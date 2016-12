Essai Citroën C3 Pluriel

Librairie Citroën

Citroën C3 Pluriel : Essai

Une Citroën C3 Pluriel. Une Pluriel. C'est idiot mais du point de vue de la grammaire, ça me choque. Bref. Après tout, ça fait quelques années que l'on désigne par Un Picasso un monospace et non une oeuvre d'art... Pourquoi Pluriel ? Parce qu'on a plusieurs voitures lorsqu'on possède celle-ci, bien sur ! J'annonce: un coupé, une berline découvrable, un cabriolet 4 places et même un pick-up. Découvrons tout ceci de plus près...

Esthétiquement, la voiture ne partage aucune pièce de carrosserie avec la berline C3, si ce n'est le pare-brise. Ses phares sont plus hauts que larges, très modelés, très modernes avec quelques leds en haut qui donnent un côté high-tech lorsqu'on allume les feux. Le bouclier avant est volontairement massif et possède de grosses nervures en bas, à la mode SUV. Les montants du pare brise et les arceaux sont gris foncé avec une voiture claire, et gris clair avec une voiture foncée. L'effet est assez réussi, spécialement avec les arceaux clairs. A l'arrière, on trouve des feux arrière à la mode Lexus, qui là aussi sont très à la mode chez les tuners. Avec tous ces éléments, la voiture est aussi sympa que moderne. Mais comment ces éléments traverseront-ils les modes ? On n'en est pas là.

Sous le capot, on retrouve deux moteurs connus dans le groupe Peugeot-Citroën. L'éternel 1.4i de 75 chevaux tout d'abord, qui avait été étreiné par l'AX en son temps. Agréable, car la boite a été raccourcie, son rôle sera néanmoins celui d'une voiture de ville, car elle manque d'allonge sur les rapports supérieurs. Ensuite, on retrouve le 1.6 16v de 110 chevaux, qui est systématiquement livré avec la boite à commande séquentielle Sensodrive. Là, le moteur est à l'aise, d'autant que le pont a été là aussi raccourci. Nous qualifierons les performances de suffisantes pour la voiture. La boite, elle, se comporte toujours très bien. Les palettes au volant sont bien disposées, d'un contact agréable, et la boite répond bien. En mode automatique, elle est assez fine dans ses jugements, et on n'est pas tenté de prendre les choses en mains. Mais nous aurions tout de même aimé un caractère un poil plus sportif dans ce mode. Question de goût.

Côté châssis, on avait une chance sur deux. Soit on avait affaire à une Citroën, donc à une voiture au-dessus de tout soupçon de ce côté-là, soit à un cabriolet doté de 2 longues portes et d'un large ouvrant arrière, donc par nature peu rigide. Le résultat est sans doute un bon compromis entre les deux. En réalité, la suspension est assez souple. Deux raisons à cela, d'une part la philosophie de la voiture, plus balade que rallye. D'autre part pour ne pas trop faire supporter trop de contraintes au chassis. La voiture est donc saine et agréable, et sous-vire progressivement avec la vitesse. Attention tout de même, un décrochage de l'arrière reste possible, et la suspension souple n'aidera pas au rattrapage...

Difficile de parler de la Pluriel sans parler de la capote. On a tout lu et tout entendu sur ce sujet, aussi convient-il de revenir dessus. Quitte à s'énerver tant certaines critiques nous ont parues infondées. Le système de voiture transformable commercialisé par Citroën a déjà été vu sur divers concepts car dans des salons, mais seule la marque française a pris la décision de l'industrialiser. L'intéressant du système est que l'on a pas une voiture binaire (ouverte ou fermée) mais une multitude de possibilités. Fermée, elle s'apparente à une citadine tout à fait ordinaire, avec 4 vraies places et un coffre. On peut décider d'ouvrir électriquement le toit en toile, comme dans une voiture découvrable. On l'ouvrira à la première occasion. Plusieurs degrés d'ouverture sont possibles. Le dernier consiste carrément à ouvrir le toit au maximum, repoussant la capote... par dessus la vitre arrière ! A l'époque des 205 CTI, la vision vers l'arrière n'était pas optimale non plus. Mais si cette position vous gène, l'étape suivante n'est pas compliquée à effectuer. Il faut faire basculer dans une trappe au fond du coffre l'ensemble vitre arrière + capote (Citroën, jamais à court de termes originaux, appelle ça une cassette). C'est assisté par vérins, c'est facile, rapide, et le coffre n'est pas emputé de son volume. A cette étape, on dispose d'un cabriolet avec arceaux, si ce n'est que ceux-ci sont plus esthétiques que ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Enfin, on peut décider de les déposer. Un déverrouillage à l'avant, un à l'arrière, et on décroche une première arche. Elle pèse 13 kg et peut donc être manipulée par une personne seule si elle n'est pas trop petite ni trop maladroite. Où les ranger ? Dans votre garage bien sur ! Vous en avez forcément un, sinon vous n'auriez pas trouvé d'assureur pour vous couvrir ce cabriolet... Au final, l'intérêt de tout cela ? Avoir un vrai cabriolet 4 places, quand les proches concurrents ne proposent que 2 places, voire 2+2. Et en profiter toute l'année, puisqu'on peut juste entrouvrir le toit. Enfin, Citroën parle d'une position pick-up, consistant à rabattre les sièges et ouvrir la porte arrière vers le bas (elle supporte 100 kg). Mais ce n'est pas autorisé par le code de la route car la plaque n'est plus visible. Dommage, un simple support de plaque pivotant aurait réglé l'affaire.



9.3 Mo

A l'intérieur, pas de surprise, on est bien dans une C3. Avec le tableau de bord sympa que ça suppose, les compteurs numériques, et la finition au même niveau que la qualité des plastiques. A la décharge de la voiture, il s'agissait d'un exemplaire de pré-série qui est certainement passé dans toutes les mains, dont les moins soucieuses des voitures. L'équipement, comme dans la berline C3, est supérieur à ce que l'on rencontre d'ordinaire dans la catégorie. Des packs d'options sont là pour agrémenter encore la voiture si besoin.

Ce qui est sur, c'est qu'on entre dans cette petite voiture à 4, et que dans cette catégorie de prix, la proposition est unique. Alors même si la finition de la voiture ou la procédure de transformation en rebute, la C3 Pluriel nous parait bien armée pour aborder sa vie commerciale. Et merci à Citroën pour avoir osé cette voiture !

Remerciements

Nous remercions l'équipe de JDS Automobiles pour son accueil et sa simplicité.



JDS Automobiles 41 avenue de la Mouliero

13770 Venelles

Tél 04 42 54 22 88

Fax 04 42 54 22 91