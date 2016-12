Essai Citroen C4 1.6 HDi 110 VTS FAP

Librairie Citroen

Citroen C4 1.6 HDi 110 VTS FAP : Essai

A travers la Citroën C4 VTS, c'est plus de 15 ans de succès en compétition que la marque nous fait miroiter. Avec la ZX Rallye-raid en Afrique, puis les Xsara et C4 WRC sur toutes les routes du monde… Voyons les enseignements que notre C4 VTS en a tirés.

Avant d'aller plus loin, nous vous devons la vérité : nous avions demandé à Citroën une C4 VTS, bien entendu équipée du 2.0 16v de 177 chevaux. Mais au moment de tourner la clef pour démarrer, surprise ! Nous sommes au volant d'un bon diesel… En réalité, cette version est sortie du catalogue sans que Citroën ne s'en vante...

Sous le capot de notre voiture d'essai se cache un moteur développé en collaboration entre les groupes Peugeot-Citroën et Ford. Ce 1.6 à rampe commune et 16 soupapes nous est est bien connu puisqu'il est déjà passé entre nos mains sur les Peugeot 206, 207 et Citroën C3. Mais il motorise bien d'autres voitures, comme par exemple la Ford Focus ou la Volvo C30. Il est ici présenté dans sa variante la plus poussée, à savoir une puissance de 110 chevaux pour un couple de 24.5 mkg à 1750 tr/min. Comme de tradition, un overboost permet momentanément de passer à 26.5 mkg, ce qui ne sera pas inutile sur cette voiture qui accuse un certain poids… Le filtre à particule est livré de série.

Pour relayer le 1.6 HDi, Citroën offre le choix entre une très classique boite mécanique à 5 rapports et une unité robotisée à 6 rapports baptisée poétiquement BMP6. On se demande pourquoi le nom de Sensodrive utilisé pour le reste de la gamme n'a pas été repris mais là n'est pas la question puisque... nous n'en disposions pas.

A la conduite, il faut bien reconnaître que le HDi 110 se fait oublier de bien belle manière. Souple, discret, il est rond et reprend sans se faire prier. Bien entendu il ne faut pas en attendre des performances de voiture de sport, mais il motorise très correctement notre C4 VTS et se caractérise par sa disponibilité. Plus que ses performances chiffrées, le HDi 110 offre un très bon agrément de conduite dans notre C4.

De toute façon, pour aller vite, il faut avant tout avoir un bon châssis et Citroën est maître en la matière depuis 1934. Par bonheur, la Citroën C4 VTS fait honneur à son rang et reste au-dessus de la concurrence. Le confort est excellent, la suspension est souple et laisse imaginer un véhicule trop peu amorti en conduite rapide. Il n'en est rien ! A l'attaque, la C4 VTS semble survoler les inégalités de la route, mais sans pour autant se mettre à pomper ou se vautrer en courbe, où elle se montre par ailleurs très stable. Du très grand art ! Du coup, sur route sinueuse et/ou en mauvais état, ce HDi 110 en sèmera des biens plus puissants que lui…

…Surtout que le conducteur et son passager avant sont impeccablement calés dans de magnifiques sièges sport au dessin idéal et au revêtement Alcantara du plus bel effet. Ces sièges, tout comme le volant, se règlent dans tous les sens et permettent d'obtenir LA position de conduite idéale. La finition est assez bonne et les commandes tombent bien en main. Pour les plus essentielles d'entre elles. Pour les autres, il faudra se familiariser avec le moyeu de volant fixe et avec ses nombreuses commandes. Mais consulter une information au tableau de bord est déroutant : les alertes d'urgence sont derrière le volant, d'autres informations se trouvent sur un très lisible écran au pied du pare-brise, pendant que l'ordinateur de bord diffuse ses messages sur un écran placé en haut de la console centrale… Du coup lorsqu'on cherche une information, l'œil doit passer en revue ces divers endroits et ne surveille plus la route pendant quelques instants.

Malgré son appellation de Coupé, la Citroën C4 VTS offre une très bonne habitabilité : c'est le résultat d'une hauteur supérieure à celle de la Xsara de 50mm et d'une longueur augmentée de 80mm. Mais comme sur un certain nombre de coupés, la visibilité n'est pas une priorité, surtout à l'arrière. La ligne arrière tronquée évoque directement les Citroën SM utilisées en rallye au début des années 70, mais beaucoup verront à l'arrière la Honda CRX et la Mazda 323 en raison de la double lunette arrière. C'est à peu près la seule chose que l'on verra à l'arrière, et ce n'est pas l'essuie-glace arrière à la taille ridicule qui y changera quelque chose.

Pour le reste, le look de la voiture est très agréable. La face avant est agressive à souhait et ne ressemble pas à une autre voiture. Le profil est encore une fois assez personnel, mais vraiment dynamique avec les grosses roues en 17 pouces et le badge laqué rouge VTS. A vrai dire, nous y rajouterions personnellement l'aileron laqué noir qui équipait la défunte version 180 ch pour habiller un peu plus la fin du pavillon et l'angle des deux vitres arrière. Mais pour le reste… Splendide !

Cette Citroën C4 VTS HDi 110 est une excellente surprise. Outre sa présentation, son habitabilité et son châssis, elle démontre qu'un petit 1.6 diesel a tout à fait sa place sous ce capot... A défaut de pouvoir profiter d'une motorisation essence digne de ce nom.

