Essai TVR Cerbera

Qui connaît TVR ? En France, peu de monde. Pourtant, il s'agit de l'un des plus gros constructeurs de voitures de sport anglais !

TVR était autrefois un petit artisan qui construisait des roadsters motorisés par Ford puis Rover (d'autres ont commenté en assemblant des coupé 2+2 à mécaniques Volkswagen...), mais depuis quelques années déjà le petit anglais est devenu un constructeur et il ne veut pas en rester là: pour preuve, la marque, après avoir longtemps utilisé le V8 Rover, utilise aussi son propre moteur V8 ! C'est justement la Cerbera qui l'a inauguré, pendant que la Chimaera et la Griffith continuaient, non sans succès, avec le Rover.

La TVR Cerbera a été conçue de la même manière que le BMW Z3 Coupé, c'est à dire que l'on est parti du splendide roadster Chimaera pour y ajouter un pavillon. On dirait qu'il s'agit d'un hard-top, mais il s'agit bien d'un toit fixe !

Le moteur est de conception classique (2 soupapes par cylindres) mais développe entre 360 et 450 chevaux suivant les versions ! Avec un poids très limité, moins de 1200 kg, les performances n'ont rien à envier à ses deux principales concurrentes, la Ferrari 360 Modena et la Porsche 911 GT3. Le prix, lui, a augmenté régulièrement, mais est resté malgré cela sans concurrence: seule la Chevrolet Corvette faisait mieux...