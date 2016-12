Essai Wiesmann MF5 GT

Librairie Wiesmann

Wiesmann MF5 GT : Essai

Trop classique, la 911 ? Trop bourgeoise, la V8 Vantage ? Trop facile, la GT-R ? C’est pas faux… Pour les gens comme vous, on suggère par exemple la Wiesmann MF5 GT.

Bon, kesako une Wiesmann ? Tout commence à la fin des années 80 lorsque les frères Wiesmann ont décidé, comme beaucoup d’autres, de construire leur voiture. Quel passionné n’a jamais rêvé de créer sa propre automobile ? Du rêve à la réalité, Martin et Friedhelm Wiesmann ont franchit le pas à la fin des années 80. La tâche ne fut sans doute pas facile mais les premiers roadsters étaient commercialisés dès 1989… Fin 2008, la millième Wiesmann (toujours fabriquée à la main) sortait de l’usine.

La gamme s’articule toujours principalement autour du roadster MF (les initiales des deux frères), dont le look réinterprète avec grande classe les lignes des roadsters anciens. Apparue en 2005, La GT en est un dérivé coupé qui fait passer une Z4 Coupé pour une bétaillère et une Cayman pour une citadine !

Sous le capot, l’ensemble des Wiesmann s’en remet à des mécaniques BMW. C’est là aussi une preuve du bon goût affiché par les deux frères ! Si les premières MF s’en tenaient au légendaire 6 cylindres en ligne des 328i et M3, la MF5 GT tape fort, très fort. Après avoir utilisé le V10 de la précédente M5, elle profite désormais du V8 biturbo du X6 M. Rien que ça ! Pour ceux qui l’auraient déjà oublié, on va vous rappeler ses caractéristiques…

8 cylindres, 4.4 litres, 2 turbos, une bonne ligne inox… Et surtout 555 chevaux pour un couple débordant de 69.4 mkg. Il est clair que la MF5 GT ne manque de rien. Surtout quand on sait que tout cela se rapporte non pas à un X6, mais à une berlinette donnée pour moins de 1400 kg. Faites le calcul, nous sommes à 2.5 kg/ch ! Ça nous place le bébé entre une Ferrari F50 (2.36 kg/ch) et une Bugatti EB110 Supersport (2.56 kg/ch). Ces quelques lignes pourraient peut-être donner un avant-goût du paradis…

Attention tout de même à ne pas faire n’importe quoi, et à ne pas s’envoyer en enfer sur une faute de pilotage ! Car si la Wiesmann MF5 GT est très saine, elle n’en reste pas moins une propulsion de plus de 500 chevaux ! Même si le contrôle de stabilité DSC veille, la voiture réclame du métier. Amateur s’abstenir !

Jugez plutôt : les frères Wiesmann annoncent une vitesse de pointe de 311 km/h et moins de 4 secondes sur le 0 à 100 km/h… Des performances reproductibles à l’infini ou presque, puisque le V8 biturbo est accouplé à une classique boite automatique, la même 6 rapports que sur le X6 M, évidemment… Si elle nous prive du plaisir de passer les rapports à la volée, il faut bien reconnaitre que cette boite auto n’entrave en rien la santé détonante de la MF5 GT !

On ne vous a pas encore parlé de l’intérieur… Il est à l’image de l’extérieur. A savoir donc que le design est assez rétro, mais aussi et surtout terriblement attachant ! On pourrait dire que la rangée de compteurs rappelle la Viper, les deux gros cadrans la Z8, mais après tout peu importe. On se sent terriblement bien dans ce petit habitacle et on n’a pas envie d’en partir. L’ergonomie est parfaite. Bien entendu, les Wiesmann étant fabriquées à la main, toutes les personnalisations sont possibles…

Belle, exclusive, simplement surpuissante, voire enivrante, la Wiesmann aurait pu être la voiture du loup de Tex Avery. Dans ces conditions, on insistera tous pour faire le loup… D'autant plus avec un Coyote !

Texte Manu Bordonado

Photos Arnaud Taquet & constructeur

