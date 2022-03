Essai Citroen DS3 PureTech 110

Librairie Citroen

Citroen DS3 PureTech 110 : Essai

Si la Citroën DS a été un lancement marquant pour l’automobile en général et pour la marque en particulier, la DS3 est -dans une moindre mesure- un élément charnière pour la stratégie de la firme jadis située au quai de Javel.

Petit retour sur l’histoire de cette voiture. Toute bonne voiture soit-elle, la DS3 est avant-tout un excellent produit marketing. L’idée de base était bien sur de créer une variante sympa de la C3, un peu comme la C2 avant elle, mais en beaucoup plus qualitatif cette fois !



Le grand coup marketing a été de faire croire aux journalistes que Citroën réinventait la DS. Et ça a marché ! Impossible de compter tous les articles ayant repris ce « scoop », tant il y en a eus. C’était l’une des premières fois où l’on parlait de « buzz »… La marque a fait parler d’elle, et cela a démontré une fois de plus que… nombres de journalistes ne connaissent rien à l’automobile et reprennent les infos sans rien vérifier ! Bref.







La DS3 a été la première Citroën depuis longtemps (avec la C5) à plaire à tous, et pas seulement aux habitués de la marque ! La DS3 a du coup inauguré la lignée de la gamme DS, qui a fini par devenir une authentique marque: DS Automobile. Pour le clin d’oeil, la DS3 qui a initié tout cela a été la dernière à encore conserver ses chevrons et la marque Citroën sur sa carrosserie, la DS 5 puis la DS 4 les ayant retirés quelques mois avant. En ce qui nous concerne, on a eu l’occasion d’essayer ici l’un des derniers exemplaires qui arborait les doubles chevrons et nous étions content de cela…







Normes antipollution aidant, Citroën a comme tout le monde cédé à la mode du downsizing. Ainsi, le 1.6 VTi qui avait été développé jadis avec BMW a été remplacé par un nouveau moteur 3 cylindres de la famille EB. Aidé par un turbo, ce 1.2 litre délivre 110 chevaux mais -surtout- un couple de 20.9 mkg à seulement 1500 tr/min. Un vrai petit diesel…



Mais voilà: le « PureTech 110 » se distingue d’un HDi par plusieurs caractéristiques. La première, c’est le son. Le moteur essence est bien évidemment plus discret qu’un moteur à huile lourde. Mais surtout, il offre une très agréable mélodie qui se transforme en son rageur à haut régime. Un vrai 3 cylindres, quoi ! C’est moins discret qu’un classique 4 cylindres et ça vibre un peu plus, mais on avoue être relativement fan de cette mélodie.



L’autre caractéristique de ce moteur, c’est son faible poids. Certes, il a été conçu pour cela puisque ça induit une moindre pollution. Mais ça apporte une contrepartie : un train avant plus léger qu’à l’ordinaire, et une voiture très maniable ! Un vrai petit jouet que l’on aura plaisir à emmener sur petites routes à bonne allure.







Du coup, on y prend goût et on en vient à rêver de plus de puissance… Si vous faites partie de ces gens là, il vaut mieux passer au PureTech 130 (le même moteur mais un peu poussé) ou à encore plus gros. Notre PureTech 110 fait de cette DS 3 une voiture agréablement plaisante, pas plus. De plus, notre 110 doit se contenter d’une boite 5…







L’intérieur de la DS 3 n’a pas vraiment évolué durant sa carrière mais on n’a pas trouvé à y redire: la qualité de fabrication est là, et le design de l’ensemble reste plaisant. Pas besoin de vous dire que l’ensemble était largement personnalisable ? Petit conseil toutefois: l’habillage noir piano est très élégant mais attire la poussière de manière statique : il ne sera jamais propre…



En bon milieu de gamme, notre moteur PureTech 110 a été disponible avec la quasi-totalité des finitions de la DS 3. De quoi, comme nous l’écrivions, la personnaliser et l’équiper comme cette voiture pouvait l’être !







En terme de revente, la DS 3 -qu’elle s’appelle Citroën ou pas suivant les années- se négocie bien et trouve preneur facilement, à condition que vous n’ayez pas opté pour une combinaison de carrosserie et d’équipements improbable !

La DS 3 est apparue en 2009, ce qui n’est donc pas hier… Mais le modèle a très bien vieilli, ses discrets restylages lui vont bien, et ce moteur PureTech 110 est un choix tout à fait valable ! Même si on choisirait plutôt le 130, pour ses 20 chevaux supplémentaires et sa boite 6…