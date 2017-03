Essai Citroen C5 BlueHDi 150

Librairie Citroen

Citroen C5 BlueHDi 150 : Essai

Depuis la disparition de la noble Citroën C6, c'est la C5 qui tient le rôle de haut de gamme de la marque française, en parallèle de la DS5. Si le HDi 240 nous avait enchanté à l'époque, la question était de savoir si avec presque 100 chevaux de moins, le BlueHDi 150 arrive toujours à faire illusion.

Quand on parle de Citroën C5, la première question qui vient à l'esprit est de savoir de laquelle on parle. Car si la première n'a plu qu'aux citroënistes, et encore, la seconde mouture a mis tout le monde d'accord: c'était la première berline frappée du double chevron à faire l'unanimité depuis longtemps. Même si les plus intégristes amateurs de la marque trouvent qu'elle fait trop berline allemande, on ne peut que saluer ce dessin qui, de plus, vieillit bien. Ca tombe bien, car le modèle est en vente depuis très longtemps !

C'est un peu moins vrai à l'intérieur. Rien de particulier à dire sur la qualité de la fabrication, on sent que les choses sont là pour longtemps. En revanche, certains plastiques ne sont pas moussés et leur contact n'est donc pas agréable. Mais surtout, il y a un vestige des années 2000 en voie de disparition: ce volant à moyeu central fixe et ses nombreux boutons. Vous trouverez ça pratique mais il vous faudra une très longue adaptation.

Sous le capot, une très vieille connaissance: un 2.0 HDi, mis à vraiment toutes les sauces depuis qu'il existe. Avec 150 chevaux et 37.8 mkg de couple, on est loin de ses débuts sous le capot des Xantia avec 90 chevaux ! Ce moteur baptisé BlueHDi est très bien secondé par sa boîte de vitesses. A 6 rapports, elle se montre vraiment très douce. Elle n'est pas très rapide mais ça n'est pas ce qu'on lui demande, correspondant ainsi très bien à la philosophie de l'auto.

Contre toute attente, le BlueHDi 150 anime efficacement cette (très) lourde berline. Le couple est bien présent, et en conduite coulée on s'étonne de l'aisance de la C5. Bien entendu, cette santé suffisante en utilisation normale deviendra plus limitée en conduite sportive. Mais encore une fois, on a largement le nécessaire en usage courant. Vous pourrez rester en 6ème dans les longues rampes d'autoroute, par exemple.

On achète notamment une Citroën pour son confort. Une tradition depuis 1955 à laquelle la marque ne pouvait déroger. Seulement voilà, les C5 actuelles ne disposent pas toutes de la légendaire suspension hydropneumatique. Il existe également au catalogue une classique suspension acier, moins chère à produire et un peu moins déroutante pour le néophyte. C'est pourtant l'occasion de profiter une dernière fois de l'hydropneumatique : la C5 est la toute dernière Citroën à pouvoir profiter de cette suspension géniale qui équipe pourtant les Citroën depuis plus de 60 ans.

Il convient tout de même de féliciter les ingénieurs qui ont mis au point l'auto. Car on pourrait s'y tromper, avec cette suspension acier notre Citroën C5 reproduit le confort et le toucher de route si typique de la marque ! Le confort, la tenue de route, le feeling tapis volant, tout y est. Il n'y a qu'en conduite sportive que la suspension Hydractive III+ aurait fait la différence, en durcissant l'amortissement qui devient ici trop souple. Ça n'est pas l'esprit de la voiture. Donc, même si l'Hydractive III+ dispose comme de tradition de la garde au sol réglable et du correcteur d'assiette, reconnaissons que la suspension acier s'en tire avec les honneurs !

Confort de suspension, mécanique onctueuse... Il ne manquerait plus que ça soit silencieux pour que le voyage (l'expérience de conduite diraient même certains constructeurs) soit parfaite. Ça tombe bien puisque nous n'avons pas eu à subir le moteur ni les bruits de roulement: cette Citroën C5 HDi est très bien isolée.

Même si ça ne sent pas spécialement, la Citroën C5 est une voiture particulièrement lourde, la rançon de la qualité de construction et d'insonorisation sans doute. Mais ça ne se ressent pas spécialement au chapitre de la consommation, puisque notre C5 nous a facturé seulement 5.5 L/100 un trajet autoroutier : c'est son terrain de chasse favori.

L'acheterions-nous ? A moins d'aimer faire vroum vroum, oui. Encore assez élégante et toujours économique à l'usage, la Citroën C5 BlueHDi de "seulement" 150 chevaux convaincra tant les amateurs de la marque que tous les autres...

Texte Manu Bordonado

Photos constructeur