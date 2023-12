Accueil Autoweb > Essais routiers > Citroen > Essai Citroen e-C4 X

Citroen e-C4 X : Essai La marque Citroën continue son électrification et la gamme intermédiaire, celle de la C4, n’y fait bien entendu pas exception. Découverte de la berline électrique de la gamme, la ë-C4X.







Ouvrons une petite parenthèse : cette voiture aurait pu porter un nom un peu plus sexy que ë-C4X. Certains constructeurs font pire et s’amusent à mettre de la ponctuation dans les noms de leurs modèles (spéciale dédicace à la Volkswagen Up! et à la Honda e:Ny1…) mais il y avait tout de même sans doute plus porteur que ce matricule compliqué.



Compliqué, le design l’est un peu aussi mais c’est dans l’air du temps. Nous vous laissons juger de cette carrosserie 2 volumes et demi. Dommage tout de même que son coffre profond ne dispose pas d’un hayon comme c’était le cas à l’époque de la Xsara ou de la Xantia : on lui a préféré une porte de coffre moins pratique, comme sur une GS, une CX ou une C6. Un mauvais clin d’oeil au passé, peut-être ?







A l’intérieur, on retrouve un tableau de bord familier. Ceux qui ont roulé en C4 Cactus ne seront pas dépaysés. Une fois que l’on a compris où se trouvaient certaines commandes, on est plutôt bien installé et l’on apprécie une instrumentation très lisible. L’infodivertissement est tout aussi lisible et il se montre rapide, fluide et agréable. Il est en revanche peu intuitif pour trouver certains réglages comme celui du Bluetooth. On apprécie l’espace de recharge de téléphone par induction, simple et pratique.



Le toit ouvrant panoramique de notre exemplaire participe au bien être à bord. Quelques plastiques font un peu bas de gamme mais on peut compter sur des aspects pratiques certains, comme le grand tiroir au dessus de la boite à gants, capable d’accueillir un iPad par exemple. Ca compense. Et les sièges avant massants font oublier pas mal de choses, il faut bien l’avouer…







Il faut bien reconnaitre que la ë-C4X sait recevoir. Le confort de roulage, ce toucher de route si particulier, si doux, est de la partie. Cette auto est digne des véhicules de la marque. La voiture est très bien insonorisée, et elle est notamment bien isolée des bruits de roulement. Elle dispose également d’un bon train avant et offre une conduite saine.



Le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne dans les embouteillages et il les gère à merveille. Cependant, la conduite dans ces conditions gagnerait à être un peu plus douce, principalement pour le confort des passagers mais aussi un peu pour l’autonomie.







Il n’y a pas assez de frein moteur pour pouvoir conduire à une seule pédale et vraiment régénérer. Même si l’on utilise la position B qui promet plus de frein moteur et même si l’on utilise le mode Eco. Dommage.



Notre Citroën ë-C4X s’équipe d’une nouvelle mécanique électrique. Elle combine le nouveau moteur Emotors (et non plus Continental) à de nouvelles batteries. Ces dernières sont maintenant assemblées dans l’Est de la France (mais à partir d’éléments chinois). Avec une puissance de 156 chevaux, elle offre des performances suffisante. L’autonomie (très) théorique est de 420 km mais notre court essai, dans le cadre des e-Trophées de l’AMAM, ne nous a pas permis de la mesurer.







Si l’on fait abstraction de son style… compliqué, la Citroën ë-C4X est une très bonne auto. L’avenir nous dira rapidement si cela est suffisant pour sortir du lot et connaitre le succès.



Marque : Citroen Modèle : C4 X ë Autonomie étendue Années de production : 2023- Moteur Type du moteur : Electrique Energie : Electrique Puissance 156 ch Couple 26.5 mkg à 500 tr/min Transmission Traction Dimensions Longueur 460 cm Largeur 180 cm Hauteur 152 cm Coffre 510 litres Performances Vitesse maxi (km/h) 150 (bridée) Autonomie autoroute - km Prix de base 37940 euro

