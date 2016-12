Essai Volvo C70 T5

Librairie Volvo

Volvo C70 T5 : Essai

Il y a quelques années déjà que la marque suédoise produit des voitures susceptibles de plaire au plus grand nombre. La 850 fut le déclic de cette petite révolution, qui a commencée par un changement de style et par le passage à la traction avant. En 1996, la 850 est devenue S70 (V70 pour le break) en adoucissant encore un peu plus ses lignes. C'est sur cette base qu'a été développé le coupé C70. Il reprend entre autres les deux motorisations les plus puissantes de la S70, le 2.4 turbo basse pression de 193 ch sur la 2.4T, et le 2.3 turbo de 240 ch sur la T5. Depuis, une nouvelle génération de grandes tractions est née chez Volvo: S60, V70 et S80. La Volvo C70 est alors devenue un Coupé-Cabriolet, mais ceci est une autre histoire...