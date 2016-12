Essai Volvo C70 2.4T Cabriolet Auto

Librairie Volvo

Volvo C70 2.4T Cabriolet Auto : Essai

Il n'y a pas à dire, les temps changent chez les constructeurs. Chez Volvo entre autres, la gamme est sans rapport avec l'époque où elle se composait des 240, 340 et 740...

Aujourd'hui c'est un modèle bien précis qui a notre attention: le cabriolet C70 2.4T Summum. C'est une Volvo assez rare, ce qui attise encore notre curiosité.

La Volvo 850 a été la première grande traction avant de la marque et la première à afficher quelques (discrètes) courbes. C'est sur sa base technique que repose notre C70. Au milieu des années 90, les coupés et les cabriolets reviennent à la mode et les constructeurs se jettent sur le créneau. Dans la gamme Volvo, les coupés sont une habitude mais il s'agissait ici de dessiner quelque chose de plus agréable qu'une 262 ou une 780. La C70 avec son avant arrondi, ses flancs musclés, son arrière travaillé, sa sortie d'échappement et ses grandes roues, est très réussi et le dérivé cabriolet l'est tout autant. Durant tout notre essai la voiture fera l'unanimité, il s'agit de l'une des plus belles Volvo jamais vues.

La finition Summum porte bien son nom. Sellerie cuir, sièges électriques chauffants, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, chaîne hi-fi, rétroviseur intérieur photochrome, tout y est ou presque. Au volant, les divers réglages permettent à tous de trouver une position agréable. On ne manque de place nulle part, pas même à l'arrière, ce qui reste rare sur un cabriolet. Seuls quelques détails dénotent de la conception maintenant ancienne de la voiture: pas de détecteur de pluie ni d'éclairage automatique des feux, encore moins de volant multifonction. Mais l'ergonomie est bonne.

Sous le capot, on a droit au 5 cylindres 20 soupapes apparu pour la première fois sur la Volvo 850. Il cube toujours 2.4 litres mais il est ici suralimenté par un turbo à basse pression, de manière à obtenir un maximum de couple sur une large plage d'utilisation. Volvo est habitué à manipuler les moteurs turbocompressés et ça se sent: dès les plus bas régimes le moteur répond présent et monte dans les tours volontiers mais en restant toujours linéaire. Cela correspond parfaitement à la philosophie d'un cabriolet, tout comme la boite automatique présente sur le véhicule de l'essai.

Cette boite est bien accordée au moteur, les passages de rapports étant toujours très doux, mais souffre de l'ancienneté de sa conception. La boite ne rétrograde jamais au levier de pied et passe systématiquement un voire deux rapports supérieurs lors d'un ralentissement. Aussi, dès que l'on augmente le rythme, on en vient à une utilisation manuelle des rapports par égard pour les freins. Et là, pas de trace d'une commande séquentielle de type Geartronic ou d'un rappel du rapport engagé au tableau de bord. Ainsi, si la boite suffit pour une utilisation qui est celle d'un gros cabriolet 4 places, elle marque le pas dès que l'on souhaite profiter des qualités du moteur et du châssis.

Et justement, le châssis est tout à fait dans le coup. On se souvient encore des Volvo à pont arrière rigide, mais rien de tout cela ici. Si elles ont perdu le fantastique rayon de braquage qui les caractérisait lors du passage de la propulsion à la traction, elles ont gagné en échange un châssis au dessus de tout soupçon. La voiture est extrêmement saine, le train arrière reste rivé au sol en toute situation et le train avant motrice très bien, aidé par la progressivité du moteur et de la boite automatique. Même en déconnectant l'antipatinage, les pertes de motricité sont très rares. Quand à l'ESP (DSTC chez Volvo), il n'est pas disponible sur cette C70, ce qui n'est pas un souci tant le châssis est équilibré.

La voiture est confortable à faible allure et le reste lorsque le rythme augmente, tandis que l'amortissement bien étudié permet à la voiture de ne pas pomper. Ce cabriolet ne souffre à très bas régime que de la présence de pneus taille basse montés sur des jantes 17 pouces, qui rendent assez sec les passages sur les raccords de chaussée et les bouches d'égout. Mais tout rentre dans l'ordre dès que le rythme augmente. Du côté du confort auditif c'est très bien aussi : le moteur ne se fait entendre que dans les tours, mais produit dans ces conditions une mélodie si enthousiasmante qu'on serait prêt à l'entendre un peu plus.

Au final, cette suédoise nous a séduit. Certes, quelques petits défauts dénotent de l'âge de la voiture, mais elle vaut d'être découverte, ne serait-ce que parce qu'on est au volant d'un cabriolet que peu de gens connaissent Dommage pour eux.

