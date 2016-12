Essai Citroen C3 VTi 120 Auto

Librairie Citroen

Citroen C3 VTi 120 Auto : Essai

Rien de mieux en ville qu’une boite automatique. Mais à l’heure où les boites robotisées envahissent les catalogues, un bon constructeur bien de chez nous s’en tient à une boite à l'ancienne, une boite à convertisseur.

Citroën n’est pourtant pas à proprement parler un constructeur conservateur, mais ça ne serait pas la première fois que la marque équipe l’un de ses modèles d’un moteur et d’une boite de conception ancienne… Cela dit, le moteur est relativement récent puisqu’il s’agit du VTi 120, un moderne 1600 développé avec BMW qui équipe notamment les 207, 208 et les Mini. Développant comme son nom l’indique 120 chevaux, il offre un couple de 16.3 mkg perché à 4250 tr/min.

Un couple perché un peu haut mais que nous n’aurons pas à aller chercher nous-même : la boite automatique est là pour ça. Au lieu d’une lente boite robotisée à simple embrayage (comme la Sensodrive) ou d'une très coûteuse boite à double embrayage, la C3 se contente purement et simplement d’une classique boite automatique à convertisseur de couple. Une boite TRES classique puisqu’elle ne compte malheureusement que 4 rapports. Seulement voilà, elle peut compter sur une gestion particulièrement intelligente qui faisait la fierté de ses pères lors de sa sortie, il y a maintenant plus de 10 ans.

A l’usage il n’y a pas photo ! Citroën a franchement bien fait de garder cette boite automatique. Car si elle est douce, elle se démarque rapidement de la concurrence par son intelligence et son à-propos. Il y a un mode Neige bien entendu, ainsi qu’un mode Sport, qui se montre diablement efficace !

Diablement efficace car elle sait pousser le moteur VTi juste comme il le faut, quand il le faut, sans le faire hurler pour rien ni au contraire trainer à rétrograder. Mieux, elle est capable de rétrograder au freinage. Bref, c’est dommage qu’elle ne compte que 4 rapports, mais nous la préférons à pas mal de boites robotisées ou même à des boites à convertisseur comptant 5 ou 6 rapports, sur les véhicules asiatiques notamment, qui présentent infiniment moins d’à-propos.

Avec sa boite auto à convertisseur, à seulement 4 rapports, et avec notre conduite sportive durant un essai principalement réalisé en agglomération… On s’attendait au pire en matière de consommation. Et bien non. En fait, notre essai s’est soldé par un score un peu inférieur à 8 L/100… Un chiffre qui peut paraitre élevé comme ça mais qui ne l’est pas en regard de notre essai. Un examen détaillé permet de voir que si l’auto est économique en ville, elle l’est moins sur autoroute. Boite 4, qu’on vous dit…

La C3 dispose d’un très bon couple moteur/boite mais ça n’est pas tout. Avec sa direction légère mais relativement directe et son bon rayon de braquage (enfin, bien meilleur que ce que la marque a pu offrir dans le passé !), notre Citroën offre une réelle maniabilité en ville. Une fois de plus, une petite voiture à boite automatique en ville, c’est quelque chose… Dans Paris, à l’heure où les embouteillages se calment un peu, c’était un vrai délice !

Côté confort, rien à dire. C’est une Citroën et la suspension se montre prévenante pour ses passagers, ce qui n’empêche pas la C3 de très bien tenir la route comme on s’en doute. C’est monté un peu souple comme de tradition, et les amateurs de rallye n’aimeront pas, mais pour eux il y a la DS3-R, pas cette C3 de toute manière ! Seul petit bémol dans tout cela, la voiture se montre globalement silencieuse, sauf sur autoroute. Et oui, seulement 4 rapports… Au fait, petit détail en passant : le coffre est relativement grand, ça fait toujours plaisir !

N’allez pas croire non plus que la Citroën C3 est exempte de défauts ! Pour commencer, l’accoudoir central à l’avant a le mérite d’exister mais il est un peu simpliste, quand on a connu les excellents accoudoirs de la précédente C3. Ensuite, on cherche encore le moindre porte gobelet… Enfin, le Bluetooth existe mais en option. Tout comme les phares et les essuie-glaces automatiques, ou même l’ESP. L’Exclusive est la finition la plus élevée de la gamme C3, mais elle est loin d’être complète !

On a aimé le look de la Citroën C3 en général même s'il est moins typique que la précédente génération, qui était un clin d’œil à la 2cv. Reste qu’il y a quelque chose qui nous a beaucoup plu sur cette C3 Exclusive : le pare-brise Zenith, ce fameux pare-brise qui remonte jusqu’au-dessus des sièges avant… On peut penser que c’est un gadget tant qu’on ne l’a pas eu, mais c’est un réel plaisir quand on en dispose. Quelle lumière, quelle sensation d’espace et de liberté !

Notre Citroën C3 VTi 120 Auto Exclusive coûte 20 000 € neuve, une somme pas anodine pour une petite berline qui, on l’a vu, ne dispose pas de tous les équipements de série. Mais d’une part les options sont disponibles pour un tarif raisonnable… D’autre part la concurrence fait pire ! Mention spéciale à l’Audi A1 Sportback S-Tronic Ambition Luxe, qui s’affiche à (ne riez pas) 28 100 €…

Pour un budget finalement pas malhonnête, la Citroën C3 VTi 120 Auto Exclusive offre un agrément infiniment supérieur à la VTi 95 à boite robotisée BMP. Et supérieur à la moyenne tout court. Ah, et ce pare-brise Zenith…

Texte Manu Bordonado

Photos constructeur

