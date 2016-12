Essai Alpine V6 GT - V6 Turbo

Deux versions sont disponibles: la V6 GT dispose d'un V6 dérivé de celui de la Renault 25. Monté à 2.8 litres et équipé de manetons décalés permettant un cycle régulier malgré un V ouvert à 90°, il développe 160 chevaux, qui permettent à cette voiture à l'aérodynamique bien léchée de filer à 235 km/h. Mais le beau morceau, c'est le V6 Turbo (comme dans les Formule 1 que Renault engage à l'époque). Il s'agit du moteur de la Renault 25 éponyme, mais poussé à 200 chevaux. Comme dans toute Alpine, le poids est mesuré, et l'aérodynamique très étudiée fait le reste. En réalité, tout n'est pas si rose. Si l'Alpine V6 Turbo propose sur le papier des performances alléchantes, elle manque en revanche de tenue de cap: la finesse de la voiture s'est faite au détriment de l'appui, et le moteur en porte-à-faux arrière n'arrange rien. De plus, la finition de la voiture et son tableau de bord rappellent que la marque est contrôlée par Renault, ce qui n'était à l'époque pas une carte de visite susceptible d'attirer la clientèle...