Essai Renault 25 V6 Turbo

Pendant la première moitié du siècle, Renault était constructeur de voitures de luxe. MAis depuis la guerre, le constructeur n'arrive pas à percer à nouveau dans ce segment...

A la sortie de la guerre, la régie a bien tenté d'y revenir avec la Frégate. Demandez aux anciens propriétaires ce qu'ils en pensent... La Renault 16, modestement motorisée mais bien pensée, fut remplacée par une vaste berline. Elle devait être motorisée par un V8 conçu avec Peugeot, mais la crise pétrolière voulut qu'il perde 2 cylindres dans l'histoire pour devenir un V6 à 90°: le V6 PRV. La Renault 30 fut certes une bonne routière, mais avec ses 144 chevaux (dans son ultime version TX) elle n'était pas au niveau des BMW 528i et Mercedes 280E.

La Renault 25 se voulait autrement plus ambitieuse. Son design se voulait avant-gardiste, avec sa lunette arrière bulle (vous avez dit Citroën SM ?), son Cx record de 0.28 et son tableau de bord hi-tech. Sous le capot, on allait voir ce qu'on allait voir: fort de ses succès en Formule 1, le haut de gamme était motorisé par un V6 Turbo. Ce moteur était le V6 déjà vu sur les Renault 30, revu pour accueillir la suralimentation et dont la cylindrée était légèrement réduite de 2.6 à 2.5 litres. Du reste, il équipait également l'Alpine V6 Turbo. Avec son injection électronique, son turbocompresseur, son ABS, son ordinateur de bord, son poste avec commande au volant, sa synthèse de parole et tous ses équipements électriques (vitres, rétroviseurs, sièges, coffre), la voiture passait vraiment pour ultra-moderne à sa sortie. Ainsi, par rapport aux allemandes BMW 528i et nouvelle Mercedes 300E, auquelle s'ajoutait l'Audi 200, le prestige du modèle était remplacé par le contenu technologique de la Renault 25.

A l'usage, on distinguait deux facettes de la Renault 25 V6 Turbo. La première était celle voulue par Renault, à savoir une voiture confortable, très performante (182 chevaux et 223 km/h), très agréable à vivre et à regarder. La seconde, des propriétaires qui évoquaient les nombreuses pannes de l'électronique, le temps de réponse et le manque de progressivité du turbo... Avec les années, les défauts de finition disparurent peu à peu pendant que la concurrence progressait. Pour 1989, année de la généralisation du catalyseur sur les moteurs de plus de 2 litres, le moteur a vu sa puissance passer de 182 à 205 chevaux. On reconnait cette série à ses jantes BBS. Dès l'année suivante elle devenait disponible en finition Baccara, c'est à dire avec cuir, climatisation, aileron, et placage bois verni (le point le plus discutable). Plus tard, peu de temps avant le remplacement du modèle, elle recevra une suspension pilotée.

La Renault 25 V6 Turbo ne se sera pas hissée au rang des plus prestigieuses, mais la Safrane arrive avec une version Biturbo encore plus ambitieuse. On ne se doute alors pas que la Safrane sera loin de faire les volumes de vente de la 25... La Vel Satis ne fera pas mieux non plus...