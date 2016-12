Essai Volvo S40 T4

Il y a encore peu de temps, les Volvo étaient des voitures solides mais peu passionnantes à conduire et dont les carrosseries bénéficiaient d'un dessin... rigide.

Mais au début des années 90 le constructeur suédois décida de battre ses concurrents allemands et italiens en utilisant les mêmes armes: d'élégantes carrosseries allaient habiller des voitures aux qualités dynamiques élevées, sans pour cela sacrifier la sacro-sainte sécurité passive. Le premier fruit de tout cela fut la Volvo 850 apparue en 1991. Si sa carrosserie s'arrondissait légèrement, elle marqua surtout par son 5 cylindres modulaire disposé transversalement, sa traction avant, sa tenue de route et ses performances.

En 1996, la remplaçante de la série 440/460 montrait la nouvelle orientation Volvo: des voitures dédiées au plaisir de conduire mais aussi au plaisir de les regarder. Peter Horbury peut être fier de lui. Le nom de la voiture a par contre donné lieu à quelques errements. La berline devait s'appeler S4 (pour Sedan) et le break F4 (pour Family). Mais Audi, chez qui l'écusson S4 désigne les modèles de pointe, a porté l'affaire devant des tribunaux qui ont donné raison aux allemands. Alors Volvo décida de rajouter un chiffre, les modèles devenant S40 et F40. Sauf que là, c'est Ferrari qui s'est manifesté pour garder l'exclusivité de l'écusson F40. Finalement, ce fut S40 et V40 (pour Vario).

Il faut savoir que la Volvo S40/V40 n'est pas une création 100% Volvo. En fait, elle partage sa plate-forme (et l'usine qui les produit, NedCar) avec la Mitsubishi Carisma. Mais là s'arrêtent les similitudes. Les deux voitures n'ont aucun panneau de carrosserie en commun, et les gammes de moteurs sont distinctes. Le 1.8 GDi Mitsubishi a bien trouvé refuge sous le capot de la Volvo, mais il est très peu diffusé. Le turbo-diesel qui anime les deux voitures est, lui, d'origine Renault.

Le reste de la gamme utilise les moteurs modulaires de Volvo. Cette famille de moteurs est apparue en 1990 sur la 960, dans une version 6 cylindres 3 litres et 24 soupapes. Il a depuis été décliné en 5 cylindres sur les 850-S70-V70-C70 et enfin en 4 cylindres sur les S40-V40. Le 4 cylindres 2 litres double arbres et 16 soupapes existe en 3 versions : la 2.0 16v est atmosphérique et développe 137 chevaux. C'est ce moteur qui animait également les Renault Laguna 2.0S. La 2.0T reçoit un turbo basse pression (0.6 bar) et produit 160 chevaux. Enfin, la version T4 qui nous occupe voit la cylindrée perdre 93 cm3, largement compensés par la venue d'un turbo (1.9 bar) qui fait passer la puissance à 200 chevaux, ce qui n'est pas rien.

200 chevaux c'est bien, pouvoir les utiliser c'est mieux. Et c'est là que l'on attend la Volvo. Car faire passer 200 chevaux par les seules roues avants sans aucun artifice, il n'y avait guère que les français pour y parvenir à cette époque. C'est pourquoi on a dôté la voiture d'une aide au démarrage, le DSA. Si les capteurs de l'ABS enregistrent une amorce de patinage, la centrale électronique freine la roue correspondante. C'est efficace, mais pas autant que ne le serait un train avant véritablement efficace comme l'est celui de la 406 V6, au moteur certes moins fougueux.

Il n'en reste pas moins que les Volvo S40 et V40 proposent des performances fort intéressantes en version T4. Et pour un prix en occasion très intéressant...