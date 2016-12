Essai Audi A8 4.0 TFSI

Librairie Audi

Audi A8 4.0 TFSI : Essai

Dans la quête à la perfection entretenue par Audi, l’A8 fait bien évidemment figure de modèle de référence. Essai d’une 4.0 TFSI pour s’en convaincre.

Autant l’Audi V8 ne faisait pas tourner les têtes, autant les différentes générations d’Audi A8 ont toujours plu. Bon, ceci étant dit… On reste un peu sur notre faim avec celle-ci. Car si l’avant est franchement superbe, notamment cette calandre, le reste de la voiture est fluide mais n’est rien d’autre qu’une A4 à l’échelle 1.2, feux arrière compris !

A l’intérieur en revanche, c’est exceptionnel. Et on pèse nos mots ! Audi est une référence en matière de finition, et l’A8 est évidemment ce qui se fait de mieux en la matière. C'est la vitrine de la marque après tout ! Pour commencer, les compteurs sont très beaux, et offrent un rendu plus agréable que ce que l'on trouve sur les dernières concurrentes équipées d'un écran TFT à la place des cadrans. Le levier de vitesse rappelle la manette des gaz d'un bateau. Pendant ce temps le GPS affiche les vues satellite de Google Earth : la grande classe ! Il est étonnant de voir à quelle vitesse on adopte et on apprécie ce qui passe pour un gadget quand on ne l'a pas...

Rentrer son itinéraire dans le GPS est un jeu d'enfant avec le MMI Touch : une zone tactile où l'on écrit l'adresse voulue du bout du doigt, la main négligement posée sur le levier de vitesse, le système étant muni d'une reconnaissance d'écriture. Le système reconnaît même les caractères chinois ou cyrilliques ! On peut aussi préparer cet itinéraire depuis son bureau et le télécharger une fois en voiture ! Clairement, l'Audi A8 a un boulevard d'avance sur la concurrence de ce côté là. On pourrait aussi vous parler du Hotspot Wifi, de la prise 220 V, des 22 réglages différents du siège conducteur, du régulateur de vitesse actif, des sièges massants et de pas mal d'autres choses. Retenez juste que vous ne pourrez pas regretter votre trajet en Audi A8, et qu'on en vient même à céder le volant volontiers pour pouvoir profiter de tous ces agréments.

Pourtant, il y a de quoi s'amuser au volant! Sous le capot se trouve en effet le 4.0 TFSI qui anime également, sous d'autres configurations, des autos comme la Bentley Continental GT, les S6 et S7 ou même sa grande soeur Audi S8... Il développe ici 420 chevaux, sans forcer, et pour un couple de locomotive qui vaut bien celui de la W12, soit 61.2 mkg. En prime, il dispose d'une alliée de choix dans sa boite automatique. Il s'agit de la dernière née de chez ZF, qui compte quelques 8 rapports. Mais ça n'est pas sa seule particularité puisqu'elle est capable d'anticiper les prochaines manoeuvres. Comment ? Mais en consultant le GPS ! Vous arrivez sur un gros virage ? Vous êtes sur le point de tourner à droite ? La boite est déjà sur le bon rapport !

À l'usage le résultat est probant : c'est la seule boite automatique à être réellement active et non passive ! Associée à ce V8 qui respire plus que jamais la santé, L'Audi A8 démontre un dynamisme et une réactivé inattendues ! Dès que l'on commence à chatouiller la bête, le moteur pousse sans inertie et on croit se retrouver au volant d'une auto beaucoup plus petite ! Il faut dire que le châssis n'est pas en reste. Bien entendu, on pense en premier lieu à la transmission intégrale Quattro, qui privilégie désormais les roues arrière. On peut également citer l'Adaptive air suspension qui assure un parfait maintien de caisse. Sans oublier bien entendu que l'A8 est la seule limousine avec la Jaguar XJ à s'habiller d'aluminium ! Mais en fait, ce n'est pas tout: cette génération s'équipe également en option d'une direction dynamique (assistance et démultiplication variables en fonction de la situation, un système au rendu un peu trop artificiel) et d'un différentiel arrière particulier.

Identique à celui monté sur les Audi S4, excusez du peu, ce différentiel Quattro Sport est de type vectoriel. C'est un différentiel autobloquant qui en virage favorisera sensiblement la roue extérieure pour faire "pivoter" le véhicule. Le résultat va au delà de nos attentes : jamais nous ne nous étions autant amusé avec une limousine de ce gabarit ! La nouvelle Audi A8 est la plus sportive des berlines de sa catégorie déclarait Rupert Stadler, président du directoire d'Audi lors de la présentation de ce modèle. On se méfie toujours des effets d'annonce mais là, il faut bien avouer que c'est vrai : la limousine de sport, c'est elle. Finalement, l'envie de laisser le volant est terminée, on n'a plus du tout envie de passer notre tour !

La concurrence de cette Audi A8 4.0 TFSI est limitée : trop pépère, la Lexus LS600h est éliminée d'office malgré ses qualités. Ne restent que la baroque Jaguar XJ ainsi que les incontournables BMW 750i et Mercedes S500, toutes deux moins sportives mais néanmoins très recommandables. Si justement c'est la sportivité qui est importante pour vous, on peut également vous orienter vers les coupés 4/5 portes: Audi A7 Sportback, Mercedes CLS, et surtout Maserati Quattroporte et Porsche Panamera. En la matière, avant de parler de prix, tout sera affaire de goût et d'affinités !

On l'attendait parfaitement finie et suréquipée : L'Audi A8 4.0 TFSI a largement été à la hauteur de nos attentes, pour ne pas dire plus. Mais surtout, elle a fait preuve d’un appétit tout particulier pour les petites routes et la conduite sportive, au point qu'on en redemande.

