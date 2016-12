Essai Audi A5 Sportback 2.0 TDI 150

Librairie Audi

Audi A5 Sportback 2.0 TDI 150 : Essai

La gamme Audi n’a jamais été aussi complète qu’aujourd’hui et surtout, elle n’a sans doute jamais été aussi séduisante. Rencontre avec une berline qui fait tourner bien des têtes, l’A5 Sportback dans sa motorisation la plus évidente, le 2.0 TDI de 150 chevaux.

Les carrosseries 5 portes ne plaisent en général pas beaucoup à ceux qui recherchent une voiture de luxe. L’exception ? Les Audi Sportback ! Qu’elles soient A5 ou A7, elles font parties des références de leur catégorie, à tel point que la concurrence s’est parfois retrouvée à essayer de suivre maladroitement, comme avec la BMW Série 5 GT par exemple.

Bon, revenons-en à notre Audi A5 Sportback, variante 5 portes de l’un des coupés les plus en vue du moment, l’A5. Avec son spoiler et ses feux à Leds, difficile de ne pas se faire remarquer avec cette auto, bien moins discrète que les Audi d’il y a quelques années. Il y a ici un côté bling-bling qui ne nous séduit pas complètement. En tout cas, sacré coup marketing d’avoir d’abord sorti le coupé A5, pour ensuite présenter cette Sportback : c’est beaucoup plus flatteur de présenter cette auto comme une coupé 5 portes à base d’A5, plutôt que comme un simple dérivé de l’A4.

Car il faut le dire, cette splendide Audi A5 Sportback dérive largement de l’Audi A4. Plate-forme, tableau de bord, sièges, motorisations, tous ces éléments sont repris tel quels. A commencer par le 2.0 TDI qui nous occupe aujourd’hui. Tout le monde rêve du 3.0 TDI mais… Les contraintes financières font que l’on retombera sans doute sur ce 2.0 TDI dans sa récente variante de 150 chevaux !

Et à chaque fois que l’on reprend le volant d’une auto équipée du 2.0 TDI, on retrouve le même plaisir de conduite. En fait, on ne peut que lui reprocher sa sonorité un peu roturière… Pour le reste, que du bon ! Il y a du couple dès 1700 tr/min, ça n’est plus brutal comme l’étaient les TDI dans le passé, et c’est bien insonorisé. En prime, et comme souvent avec les TDI, le moteur a la santé et on a l’impression d’avoir plus de chevaux que prévus. Il n’y a vraiment QUE 150 chevaux ? Et bien ça suffit en tout cas… La boite 6 dispose d’une commande agréable, une habitude de la marque.

Le compromis confort-tenue de route est bon. Là encore, c’est une habitude de la marque. C’est-à-dire que l’on peut franchement hausser le rythme, et même rouler très vite sans que la voiture ne s’en plaigne. On peut rouler très vite sans savoir le faire d'ailleurs, car le châssis est aussi efficace que prévenant. Mention spéciale à la direction, douce mais surtout très précise.

Dès que l’on ouvre la porte (sans encadrement de vitre), c’est la classe. La marque Audi est citée en référence de longue date pour la qualité de ses finitions et de son ergonomie. Bien évidemment, l’A5 Sportback ne fait pas exception à la règle. Il est bien entendu repris de l’A4 et de l’A5 Coupé. Mention spéciale une fois de plus pour l’intérieur, donc, et au système d’infodivertissement MMI, qui évolue régulièrement et qui fait partie des références du genre. Petite remarque au passage : en raison de la ligne élancée de l’auto, l’habitabilité à l’arrière est un peu moins bonne que celle de l’A4, qui n’avait déjà rien d’une référence.

En matière d’équipement, l’Audi A5 Sportback 2.0 TDI 150 souffle le chaud et le froid. Le froid, parce qu’en finition de base on y trouve l’essentiel et même un peu plus, mais contre un tarif non négligeable. Le chaud, car tout ou presque est possible, que ça soit en option, à travers des pack d’équipements ou en accessoire. Au prix fort, bien entendu. La bonne nouvelle, vous la connaissez déjà : c’est qu’une Audi se revend également chère, pour ne pas dire qu’elle décote moins qu’une autre auto, ce qui en fait in fine un bon investissement. Ce n’est pas pour rien que les loueurs s’y intéressent…

Définitivement séduisante esthétiquement, l’Audi A5 Sportback convainc parfaitement à l’usage, y compris avec le plus petit diesel, ce 2.0 TDI de 150 chevaux. Pas étonnant que ça soit une des versions les plus vendues !

Texte Manu Bordonado

Photos constructeur

