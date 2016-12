Essai Citroen ID

Librairie Citroen

Citroen ID : Essai

1955, Citroën lance la DS. Une automobile absolument révolutionnaire qui démode l'ensemble de la concurrence mais qui crée un grand trou dans la gamme, entre elle et la 2cv. Pour combler ce trou et rassurer ceux à qui la complexité de la DS fait peur, le constructeur a lancé une ID.

Les moyens financiers du constructeur sont ce qu'ils sont à la sortie de la guerre, et la mise au point de la DS a déjà coûté pas mal d'argent. Le français qui jusqu'ici finançait tout juste sa 11 CV (Traction Avant) fera à présent un effort supplémentaire pour se payer une ID 19, version simplifiée de la DS apparue un an plus tôt.

Simplifiée n'est pas un vain mot tant le constructeur s'est employé à dépouiller cette pauvre berline. Esthétiquement, l'ID 19 perd les enjoliveurs de roue, les flammes chromées à l'arrière, l'entourage chromé des phares et les clignotants arrière ont un design simplifié. Mieux : la lunette arrière est en plexiglas et le toit est livré dans un plastique armé translucide dont l'aspect rugueux est assez douteux. Intérieurement, rien de mieux : tous les accoudoirs ont été retirés ! Pour maintenir le coffre ouvert, les ressorts ont disparu et il faut se servir d'une tringle pour le bloquer.

En réalité, le constructeur avait initialement prévu deux niveaux de finition : l'ID est l'ID Luxe. La première perdait ses sièges avant réglables au profit d'une banquette 3 places, son pare-soleil passager et ses vitres arrière étaient désespérément fixes. Conformément à une vieille coutume de la marque, une seule couleur était disponible pour l'ID « normale » : le noir et rien que le noir. Quelques mois plus tard apparu une ID Confort, qui pour sa part reprenait l'intérieur de la DS.

Bref, c'est simple, il ne reste plus rien à part les éléments de carrosserie, la suspension et le moteur. Et encore : la vieillissante mécanique de la DS, apparu plus de 20 ans avant dans la Traction, a été dépossédée de quelques chevaux avant de prendre place ici. L'ID reprend directement le moteur de la 11 D et développe ici quelques 63 chevaux. L'ID Luxe a droit à une timide évolution de ce moteur (culasse et bobine différentes) lui permettant de prétendre à quelques 66 chevaux. La boite se commande mécaniquement et non plus via l'hydraulique, le freinage est non assisté, la pédale de frein est classique (imparable pour reconnaitre à coup sûr une ID) et surtout –bon courage aux conducteurs– la direction n'est plus assistée.

N'allez pourtant pas croire que l'ID 19 n'a que des défauts, bien au contraire. Pour commencer, elle a le bon goût de coûter environ 11% moins cher que l'inaccessible DS. Ensuite, elle propose exactement le même compromis confort/tenue de route, ce qui reste une qualité de premier plan à cette époque. Elle propose aussi, c'est resté une tradition de la marque depuis, une excellente habitabilité et un espace important pour les bagages.

A la sortie de la Citroën DS, les clients ont eu l'honneur d'effectuer la fin de mise au point de la voiture en essuyant un certain nombre de pannes. En raison d'une mécanique simplifiée, les propriétaires d'ID ont échappé à une partie de celles-ci. Cela permettait d'utiliser cette berline dans des conditions un peu plus sévères que la DS, sans pour autant prétendre à la légendaire robustesse de la Peugeot 403 bien entendu.

La concurrence ne pouvant s'aligner sur l'ID en matière de confort et de tenue de route, elle le fit par le biais des équipements et des performances. C'est pour suivre le marché que l'ID « normale » sera retirée fin 1961 du catalogue, elle était de toute façon peu vendue. Les deux autres finitions existeront jusqu'en 1969. La motorisation progressera également, au fur et à mesure des évolutions de celles de la DS. Les ID seront remplacées à partir de la rentrée 1969 par les DSpécial et DSuper.

La carrière de l'ID s'est faite dans l'ombre de la DS. Pourtant, elle ne manquait pas de qualités à sa sortie et ses défauts (équipement, performances) ont été corrigés avec le temps. Un bon achat à mettre sur sa shopping list pour qui cherche une auto de collection agréable.

Réagir sur notre forum