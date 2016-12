Essai Audi TT V6 Quattro DSG

A première vue, c'est une Audi TT classique, sauf que le son du moteur est bien sympa.... à l'arrêt. Quand on commence à rouler, le son de l'échappement deviens beaucoup plus sage, et de l'intérieur on n'entend plus rien. Bref, pensez à passer sous un tunnel en seconde pour avoir du son ! En ce qui concerne le moteur, c'est une déception. Même si l'exemplaire de l'essai n'était pas rodé, on est certainement plus proche des 200 chevaux que des 250, ça n'avance pas assez ! La caisse semble lourde, et le moteur est sans doute trop linéaire... Dommage !

Le comportement routier, par rapport aux autres Audi TT, a été amélioré, surtout avec la suspension qui maintient au sol ces grosses roues de 18" qui sont ma foi assez réussies. La direction est vive, assez précise, pas trop lourde... mais un peu quand même. En appui, si l'on insiste, les suspensions du coupé recommencent à pomper comme au bon vieux temps, mais c'est moins net qu'avant... Le freinage est bon, assez dosable, et facile en utilisation dynamique. Quand on tente de retarder le point de freinage, l'ABS se réveille un peu trop tôt, et du coup il ne permet pas des amorces de blocage comme certaines sportives pures et dures.

Le gros morceau de l'Audi TT V6, c'est sa boite de vitesses DSG. Il s'agit d'une boite de vitesses "sèche" à commande séquentielle qui se distingue par un double système d'embrayage. Quand vous passez d'un rapport à l'autre, la boite embraye l'un tout en débrayant l'autre, permettant ainsi de passer d'un rapport à l'autre en continu ! Dans la pratique, c'est pas mal du tout. Bien sur, il y a un mode D (Drive, automatique) pour la conduite tranquille mais surtout un mode S qui est bien différent en gestion, et qui maintient plus haut les régimes. En ce qui concerne le passage de rapports, c'est impeccable. Rien à voir avec la boite SMG II des BMW. Ca passe directement sans forcer, sans aucun à-coup, c'est bluffant, rien que du bonheur ! Pour finir, il reste le mode full manuel qui en fait refuse certains rétrogradages en appui et passe systématiquement le rapport supérieur à l'approche du rupteur. Mais ce n'est pas très pénalisant. Par contre, les palettes sont mal placées, toutes petites et planquées derrière les commandes de clignotants et d'essuie-glace. D'autre part, elles sont solidaires du volant et tournent avec lui. Ce n'est pas idéal, et on en vient à utiliser la commande au plancher qui en plus est monté à l'envers du sens logique utilisé en compétition: ici, il faut tirer pour rétrograder, et pousser pour passer au rapport supérieur.