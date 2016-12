Essai Audi S4

Dans les années 80, Audi a fait découvrir au monde que les 4 roues motrices ne devaient pas être réservées aux tout-terrains, mais avaient un rôle à jouer dans les voitures de tourisme, surtout si celles-ci sont puissantes. La lignée des Quattro étaient là pour le démontrer. Tout d'abord avec l'Audi Quattro, puis avec l'Audi 200, le Coupé S2, la 100 S4 (puis S6), la RS2, construite chez Porsche, et la S8.

Si la précédente S4 était basée sur l'Audi 100 et possédait au choix un 5 cylindres en ligne 20 soupapes Turbo de 230 chevaux ou un V8 32 soupapes de 280 chevaux, celle ci se base sur l'A4 première du nom. Le 5 cylindres ne rentrant plus sous le capot, on a repris le V6 à 5 soupapes par cylindres de l'Audi A4 2.8, mais la cylindrée a perdue 100 cm3. Bon, c'est pas bien grave: on lui a rajouté deux turbocompresseurs, et autant d'intercoolers ! Résultat ? La puissance est là, 265 ch, mais elle possède surtout un couple à dormir dehors: 40.8 mkg à 1800 tr/min! Partant de là, les capacités de reprise du moteur sont phénoménales: en 6ème, elle reprend comme le fait une Porsche 996 en 5ème...

Pour les amateurs du genre, un break est disponible. Il y a même dans cette carrosserie une RS4, produite en série très limitée. Avec 380 ch, elle a de quoi voir venir...