Essai Volvo V40 D2 et D4

Librairie Volvo

Volvo V40 D2 et D4 : Essai

Marre des Audi A3, BMW Série 1 ou Mercedes Classe A ? Pas envie non plus d’une Citroën DS4 ou d’une Alfa Romeo Giulietta ? L’alternative existe et elle s’appelle Volvo V40.

Ça n’est pas la seule raison de s’intéresser à la Volvo V40. Il y a aussi le jeune couple en C30 qui commence à manquer de place, ou au contraire celui qui est ravi de sa XC70 mais qui voudrait plus petit… Et ceux qui craquent sur le look de la compacte.

Parce qu’il faut bien se dire que la Volvo V40 ne laisse absolument pas indifférente. Les amateurs de design lui trouvent des éléments très intéressants, les amateurs de gadget la trouvent avant-gardistes, tandis que les amateurs historiques de la marque ne comprennent pas en quoi c’est une Volvo et où sont passées les lignes droites d’antan. A vous de voir...

La Volvo V40 n’oublie par contre pas une vieille tradition : la sécurité. Pas possible de trouver une compacte qui offre autant d’équipements de sécurité que la V40. On passe sur l’ABS ou le contrôle de stabilité DSTC, devenus des grands classiques bien sûr avec les renforts de caisse SIPS et ROPS, et l’anti-coup du lapin… WHIPS. On salue en plus de cela l’anticollision à moins de 50 km/h (City Safety), l’Anticipateur de collision CWAB (option) et le génial régulateur de vitesse adaptatif ACC (option toujours) avec fonction embouteillage sur la boite automatique. Enfin, en addition à l’Alerte de Franchissement de Ligne Active LKA, on trouve un très efficace anti-angle mort BLIS et, clou du spectacle, le tout premier airbag piéton qui protège ce dernier au niveau du pare-brise et des montants. Ouf !!

Très clairement, on se sent vraiment, vraiment en sécurité dans la Volvo V40. L’anti-angle mort BLIS est un vrai plus, car sur le principe il efface l’angle mort et… On finit par ne même plus tourner la tête. Surtout que pour reculer, il y a la caméra de recul optionnelle, même si à notre grand étonnement elle se salit facilement.

Pas besoin de vous dire que l’intérieur de la Volvo V40 est très bien fini. Ca respire la qualité tout en flattant le regard. Les compteurs sont en fait composés d’un écran TFT que l’on pourra régler selon trois modes (Elégance, Eco ou Sport) qui se distinguent par leurs couleurs ainsi que par les éléments affichés. De son côté, la position de conduite est juste parfaite. Enfin, on peut compter sur un système d’infodivertissement parfaitement à la page, et qui rappelle pas mal dans ses graphismes, son fonctionnement et ses menus l’Audi Navigation Plus.





Sincèrement, ça n’est pas la seule chose qui rappelle une Audi et l’A3 en particulier : le comportement aussi ! La suspension est ferme juste ce qu’il faut pour que ça soit agréable, tandis que la direction est directe et très précise. Le comportement, lui, est parfait et on se retrouve facilement à rouler très vite, le sourire aux lèvres. Du très beau travail. La motricité, péché mignon des Volvo, nous a favorablement étonné sous la pluie.

Oui, parce que de leur côté, on peut dire que les moteurs ont la santé ! La gamme des diesel se compose de 3 versions : D2, D3 et D4. C’est pas trop dur, vous suivez toujours ? Le D2 est le 1600 appelé chez d'autres TDCi et HDi et qui motorise tellement d’autos qu'on ne les citera pas. Il est ici disponible dans sa dernière version de 115 chevaux. Les D3 et D4 sont des 5 cylindres de 2 litres développant respectivement 150 et 177 chevaux. Nous avons essayé les deux extrêmes, les D2 et D4.

A froid, le D2 claque légèrement mais sans que ça soit gênant. A chaud… Il se montre étonnamment discret. Les premiers rapports de la boite 6 sont un peu courts et permettent d’avoir une Volvo V40 D2 très dynamique, les rapports supérieurs longs étant là pour réduire la consommation. Le résultat est là, puisque nous avons consommé un peu plus de 5 litres pendant notre essai. Mais à notre grande surprise, le D2 se montre très vigoureux également sur les rapports supérieurs, à tel point qu’on a l’impression d’avoir bien plus de 115 chevaux. Une vraie réussite.

Le D4 est encore plus silencieux que le D2 mais c’est presque dommage (nous ne sommes jamais contents) car le 5 cylindres est spécialement mélodieux. Et mine de rien, c’est le seul diesel de plus de 4 cylindres monté sur une berline compacte… Une bien belle mécanique ! Avec une Volvo V40 D4 annonçant quelques 177 chevaux, il faut reconnaitre qu’on ne roule finalement pas vraiment plus vite qu’avec une D2, puisque cette dernière permet déjà largement de perdre son permis. Les relances sont largement plus vives ici, mais au prix d’une consommation qui tourne plutôt autour des 7 litres.

Parfaite, notre Volvo V40 ? Pas tout à fait. Car cette compacte, appelée à faire voyager des familles, a oublié quelque chose : le coffre. Certes, nous n’avions pas prévu de comparer l’espace de rangement à celui d’une V60 ou d’une V70, mais reste qu’avec 335 litres, on est dans la moyenne basse de la catégorie.

Côté tarif, il y a un net écart entre les D3 et les D4. Or vous aurez compris que dans le temps la D2 nous semblait déjà suffisante… Aussi, nous vous conseillerions à budget équivalent une D2 suréquipée ou une D3 intermédiaire à une D4 un peu moins complète.

Mis à part la taille du coffre, un poil juste selon nous, nous ne voyons pas ce qui devrait empêcher la Volvo V40 de rencontrer le succès : il s’agit là d’une très bonne voiture, tant avec l’étonnant D2 qu’avec le charme des D3 et D4.

Texte et photos: Manu Bordonado

