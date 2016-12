Essai Audi A3 2.0 TDI 150 S-Line

Librairie Audi

Audi A3 2.0 TDI 150 S-Line : Essai

Vraiment nouvelle, l’Audi A3 ? Il faut dire qu’il y a de quoi se poser la question tant les lignes de la compacte allemande ont peu évolué. Mais chez Audi plus qu’ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences. La nouvelle A3 a bénéficié d’une véritable refonte avec notamment l’adoption de la plateforme MQB et une remise à niveau technologique.

C’est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Audi s’évertue à appliquer cet adage à chaque fois qu’il renouvelle l’un de ces modèles phares. Aussi, nous ne sommes pas surpris de constater que le design de la nouvelle Audi A3 a peu évolué. On retrouve avec plaisir une silhouette caractéristique qui fait le succès de ce modèle depuis… 1996 ! Les évolutions sont subtiles. Les lignes sont un peu plus étirées, les arrêtes plus vives, les phares à LED plus modernes tandis que les boucliers du pack S-line apportent un soupçon de dynamisme. Les ingrédients sont savamment mélangés et la recette a vraiment bon goût.

A bord, la magie Audi opère encore et toujours. Pour faire simple, c’est beau, fonctionnel et épuré. Les principales commandes tombent bien sous la main d’autant plus qu’il y a peu de boutons. Le téléphone, l’autoradio, l’iPod, l’Audi Drive Select ou encore le GPS, qui dispose d’un écran rétractable, se commandent à l’aide du MMI. Celui-ci se montre intuitif et peut s’utiliser sans quitter les yeux de route. Il dispose par ailleurs d’une commande vocale particulièrement redoutable et il possible de composer un numéro de téléphone du bout des doigts grâce au pavé tactile. Le système multimédia de cette A3 est une réussite, d’autant plus qu’il peut s’équiper (en option) d’un système de navigation utilisant les images de Google Earth !

Pour autant, l’A3 n’en a pas oublié ses fondamentaux. La finition est sans aucune fausse note. La qualité des matériaux comme les assemblages ont valeur de référence dans cette catégorie. L’A3 regorge de petites attentions qui font mouches : les poignées de portes et les portes gobelets rétroéclairés, la sellerie cuir bi-ton Orange Capri Design Selection avec ses surpiques orange, les sièges chauffants (malheureusement optionnels)… En dépit d’un gabarit similaire à celui de la génération précédente, le coffre a progressé et peut désormais engloutir 365 litres. En revanche, l’habitabilité reste mesurée et les passagers arrière devront composer avec un espace aux jambes limité. Il convient néanmoins de souligner que le dos des sièges avant ont été astucieusement creusés pour libérer un peu plus d’espace. Bon, tout cela c’est bien beau mais sur la route ça donne quoi ?

Et bien c’est pas mal du tout ! Une fois installé à bord, il est aisé de trouver une bonne position de conduite grâce aux multiples réglages des sièges et du volant. Une pression sur le bouton Start et le 2.0 TDI se lance. Malgré quelques claquements à froid qui sont propres à ce type de motorisation, les choses commencent bien. En effet, l’A3 se montre mieux insonorisée que par le passé et à l’usage le moteur se fait silencieux, surtout lorsque le start-stop coupe le moteur au feu rouge ! Pour autant, la ville n’est pas le terrain de prédilection de cette allemande. Son 1968 cm3 de 150 chevaux (de 3500 à 4000 tr/min) manque cruellement de couple à bas régime. Cela est encore plus flagrant lorsque le mode Efficiency de l’Audi Drive Select est actif. Il ne se passe pas grand-chose en dessous de 1750 tr/min et il est nécessaire de jouer du levier de vitesse afin de rester sur la bonne plage d’utilisation. Fort heureusement, la commande de boîte se montre douce, agréable et précise. La direction sait également se montrer légère, tandis que les suspensions abordent sereinement les pavés parisiens. Le niveau de confort de cette A3 est plutôt bon, ce qui compense un peu le manque de dynamisme en bas du compte-tours.

Pour savourer pleinement ce 2.0 TDI, il faut quitter la jungle urbaine et se diriger vers les petites routes idoines. Quelle santé ! Quelle pêche ! A 2000 tr/min, le 4 cylindres turbo diesel balance toute sa purée : coup de pied aux fesses garanti ! Les 32,6 mkg de couple affolent le compte-tours et le train avant en perd parfois son adhérence. Cette A3 mazoutée est peu avare en sensation. Elle marche si fort que l’on peine à croire qu’elle n’a que 150 chevaux. Vive le couple ! Les routes sinueuses n’effrayent nullement cette allemande. L’A3 est sans mauvaise surprise et se montre même agréable à brutaliser. La voiture est équilibrée, vire à plat et profite d’une direction qui offre une belle consistance en mode Dynamic. Il faudra y aller très fort pour déclencher l’ESP ! Le freinage mérite également des éloges. Puissant et endurant, il se montre tout à fait adapté une conduite sportive. Le plaisir n’a pas été négligé par les ingénieurs Audi, même si (en chipotant un peu) nous aurions aimé train avant plus incisif et une direction offrant encore plus de feeling.

Vous préférez les longs rubans d’asphaltes aux petites routes sinueuses ? Pas de soucis, l’A3 permet d’avaler des kilomètres de bitume sans se fatiguer. Il faut dire que les suspensions ménagent les vertèbres tout en maintenant bien la caisse. Le moteur quant à lui se fait totalement oublier. Car à 130 km/h, il ne tourne qu’à 2000 tr/min en 6ème. Audi a donc fait le choix de surmultiplier le dernier rapport afin de réduire les consommations. Un choix qui s’avère payant puisque notre moyenne sur l’essai s’est établit à 6.2 litres. Nous sommes même parvenus à descendre à 5,7 sur l’un de nos trajets routiers. Dans la logique, on aurait pu également s’attendre à des reprises mollassonnes sur le dernier rapport. Mais il n’en est rien ! Le couple du 2.0 TDI permet de relancer en douceur et l’on se retrouve à rouler vite sans s’en rendre compte. D’autant plus que l’excellente sono couvre sans aucune difficulté les sifflements des rétroviseurs au-delà de 140 km/h. Afin de sauvegarder nos précieux points, nous nous décidons à utiliser l’Adaptative Cruise Control. Il s’agit d’un régulateur de vitesse équipé d’un capteur mesurant la distance qui sépare notre véhicule de celui qui le précède. Si cette distance, qu’il est possible de paramétrer, atteint un seuil critique l’ACC ralentit la voiture. C’est bluffant mais il y a mieux ! En effet, en ville, à une vitesse inférieure à 30 km/h, l’ACC est capable d’arrêter la voiture s’il détecte un obstacle tel qu’un piéton ! Ce système étant couplé avec l’ESP, ce dernier devra donc demeurer actif afin d’utiliser le régulateur de vitesse. On ne peut pas tout avoir…

Avec cette nouvelle mouture, l’A3 se donne les moyens de faire face à une concurrence de plus en plus affutée. Avec sa finition sans faille et son haut niveau technologique, elle se pose une nouvelle fois comme la référence de sa catégorie. Du coup, il est inutile de vous préciser que le constructeur d'Ingolstadt ne brade pas son A3. Notre version d'essai, qui disposait de nombreuses options, s'affichait à plus 46 000 €... Le prix de l'excellence ?

Texte: Hatem Ben Ayed

Photos: Hatem Ben Ayed & constructeur

