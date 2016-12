Essai Citroen C2 1.6 16v VTR Sensodrive

Librairie Citroen

Citroen C2 1.6 16v VTR Sensodrive : Essai

Si vous êtes amateur de véhicules sympathiques à conduire, la gamme Citroën a du attirer votre attention. En effet, depuis quelques années s'y trouvent des versions VTR et VTS assez ludiques… Aujourd'hui, récréation au volant de l'une d'entre-elles : la Citroën C2 1.6 16v Sensodrive VTR.

Fort de ses succès en Super 1600, la marque au double chevron nous propose deux variantes de sa citadine : la sportive Citroën C2 1.6 16v VTS déjà testée dans nos colonnes, et une variante qui en est assez proche à tous points de vue : la 1.6 16v Sensodrive VTR.

Esthétiquement, les finitions VTR et VTS sont semblables et cela leur va bien : peinture intégrale, spoiler avant avec bourrelets dans sa partie inférieure, becquet au-dessus de la lunette arrière et grosses roues permettent de différentier ces versions sportives du reste de la gamme. Pour différencier les deux, il faut s'en remettre au logo placé en avant des roues arrière : VTS en rouge pour l'une, VTR en jaune pour l'autre. Si la première n'est disponible qu'avec le 1.6 16v poussé à 125 chevaux, la seconde donne accès à toute une gamme de motorisations : 1.4 HDi (70 chevaux), 1.4i (75 chevaux) et le 1.6 16v (110 chevaux) accouplé d'office à la boite robotisée Sensodrive.

Le TU5 JP4 qui se cache sous le capot est une vieille connaissance puisqu'il motorise la quasi-totalité de la gamme : C2, C3 et C4, après avoir fait ses armes sur la Xsara et le Picasso, sans parler des Peugeot qu'il a également motorisées. Même s'il est moins pointu que la variante équipant la VTS , notre 1600 aime vivre dans les tours et il ne faut pas hésiter à l'y emmener. Le couple de 15 mkg est obtenu à 4000 tr/min, mais le moteur se montre bien assez rond pour être utilisé à bas régime…

…d'autant plus que vous n'aurez pas à vous soucier des vitesses sur cette version : le 1.6 16v est systématiquement secondé sur la VTR par la boite robotisée Sensodrive. Le fonctionnement de cette boite nous a beaucoup plu : son fonctionnement n'est pas lent comme c'est souvent le cas sur ce type de boite et sa gestion nous a paru spécialement intuitive. C'est pourquoi passer la boite en manuel est vraiment facultatif… C'est pourtant assez rigolo. Les palettes se trouvant derrière le volant sont idéales dans leur disposition, leur taille et leur contact. Surtout, elles permettent de commander du bout des doigts le passage au rapport supérieur lorsque le moteur approche avec rage le rupteur, ou au contraire le rétrogradage avec pour l'occasion un double débrayage qui vous invitera à recommencer.

Avec un moteur qui en veut et une boite qui invite au jeu, on se trouve vite à attaquer dès que la première occasion se présente. Mais pour cela, il faut que le châssis suive. Par bonheur, il fait plus que suivre : il est franchement ludique ! A l'époque du politiquement correct où une voiture doit être stable à 200% au risque d'en devenir ennuyeuse, cette C2 VTR est un grand bol d'air frais. Son châssis est vif sans être dangereux et offre à son conducteur une maniabilité idéale. Sur certaines portions grasses, il nous est même arrivé de voir l'arrière dériver un peu. Mais vue la faible inertie de l'engin, un petit coup de volant suffit à tout remettre en place. Chef, remettez-nous ça ! Il y a bien une compensation à tout ceci : le confort n'est pas la qualité première de cette C2 VTR. On ne peut pas tout avoir !

Nous ne reviendrons pas en détail sur l'intérieur de la VTR puisque nous vous l'avions déjà commenté lors de notre essai de la Citroën C2 VTS. En deux mots, son dessin est « design » et assez agréable, la seule chose que nous puissions vraiment lui reprocher est la présence d'une instrumentation toujours moins facile à lire en conduite rapide que de classiques compteurs à aiguilles. La finition, sans être digne de référence, a bien progressé par rapport aux premiers exemplaires de Citroën C3 avec qui elle partage son intérieur. Enfin, le hayon en deux parties s'avère toujours aussi pratique avec sa partie inférieure qui renferme un rangement bien commode.

Non madame, la Citroën C2 VTR 1.6 16v Sensodrive n'est pas la petite citadine cocoon que vous imaginiez. Elle est fraîche, vive et vous fait rapidement partager sa joie de vivre, avec son 1600 et sa boîte de vitesses robotisée qui nous la fait préférer à la VTS pourtant un peu plus puissante.

