Essai Audi Coupé S2

1988. Audi présente un Coupé basé sur sa 80 pour remplacer son ancien coupé GT. Trois versions composent cette gamme, 2.2E (136 chevaux), Quattro (même motorisation) et 20v Quattro (170 chevaux). Rien pour remplacer la Quattro de 200 chevaux, toujours produite mais vieillissante.

1990. Audi présente le successeur de sa Quattro 20v, le Coupé S2. La caisse est celle du Coupé présenté deux ans plus tôt, mais se distingue par sa calandre inspirée de l'Audi V8 et par ses roues en 16 pouces. La transmission est bien sur de type Quattro. Le moteur est repris de l'ancien coupé, c'est toujours le 5 cylindres 2.2 turbo 20 soupapes cher à Audi. Mais dans la nouvelle caisse, bien plus aérodynamique, il trouve une nouvelle jeunesse. Un exemple ? 248 km/h en pointe, quand l'ancienne plafonnait à 231 km/h.

Pour 1992, l'Audi 100 reçoit une variante sportive, la S4. Elle reprend cette mécanique mais l'overboost ajoute encore 10 chevaux et la boite gagne un sixième rapport. Le Coupé S2 en bénéficie alors aussi. Mais tout ceci ne se voit pas, ou plutôt ne se voit plus. En effet, dans le même temps, la BMW M3 a été renouvelée, elle est passée de 200 à 286 chevaux. Mais surtout, cette dernière s'affiche au catalogue moins chère que la S2... Côté performances, une Avant RS2 mettra de l'ordre dans tout cela en 1994. Mais côté prix ?