Essai Citroen DS3 Cabrio THP 156

Citroen DS3 Cabrio THP 156 : Essai

Habituellement la fin du mois de mai est une période délicieuse pour essayer un cabriolet. Mais voilà, ce printemps a vraiment des allures d’hiver. Le soleil joue à cache-cache avec la pluie et tous les cabriolets que j’ai croisés lors de cet essai avaient gardé leur couvre-chef. Les températures sont frisquettes mais cela m’importe peu. Je scrute le moindre rayon de soleil pour décapoter. Quel plaisir de rouler cheveux aux vents ! Quelle joie de sentir les (rares) rayons de soleil caresser ma peau ! Un vrai bonheur qu’il est désormais possible de vivre au volant de la Citroën DS3.

La DS3 ? Un cabriolet ? Non, pas vraiment ! A vrai dire il s’agit plutôt d’une découvrable comme le fût la Citroën 2 cv en son temps. A défaut d‘offrir un grand bol d’air à tous ses occupants, la plus branchée des Citroën leur permettra tout de même de rouler cheveux aux vents. Le toit en toile se manie grâce à une commande électrique jusqu’à 120 km/h. La lunette arrière en verre (dégivrante !) ainsi que la toile viennent se poser sur la plage arrière. Si cette solution permet de ne pas trop amputer le volume du coffre, elle nuit à la visibilité. En configuration « Cabrio », il n’est plus possible d’utiliser le rétro intérieur. Coincé dans le périph parisien, je me décide – à contre cœur – à adopter une position intermédiaire afin de pouvoir mieux voir les motos qui circulent entre deux files.

En revanche, sur les petites routes de campagne je ne me pose aucune question et je profite des quelques moments de soleil pour prendre un bain de chaleur… Enfin, j’essaye car le temps a vite fait de se couvrir et si je ne me protège pas rapidement, c’est un autre genre de bain qui m’attend… L’heure n’est plus à la flânerie mais ce n’est pas grave. Les petites routes du Morvan esquissent leurs premières courbes. Notre petite départementale est vraiment comme je les aime avec ses enchaînements de virages qui vont me permettre de bousculer cette DS3 Cabrio. Les suspensions se montrent certes un peu fermes, mais elles restent vivables. D’autant plus, qu’elles contiennent parfaitement les mouvements de caisse. Qu’on se le dise, en ôtant le haut, la DS3 n’a rien perdu de son comportement enjoué !

Quel châssis ! Quelle rigidité ! Malgré la forte pluie, notre DS3 ne se montre guère impressionnée par ce parcours sinueux. La direction, qui se montre ferme et précise, fait équipe avec un train avant dynamique. La voiture se place avec précision et le train arrière suit parfaitement le cap imposé. Et comme la prise de roulis est limitée, la DS 3 Cab’ vole de virage en virage à bonne allure. Il faut dire que le petit 1600 turbo ne gâche rien au plaisir. En effet, avec son couple de 24,5 mkg disponible à 4000 tr/min le THP affiche une belle santé. Les accélérations sont bonnes et les reprises se montrent convaincantes. Pour autant, je reste un peu sur ma faim. En dépit d’un échappement qui émet sonorité assez flatteuse à bas régime, le THP n’a pas la fibre sportive. Cette mécanique moderne se montre linéaire et manque de caractère. Et pour couronner le tout, le moteur se montre peu mélodieux dans les tours…

Malgré tout, je dois bien admettre que je m’amuse bien au volant de cette découvrable. Comme les puissants freins ne montrent pas de signes de fatigue, il n’y a aucune raison de lever le pied. Mieux encore, le soleil étant de retour je peux de nouveau rouler cheveux aux vents…. Mais vite ! Ah quel pied, mais quel pied ! Enfin presque, car cravacher la mécanique impose malheureusement d'utiliser la boîte 6. Conformément à la tradition PSA celle-ci se montre accrocheuse, ce qui nuit un peu au plaisir.

Sur l’autoroute, la DS3 Cabrio fait une nouvelle fois l’étalage de ses qualités ! La voiture étant bien insonorisée, les bruits d’air se font rares… même à 150 km/h. Le 1598 cm3 est capable de maintenir de bonnes moyennes en toute circonstance. La boîte de vitesse est bien étagée et permet de relancer en 6ème sans aucune arrière-pensée.

Il en est de même en ville, où l’on retrouve une voiture alerte et agile. Le 1.6 THP se montre souple et est capable de reprendre dès les plus bas régimes. En revanche, à basse vitesse, les suspensions peuvent se montrer très sèches lorsque le revêtement se dégrade. Bien naturellement, les pneus tailles basses n’arrangent rien à l’affaire.

En adoptant un toit en toile, la DS3 n’a rien perdu de son look aguicheur. Les lignes sont quasi identiques à la DS3 « classique » à un détail près : les sublimes feux arrière 3D à LED. Le coffre, quant à lui, ne perd que 40 dm3. Néanmoins, l’accès à la malle est pénalisé par une ouverture étriquée qui interdit tout objet encombrant… Voilà qui n’est pas très pratique. En revanche, pas de soucis pour les passagers. L’habitacle, homologué pour 5 personnes, conserve des côtes similaires à la DS3 standard. Le cabrio peut donc recevoir jusqu’à 4 passagers dans des conditions honorables. A condition, que ceux qui embarquent à l’arrière ne soient pas trop grands ! L’espace aux jambes et la garde au toit y sont limités.

Affiché à moins de 27 000€, notre version haut de gamme Sport Chic a sorti le grand jeu : Clim Auto, ESP déconnectable, jantes alu en 17’’, sièges chauffants en cuir. L’équipement de série comprend également une prise USB qui permet de connecter un lecteur MP3 à l’autoradio. Dommage que cette dernière se montre capricieuse ! En effet, au cours de cet essai, j’ai dû réinitialiser la connexion avec mon iPod à plusieurs reprises. Rien de méchant, mais cela devient vite agaçant… Seul le GPS reste une option (950€) que je ne vous conseille pas. L’élément proposé par Citroën fait l’impasse sur l’écran tactile et se montre peu intuitif. Son maniement oblige à quitter les yeux de la route ce qui est regrettable car la partie navigation se montre à la hauteur. A noter également que le cabrio n’échappe pas au programme de personnalisation. Le toit (en fonction de la couleur), les jantes, les coques de rétroviseurs peuvent toujours être choisis en fonction des goûts des uns et des autres. Néanmoins, les possibilités sont moins importantes que pour la DS3 berline.

L’heure du bilan arrive et il va – hélas- falloir me résigner à rendre ce séduisant jouet. En ville, cette DS3 Cabrio attire les regards et les élans de sympathies tandis que sur route, elle se montre amusante à conduire. A ces qualités que l’on connaissait déjà sur la berline apparue en 2010, la découvrable ajoute un argument de poids : rouler cheveux aux vents !

Texte & photos: Hatem Ben Ayed

