Essai Alpine A310 V6

Alpine A310 V6 : Essai

L'Alpine A310 est née en 1971. On avait alors annoncé qu'elle allait remplacer la légendaire berlinette A110. Je vous laisse imaginer la tête des amateurs! Propulsée par le 1600 de cette dernière, légère, ces presque 130 chevaux suffisaient pour tenir tête à une Porsche 911 T par exemple. Sauf côté prestige...

1977 et apparait l'A310 V6. Elle a quatre phares au lieu de six et un becquet en plastique noir avec la nouvelle dénomination de la marque, "Renault-Alpine". Son moteur vient de la franco-suédoise de mécanique, il s'agit du PRV Peugeot-Renault-Volvo. Comme sur la Renault 30, ce 2.6 litres est curieusement alimenté par un carburateur double corps et un simple corps. Avec 150 chevaux, le moteur est là surtout pour le prestige des six cylindres. Et oui, ce moteur, un V8 finalement amputé de 2 cylindres, est à lui seul une légende: lourd, peu puissant, il se distingue surtout par son inertie extrêmement désagréable. Les montées en régime sont laborieuses tandis que le bruit, pas très mélodieux, souligne ce phénomène. 1980 et l'A310 récupère les suspensions de la Renault 5 Turbo. Un premier progrès.



Au Salon de Paris 1982 apparait l'A310 GT, équipée d'un kit large. Ce dernier ce distingue extérieurement par ses ailes larges, ses marchepieds et un imposant spoiler avant. Ce look de Groupe 4 avait été initié par le Centre Alpine et Renault l'avait vite adopté officiellement. Il faut savoir que même si le prix de ce kit était conséquent, il a vite équipé jusqu'à 80% des A310 neuves. Mais le ramage ne valait alors plus du tout le plumage. Le Centre Alpine se remit donc au travail.



Le moteur fut tout simplement changé. Si chez Renault le PRV était un 2.6 litres, chez Volvo ils en avaient une évolution 2.8. Alimenté par deux carburateurs triple corps Weber, avec des culasses et une distribution modifiée, il fournissait (avec plaisir, lui) une puissance de 193 chevaux. Largement suffisant pour une voiture de seulement une tonne. Le montage de ce moteur s'accompagnait d'énormes pneus Pirelli P7 (belle adhérence mais voiture plus vive à la limite) et d'amortisseurs réglables. C'est comme cela que l'A310 aurait du naitre pour concurrencer la Porsche 911. Ce n'est pas pour autant qu'elle est devenue un best-seller: seulement une quarantaine de 200 chevaux ont été produites.



Aujourd'hui une A310 V6 se trouve facilement et à un prix raisonnable: compter autour de 15 000 euro pour un exemplaire en bon état. Attention cependant aux fausses GT et surtout aux fausses 200 chevaux (les vraies ont des "persiennes" sur la vitre arrière), dont les transformations sont plus ou moins douteuses...