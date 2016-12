Essai Honda NSX

Dans les années 80, les constructeurs japonais ont les dents longues. Honda en particulier démontre alors pendant plusieurs années en Formule 1 son savoir-faire avec McLaren. Pourquoi ne pas profiter de cette image sportive pour commercialiser une voiture de sport, et entrer en concurrence avec Porsche et Ferrari ? C’est ce que va faire Honda avec la NSX.

Présentée en 1989 au Salon de Genève, la voiture fait forte impression. Habillée d’une carrosserie en aluminium, elle est motorisée par un 6 cylindres en V de 3 litres et 24 soupapes, ce qui aurait pu paraître modeste pour la catégorie. Mais il possède dans sa manche une innovation de taille, le dispositif V-TEC. Celui-ci permet de faire varier le degré et la durée d’ouverture des soupapes (ce système a depuis été repris par de nombreuses marques, dont BMW, VANOS, et Porsche, Variocam). Ainsi doté, il développe 274 chevaux, soit plus de 91 ch./litre, ce qui est loin d’être modeste, même pour la catégorie. La carrosserie est légère, le moteur, aidé par sa compacité, l’est aussi, la voiture est donc vive, légère, maniable, facile, et extrêmement efficace, autant de points où elle se montre supérieure à ces deux principales concurrentes, les Porsche 911 Carrera 2 et Ferrari 348 tb.

Le succès sera au rendez-vous (surtout aux États-Unis où elle commercialisée sous la marque de prestige de Honda, Acura) et les deux constructeurs italiens réagiront. Chez Ferrari, on parera au plus pressé avec la 348 GTB, mais la vraie réponse sera la F355. Chez Porsche, ce sera la 993. La NSX, elle, n’évoluera presque pas durant sa carrière. On notera juste de nouvelles roues, plus grandes, qui permettent l’installation de plus gros freins (la faiblesse des premiers modèles), et un moteur passé 3 litres à 3.2, qui ne fait progresser la puissance que de 6 chevaux.

Et oui, si la NSX était au top lors de sa sortie, elle n’a terminé sa carrière que comme étant une honnête sportive, chère, qui se trouvait derrière les stars de la catégorie, Porsche 911 Carrera, Ferrari 360 Modena et Maserati 3200 GT.