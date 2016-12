Essai Audi S4

Librairie Audi

Audi S4 : Essai

Audi s'est fait une place au soleil dans le monde des marques de prestige ces 30 dernières années, avec un peu de nez d'une part mais aussi à grand coup de modèles de qualité, comme cette Audi S4 que nous avons eu l'occasion d'essayer.

Si la toute première S4 était développée sur la base de l'Audi 100, il y a belle lurette qu'elle est la variante (très) dynamique de l'Audi A4. Une Audi S4 qui a reçu sous ses capots successifs tout ce qu'il est possible de trouver comme technologie moteur ! La première S4 avait un 5 cylindres en ligne turbo hérité des célèbres Quattro de rallye. Ensuite, elle a pu également recevoir un V8 de 4.2 litres. Puis elle est passée au V6 biturbo. Ce merveilleux moteur a été ensuite remplacé par un autre V8 de 4.2 litres, toujours sans turbo. Et puis il y a eu l'actuel V6T. Vous suivez ?

V6T pour... V6 turbo ? Non, ça serait trop simple. Notre Audi S4 dispose bel et bien d'un V6, tout comme la version de 1996, mais celui-ci accueille un compresseur volumétrique. Certes, un compresseur est un peu plus énergivore qu'un turbo à très bas régime, mais il n'a aucun temps de réponse, et imite mieux le fonctionnement d'un... 4.2 litres, par exemple ! Or il se contente de 3 litres. C’est le moteur que vous pouvez retrouver par exemple dans le Porsche Cayenne Hybrid…

Du côté des boites de vitesses, la marque Audi propose une gamme de choix unique: boite manuelle, boite automatique Tiptronic, boite à variateur Multitronic, boite à double embrayage S-Tronic... Mais sur notre Audi S4, il n'y a pas le choix car la boite S-Tronic à 7 rapports désormais est imposée. Ca tombe bien, c'est l'une des meilleures boites du marché !

La boite est très rapide, très intuitive, spécialement douce dans ses passages de rapports et... C'est là son seul défaut: elle est finalement trop parfaite mais du coup on ne sent pas grand chose. Même chose du côté du moteur: c'est mélodieux mais très (trop ?) bien insonorisé, très linéaire... On ne ressent pas grand chose là non plus.

En fait, l'Audi S4 est parfaitement fidèle à l'esprit des véhicules de la marque. Comme tant d'autres modèles aux 4 anneaux, cette berline est réellement rapide, spécialement efficace, et permet (même à une personne peu rompue à la conduite sportive) de rouler franchement très vite sans effort. Un élément pourrait changer franchement la donne et rendre la conduite excitante: le différentiel arrière Quattro Sport, qui en appliquant en virage un couple supérieur sur la roue extérieure, aide la voiture à virer. Malheureusement, notre exemplaire n’en disposait pas.

Du coup, celui qui ne se satisfait qu'en domptant une auto de caractère sera un petit peu sur sa faim. Pour les amateurs de voitures « sauvages », on conseillera plutôt une BMW M ou une Mercedes AMG, même si la dernière génération de M3 laisse filtrer trop peu de sensations elle aussi... Ca n'est pas une critique, mais un choix délibéré du constructeur. A vous de voir si tout en roulant vite, vous voulez juste rouler en toute sécurité, ou si vous tenez à vous mesurer à une auto un peu plus... expressive. Mais vu les chiffres de vente, la philosophie de cette Audi S4 a su trouver sa clientèle.

A l'intérieur, rien à dire en principe chez Audi car les finitions sont parfaites. Mais c'est finalement moins évident que ça sur notre exemplaire ! En effet, si le dessin est parfait, si l'ergonomie est à citer en référence, nous avons été déçus par la qualité des matériaux. Réellement déçus en fait. Car la marque fait référence en la matière depuis longtemps et les plastiques durs et certains ajustements vus ici étaient inattendus. Il y avait en fait une explication : nous avions en main un exemplaire d'origine US ! Ce marché n'étant pas exigeant sur ce point là, les exemplaires vendus là-bas ont manifestement une finition moins poussée que les notres... Vous n'aurez donc sans doute pas ce souci si vous en achetez une bien entendu, vu que les exemplaires US n’existent pratiquement pas chez nous.

Retenez donc que les Audi ont toujours été bien finies, et que c’est normalement toujours le cas sur les autres S4. Notez également que si par le passé les équipements des Audi étaient parfois juste suffisants, les modèles d’aujourd’hui sont spécialement bien équipés, quand il s’agit d’une version haut de gamme comme l’est cette Audi S4. Bien entendu, vous pourrez la personnaliser et enrichir encore son équipement en piochant dans le catalogue d’options. On parle bien de catalogue, tant il y a des pages et des pages. Vous y trouverez de tout, mais surtout de quoi vite multiplier le prix de ce modèle.

On pourrait évidemment vous parler du prix de l’Audi S4… mais en fait la concurrence, BMW 335i et Mercedes C400 4Matic notamment, ne fait pas vraiment mieux. Seule exception à la règle, l’Opel Insignia OPC était sensiblement plus accessible. Mais pas de chance, elle n'est plus produite... Cependant, on a une bonne nouvelle pour vous: nos prestigieuses allemandes décôtent quand même. Retenez donc qu’il est possible de rouler en S4 pour un budget bien inférieur au prix du neuf !

A la finition de notre exemplaire près, l’Audi S4 est telle que nous l’attendions: une super-berline, capable de rouler TRES vite, par tous les temps, et avec un certain sens de la perfection. Donc sans avoir la fibre sauvage et virile que nous affectionnons, en ce qui nous concerne. A moins qu’avec le différentiel Quattro Sport optionnel…

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur (modèle européen)

Réagir à l'essai de l'Audi S4 sur le forum