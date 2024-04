Accueil Autoweb > Essais routiers > Audi > Essai Audi Q8 Sportback e-tron 55

Librairie Audi + La marque Audi

+ La Audi Q8 Sportback e-tron 55





Audi Q8 Sportback e-tron 55 : Essai Normes futures obligent, tout le monde passe à l’électrique et les véhicules de prestige ne font pas exception à cela, bien au contraire. Prise en main de l’Audi Q8 e-Tron. Malgré le fait qu’Audi ait démocratisé la transmission 4x4 avec son système Quattro, la marque aux 4 anneaux n’a jamais produit de véhicule de franchissement. En revanche, elle propose toute une gamme de crossovers allant du petit Q2 jusqu’au plus luxueux de tous, le Q8. Mais le Q8 e-Tron, malgré son nom, ne partage pas tant de choses que cela avec le Q8 "tout court" : Q8 e-tron est simplement la nouvelle appellation de l'ancienne Audi e-tron... Vous suivez ? La gamme offre 3 versions, le Q8 50 e-Tron (340 chevaux), le 55 e-Tron (408 chevaux) et bien entendu le SQ8 e-Tron et ses 503 chevaux…! Nous avons essayé le 55 e-Tron, assez probablement le bon compromis puisque le Q8 n’est de toute façon pas une voiture de sport, avec un poids annoncé à 2585 kg. Il faut être honnête : l’Audi Q8 e-Tron fait mieux que masquer cette masse. A aucun moment on n’a l’impression de conduire un véhicule gros et lourd. L’Audi Drive Sélect permet bien entendu de régler le véhicule à sa convenance. Seulement, on aurait voulu avoir beaucoup plus de frein moteur, pour économiser les freins mais surtout pour récupérer un maximum d’énergie à chaque ralentissement. Notre court essai, dans le cadre des eTrophées de l’AMAM, ne nous a pas permis de mesurer l’autonomie. Cette dernière est annoncée à 532 km et devrait donc assurer un bon 400 km dans les faits : largement suffisant au quotidien mais sans doute aussi un jour de départ en vacances où il suffira sans doute de faire un peu attention pour traverser le pays en ne faisant qu’un arrêt. Ce SUV est assez maniable et il offre une bonne visibilité. En tout cas vers l’avant car il faut que l’on vous parle des rétroviseurs virtuels (en option), ces caméras qui remplacent les rétros. Une fausse bonne idée. En réalité, les écrans permettant la rétrovision sont petits et ils sont positionnés beaucoup trop bas. C’est très design mais à l’usage ça oblige à vraiment quitter la route des yeux pour les consulter. De plus, quand on a besoin de vérifier un endroit en particulier (en manoeuvre notamment) on bouge habituellement la tête et on voit dans la glace ce que l’on cherche, mais cela ne fonctionne pas avec une caméra qui continue de viser le même endroit. Il aurait fallu une caméra avec un plus grand angle... En manoeuvre, ils ne filment pas assez bas. Bref, une fausse bonne idée à abandonner rapidement car c’est parfois dangereux. Heureusement, c’est une option et il reste la vision 360° et l'aide au stationnement Plus pour gérer ceci à votre place. A part les plastiques du bas du tableau de bord ou proches de la boite à gants qui sont bas de gamme, tout le reste de la finition est de haut niveau. Mention spéciale pour le levier de vitesse, particulièrement design. Bien entendu, le toit ouvrant panoramique optionnel participe à cette ambiance agréable. A noter que la recharge par induction du smartphone est disponible… en supplément. Pour près de 100.000 euros sans option, on ne peut pas tout avoir ! Raffinement, performances, sécurité et qualité de finition continuent d’être les qualités de la marque. A ce titre, cet Audi Q8 e-Tron est un parfait ambassadeur de la marque. Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Audi+Q8&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Audi Q8 Sportback e-tron 55 : Fiche technique Marque : Audi Modèle : Q8 e-tron 55 Sportback Années de production : 2023- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Disposition du moteur - Alimentation Batterie Li-ion Suralimentation - Distribution - Nombre de soupapes - Alésage & Course - mm Cylindrée 0 cc Compression - Puissance 408 ch à - tr/min Couple 67.8 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses - Puissance fiscale 12 cv Transmission Intégrale Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électro-mécanique Cx 0.26 Suspension avant McPherson+pneumatique Suspension arrière Multibras+pneumatique Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Série Pneu avant 255/50 R20 Pneu arrière 255/50 R20 Dimensions Longueur 492 cm Largeur 194 cm Hauteur 162 cm Coffre 588 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route 0.0 Sur autoroute 0.0 En ville 0.0 Conduite sportive 0.0 Consommation moyenne 0.0 Réservoir 0 litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 101400 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Audi Q8 Sportback e-tron 55 Crédit pas cher pour votre Audi Q8 Sportback e-tron 55 Donnez votre avis ici

Audi Q8: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Les fiches techniques des concurrentes : Volvo C40 Recharge Twin

Volvo C40 Recharge Twin

Site officiel du constructeur : Audi Les fiches techniques des concurrentes :

Aucun avis posté sur Audi Q8 Sportback e-tron 55