormais la Mii. Découverte d’une petite auto qui ne nous est pas tout à fait inconnue…

…Pas tout à fait inconnue car, vous le savez déjà sans doute, la Seat Mii partage beaucoup, beaucoup de choses avec les Volkswagen Up! et Skoda Citigo. D’ailleurs, elle n’est pas fabriquée à Martorell en Espagne comme la plupart des Seat, mais à Bratislava… Seule la face avant et les feux arrière sont différents de la Citigo !

Sous le capot par exemple, on retrouve le 3 cylindres 1.0 litre, dans ses deux variantes de 60 et 75 chevaux. Comme nous avions déjà essayé le 75 chevaux, nous avons profité de notre essai pour récupérer un exemplaire de 60 chevaux. La bonne nouvelle, c’est qu’il est normalement prévu pour 2013 une version turbo d’environ 100 chevaux.

Selon les prévisions de la marque, 55% des Seat Mii vendues seront équipées de la variante 60 chevaux. Déjà, la sonorité si attachante de ce moteur est identique entre les 60 et 75 chevaux. Le couple aussi… Du coup, les deux moteurs sont assez équivalents en ville et sur les petits trajets. Il n’y a qu’en relance sur les grands axes ou en conduite sportive que le 60 chevaux parait un peu bridé dans les hauts régimes. Bref, à moins de conduire vite il suffira largement.

Conséquence de tout cela, l’appétit mesuré de ce 1 litre essence : nous avons tourné en moyenne autour des 5 litres sur route, et 7 litres en ville. De très bons résultats, qui font que l’on ne regrettera pas l’absence de moteur TDI au programme. Il découle de ce faible appétit des émissions CO2 réduites, et qui peuvent être encore abaissées si l’on adopte contre supplément le pack Ecomotive.

Cette consommation réduite ne se fait pas au détriment de l’agrément de conduite, car la Seat Mii est du genre très marrante à conduire. Bien entendu, le mélodieux moteur vibre un peu puisqu’il se passe d’arbre d’équilibrage, mais il pèse seulement 69 kg et permet donc d’obtenir un train avant assez léger, tout bénéfice pour la tenue de route et notamment la maniabilité. A noter que la direction très agréable y est pour quelque chose, de même que le poids contenu de l’auto…

L’intérieur est également très agréable. Notre version Chic disposait de la personnalisation Smile, consistant en un jeu d’autocollants que l’on trouve sur la carrosserie, mais aussi le tableau de bord, les tapis et même la clef. Le tableau de bord ivoire spécifique à la Chic et rappelant la Fiat 500 apporte aussi une touche sympa, tout comme les sièges intégraux d’ailleurs.

Le coffre est d’un volume intéressant pour la catégorie (seule la Twingo fait mieux), la banquette arrière a le bon goût d’être légèrement plus haute que les sièges avant, et tout serait donc parfait si les sièges avant rabattables disposaient d’une mémoire. Pas besoin de vous dire, bien entendu, que la construction est d’une grande qualité. La climatisation est en option, quelque soit le niveau de finition.

Un mot sur la sécurité : avec 5 étoiles au test Euro-NCAP, la Seat Mii ne laisse aucun doute quant à la sécurité offerte, avec notamment le contrôle de stabilité ESC de série dès le 2° niveau de finition (Référence). Mais le vrai plus de la Seat Mii, c’est le City Safety Assist : un efficace dispositif anticollision actif en dessous de 30 km/h et disponible à prix d’ami. Voilà un équipement dont il ne faudra pas se priver !

Parlons budget. La Seat Mii est très bien placée, puisque la gamme débute à moins de 8500 €. Il sera également difficile de dépasser les 12000 €, même en se lâchant un peu sur les finitions et les options ! Il ne faudra pas hésiter à le faire, et à opter pour une couleur un peu flashy. En gris clair par exemple, un peu sale, la voiture est vite triste...

Même si ce n’est plus le slogan de la marque, la Seat Mii est une vraie Auto emocion, aussi marrante à conduite qu’économique. On n’en demandait pas tant.

Texte & photos: Manu Bordonado

