Essai Audi Quattro Sport

C'est en 1982 qu'Audi a gagné son premier championnat du monde des rallyes, et cela fait déjà un certain temps que tout le monde a compris l'importance des 4 roues motrices en rallye. On sait notamment que Peugeot a prévu de s'engager dans la compétition avec une voiture basée sur son futur best seller, la 205. Ferdinand Piech va devoir faire évoluer "sa" Quattro...

C'est au salon de Francfort 1983 qu'Audi dévoile la bête, dénommée Sport Quattro. En premier lieu, il faut augmenter la maniabilité, point perfectible entre autre par la faute du moteur en porte à faux avant. Avec 32 centimètres de perdus en longueur, la nouvelle venue est immédiatement identifiable. Sous le capot, le moteur 5 cylindres a reçu le renfort d'une culasse multisoupape pendant qu'un turbo beaucoup plus gros prenait place. La cylindrée est ramenée de 2144 à 2133 cm3 afin que le coeficient multiplicateur appliqué aux moteurs suralimentés ne la fasse pas passer dans la catégorie des plus de 3 litres. Ainsi dotée, la puissance est désormais de 306 chevaux !

Afin de refroidir ce moteur de course, la face avant de la Quattro Sport est criblée de prises d'air en tous genres: on peut vraiment dire que le bouclier ne sert plus qu'à tenir la plaque et les clignotants ! On a profité de l'occasion pour gagner du poids un peu partout: le capot, les ailes, les boucliers et le toit sont en Kevlar, par exemple. Au total, 300 kg seront gagné sur la voiture. Le freinage est secondé par un ABS qui, comme sur toute Audi de la grande époque, est déconnectable au tableau de bord. La commande se trouve avec celle du blocage de différentiel.

A l'intérieur, on a eu pitié des conducteurs: contrairement à la Quattro, on a droit à de vrais compteurs analogiques et pas à un écran façon Renault 11 Electronique. Les sièges avants sont bien entendu signés Recaro. Bien entendu, une 2+2 raccourcie de 32 centimètres devient très peu confortable à l'arrière...

Tout comme la Quattro qui reste au catalogue, la Quattro Sport est fabriquée à la main et essayée avant d'être livrée. D'où un prix de vente en rapport: 750 000 F à l'époque ! De toute façon la règlementation n'impose de construire qu'un minimum de 200 exemplaires...

Contrairement aux apparences, facile de conduire une Audi Quattro Sport tous les jours. A ce prix là de toute façon, le problème ne se pose pas. Mais, avec 306 chevaux et un empattement aussi court, on peut aller très très vite. Et pour qui sait le faire, c'est la gloire. Avec 253 km/h (pas mal quand on voit l'aérodynamique de la voiture) mais surtout 4.5" sur le 0 à 100 km/h, peu de voitures peuvent suivre, surtout quand l'adhérence faiblit...

L'époque du Groupe B est finie, mais Audi a gardé l'habitude de produire ce genre de véhicules d'exception: Audi Avant RS2, RS4, RS6... maintenant on peut en profiter à 4 !