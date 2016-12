Essai Citroën Traction 22cv

Librairie Citroën

Citroën Traction 22cv : Essai

Au royaume des voitures anciennes, il y a les carrosseries spécifiques, mais aussi les modèles rares au départ, les modèles fragiles et ceux devenus rares… et puis il y a les mythes, ceux que personnes n'a jamais vu, ou presque. La Traction 22cv fait assurément partie de cette catégorie.

Revenons un instant sur la sortie de la Traction Avant. Le 18 avril 1934, au magasin de la place de l'Europe à Paris, André Citroën présente sa « 7 ». Cette voiture est révolutionnaire bien sur par sa transmission aux roues avant, mais aussi par sa caisse monocoque qui a permis de dessiner une auto très basse, et également par ses freins hydrauliques et non plus à câbles, les trois éléments qui lui vaudront une tenue de route hors du commun, rapidement légendaire. Mais l'engin n'est pas au point. Une boite automatique était prévue, mais s'avère incapable de fonctionner, et le constructeur étudie en seulement 15 jours une boite mécanique 3 rapports: ce sera le plus gros défaut de cette voiture, pour toute sa carrière… La première version présentée est la 7 motorisée par un moteur moderne, mais de 1303 cm3 et 32 chevaux. Sa tenue de route mérite tellement mieux !

En octobre 1934, la 7 a déjà été remplacée par une 7B de 1529 cm3 et 35 chevaux, tandis qu'une 7 Sport (vite rebaptisée 11 Légère) de 1911 cm3 et 46 chevaux complète la gamme. Ce moteur se trouve également sur une traction allongée et élargie, la 11, qui récupère en fait une carrosserie agrandie pour une autre : la 22 8 cylindres. Cette dernière partage donc sa caisse avec la 11, mais dans une version bien plus élégante : doubles pare-chocs avant et arrière, calandre plus imposante avec un logo « 8 », cache chromé sur l'emplacement manivelle, roues plus grandes, un seul gros volet orientable sur le capot et non deux petits, baguette chromée sur les portes, et surtout des phares et des avertisseurs intégrés aux ailes avant, profilées.

Un luxueux catalogue est proposé à la clientèle, et montre un éventail complet de carrosseries : berline 5/6 places, cabriolet, faux-cabriolet, conduite intérieur allongée 5/6 places, familiale 7/9 places, coupé de ville 3 places, et coupé de ville allongé 5 places, ces deux dernières variantes n'étant finalement jamais produites sur aucune Traction Avant.

Le V8 Citroën est issu de l'association de deux moteurs de 11 (2 x 11 = 22 bien entendu), disposés en V. Capable de produire quelques 100 chevaux, tandis que le V8 Ford n'arrive qu'à 85 chevaux, il permettait via la boite à 3 rapports seulement d'atteindre par exemple la barre très élevée pour l'époque des 140 km/h, soit au moins 10 de plus que la concurrence. Citroën la présente d'ailleurs dans son catalogue comme étant « la voiture de série la plus sure et la plus rapide du monde ». Peu de gens auront pourtant été capables de le vérifier. En effet, en octobre 1934, la voiture n'est pas encore au point et le constructeur se refuse à en confier le volant à quiconque. Or, sa mise au point sera stoppée trois mois plus tard…

Ceux qui ont pu rouler avec la 22 en parlent encore. Certes, le fait que cette automobile soit devenu un véritable graal automobile enjolive les souvenirs. Néanmoins, tous s'accordent à louer la sonorité du moteur ainsi que sa discrétion, sa souplesse, mais surtout ses inépuisables ressources. Ceci était rendu possible grâce à la tenue de route Citroën ! Cela n'empêchait pas la voiture d'être confortable, même si sur ce point les avis divergent un peu plus. Du côté de la transmission, une boite à 4 rapports avait bien été testée, mais c'est l'habituelle boite 3 rapports qui aurait été lancée sur la 22 en cas de commercialisation. Le train avant aurait vraisemblablement reçu quelques modifications, en adaptant des double cardans, de manière d'une part à mieux résister au couple abondant, et également à régler un défaut de la Traction Avant : le braquage. Ces doubles cardans semblent bien avoir existé, mais les informations sur cette voiture restant faibles, nous ne pouvons le garantir… Un gros défaut en revanche était le freinage. Le système était repris de la 7, trois fois moins puissante. En cas de commercialisation, Citroën aurait peut-être remplacé ce système par un autre mieux dimensionné ?

La 22 aurait du devenir dès sa sortie prévue pour le printemps 1935 la reine de la route, comme le sera d'ailleurs plus tard la 15 Six. Malheureusement, malgré les immenses qualités de la gamme Traction Avant, Citroën va très mal. Les français sont prudents et ne se précipitent pas vers cette nouvelle voiture, et les échos des premiers propriétaires n'arrangent rien. Fin 1934, un petit sous-traitant fait appel au Tribunal de Paris, et la société est mise en liquidation le 21 décembre. Edouard Michelin enverra alors Pierre Boulanger redresser la barre, ce qu'il fera avec talent, mais en limitant les frais au maximum. En remaniant la gamme, la 22 passe à la trappe… André Citroën aussi. L'usine était toute sa vie, il allait mourir quelques mois plus tard.

Environ 12 exemplaires de 22 ont été produits. Les 4 premiers prototypes furent motorisés par un V8 Ford, et toutes les autres voitures par le seul V8 Citroën ayant existé à ce jour. Il semblerait que 8 exemplaires aient été convertis en 11 à la fin de 1934 et vendus au personnel Citroën. Il en resterait donc encore à retrouver, si l'on ne prend bien sur pas en compte la réplique hollandaise de M. Bouwe de Boer, à moteur Ford. Alors si vous ne savez pas quoi faire ces prochaines années, partez à la chasse à la 22. Vous ne serez pas les premiers à le faire, mais vous serez riches si vous en trouvez une : c'est la meilleure voiture du monde…



Bibliographie - A connaitre: "Toutes les Citroën", René Bellu

- Référence du genre: "La 22, enquête sur une mystérieuse Citroën", Fabien Sabatès et Hervé Laronde