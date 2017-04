Essai Volvo S60 T5

Librairie Volvo

Volvo S60 T5 : Essai

Ce n’est pas parce que les français ne font plus de berlines puissantes que vous êtes voués à acheter à prix d’or une puissante allemande. Si vous voulez rouler différent, il existe d’autres solutions…

Bon d’accord, il n’y a pas des millions de solutions, mais quand même: on peut aussi rouler italien, japonais ou suédois par exemple ! Et chez les suédois, même s’il n’y a malheureusement plus Saab, il reste Volvo qui s’est mis en tête il y a quelques années de dépoussiérer son image.

Cela passe par un nouveau design, plus dynamique (moins carré !) que par le passé. La plus belle ambassadrice est sans doute la S60, une berline familiale avec notamment un dessin du pavillon plus bas que la normale. Associé au kit carrosserie de notre exemplaire, le style est un poil moins discret mais fait l’unanimité : c’était la première Volvo agressive depuis longtemps !

Sous le capot de cette belle S60 T5, Volvo nous réserve une motorisation dont il a le secret: un 5 cylindres turbo. Le 5 cylindres turbo aura animé la gamme suédoise avec prestige, mélodie (et parfois même avec fougue) pendant pas loin de 20 ans, avant de disparaitre pour cause de pollution. Dommage… Et raison de plus d’en profiter ici.

Par rapport à la version 2.5T, la cylindrée est ramenée de 2.5 litres à seulement 2.3, un point largement compensé par un turbo différent et une pression de suralimentation tout simplement… doublée ! Le résultat, c’est une puissance qui bondit à 250 chevaux et un couple qui progresse à 33.7 mkg ! A noter que si les T5 étaient à l'origine les versions les plus puissantes de la gamme, ça n'est pas le cas ici. Dans la gamme se trouve au-dessus la S60 R, au look similaire à celui de notre pack aéro, mais dont le 5 cylindres un peu poussé en cylindrée et en suralimentation offre 300 chevaux.

Si la Volvo S60 R dispose d’une transmission à 4 roues motrices, il n’en est rien sur la T5 qui s’en tient très classiquement aux roues avant. On repense tout de suite à la réputation des voitures suédoises en matière de tenue de route: ça risque de cirer en permanence, malgré la présence de très gros pneus.

En fait, il n’en est rien. La motricité est très satisfaisante. Certes, on est content que le sol soit parfaitement sec. Mais les énormes pneus font le job, le train avant est bien mieux guidé que par le passé et… avouons-le: notre T5 dispose de la boite automatique, qui adoucit la conduite. Notamment les passages de rapport et… le démarrage !

Le 5 cylindres Volvo émet un chant discret mais mélodieux. Malheureusement Vivien, le propriétaire de l’auto, ne nous autorise pas à libérer le son de son T5 en pratiquant quelques trous dans l’échappement: il veut garder le bruit pour lui, l’égoïste… On se rappelle alors qu’en rallye, les ouvreurs de Ford roulent en S60 avec des échappements TRES libres, produisant un son splendide… On verse une larme.

Et puis mes amis, quelle patate ! Le 5 cylindres tient à nous démontrer que ça n’est pas une boite automatique qui va freiner ses ardeurs. Et il y arrive manifestement très bien ! La boite automatique, de son côté, offre un mode Sport mais peut aussi se commander en mode manuel. C’est celui-ci qu’on utilisera en conduite très sportive bien entendu, mais elle souffre alors d’un gros temps de réponse entre l’ordre de passage du rapport et l’action effective. C’est casse-pied mais pas incontournable: ne pas hésiter à anticiper ! On salue la présence d’un contrôle de stabilité (DSTC) que l’on peut couper.

Quand on parle sécurité, impossible de ne pas penser à Volvo. Voici une berline sportive dont on ne doute pas une seule seconde qu’elle soit sécurisante ! D’ailleurs, on ne va pas lister ici tout ce que la marque et ce modèle notamment ont prévu pour protéger conducteur et occupants. Il ne faudra pas négliger l’argument sécurité au moment de convaincre votre moitié d’acheter ce véhicule…

Pour convaincre votre moitié (mais vous aussi peut-être), on peut également se concentrer deux minutes sur l’équipement. L’équipement des S60 T5 est systématiquement assez complet, et d’autant plus sur cette bien nommée finition Summum. Et si nous devions retenir un élément particulier de l’intérieur, ça serait les sièges. On les aurait bien gardés en fin d’essai pour les mettre dans notre voiture ! Ils sont spécialement agréables et permettent de faire France-Suède au volant sans être fatigué !

Et puisqu’on en est aux arguments qui font mouche, parlons d’un élément important: le prix. La côte d’une S60 T5 est très basse. D’une part ça la rend facile à acheter, d’autre part elle ne baissera plus beaucoup, et puis… on ne prend pas un grand risque ! Objectivement, pour une berline bien construite et bien équipée de 250 chevaux, le prix est presque sans concurrence… Il faudra juste en trouver une, car la belle n’est pas très fréquente chez nous.

Si vous dites à vos amis que vous cherchez une berline discrète mais élégante, bien construite, fiable, bien équipée, et que vous voulez qu’elle soit très puissante et très bon marché, ils risquent de ne pas vous prendre au sérieux. Et pourtant elle existe… cherchez bien.

Texte et photos: Manu Bordonado