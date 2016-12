Essai Citroen C4 1.6 HDi 110 BMP6 VTS

Librairie Citroen

Citroen C4 1.6 HDi 110 BMP6 VTS : Essai

Par Hatem Ben Ayed

Malgré de très bonnes prestations, les Citroën ZX et Xsara n'ont jamais réussi à s'imposer commercialement comme des références de leur segment. La faute en revient principalement à un style banal et sans charme. Qu'à cela ne tienne ! Avec sa C4 Coupé, le constructeur aux doubles chevrons fait taire ses détracteurs. Mais à quel prix ?

Renouer avec son prestigieux passé. Un passé qui donna naissance à des voitures aussi innovantes et osées que les DS, SM ou autres Ami 6. Un tel objectif n'avait rien d'une sinécure pour la firme française. Après la joviale C3, Citroën nous offre une copie pour le moins alléchante avec cette nouvelle C4 Coupé VTS 1.6 HDi BMP6 forte de 110 chevaux.

L'ex-pensionnaire du Quai de Javel a doté sa nouvelle compacte d'un style dynamique. Avec ses lignes tendues et sa face avant imposante, cette C4 Coupé dispose d'un caractère certain. Non contente de s'affirmer, elle se dote d'une poupe arrière ornée d'une lunette arrière inversée… comme une certaine Ami 6 ! Toutefois, malgré ce clin d'œil à son ancêtre, cette 3 portes racée aux lignes équilibrées n'est pas sans nous rappeler la Honda CRX ED9 de 1988.

L'habitacle de cette C4 Coupé VTS est strictement identique à celui de la berline. Nous y retrouvons donc les deux principales innovations que sont le diffuseur d'ambiance et le volant à moyeu fixe ! L'ergonomie est bonne, exception faite des portes qui se montrent trop lourdes à manipuler. A ce grief s'ajoute, des commandes regroupées sur le fameux moyeu fixe fastidieuses à manipuler. La finition est d'un bon niveau. Elle se distingue aussi bien par la qualité générale des matériaux utilisés que par les assemblages. Elle n'est cependant pas sans faille, quelques garnitures bas de gamme, subsistant ici et là, à l'exemple des plastiques habillant les contres portes.

La nouvelle C4 a la lourde tâche de succéder à une Xsara considérée comme une référence en matière d'habitabilité. Si l'originale C4 est loin d'être ridicule, avec notamment un espace dévolu aux jambes suffisant, il convient de constater qu'elle n'apporte pas de gains notables malgré un gabarit plus imposant. Les côtes d'habitabilités deviennent même décevantes si l'on considère la garde au toit. Cette dernière est assez faible surtout lorsque ce coupé est doté du toit panoramique. La contenance du coffre reste correcte, mais nous sommes loin des volumes affichés par la défunte Xsara.

Comme sur les sportives de Peugeot, les fauteuils sont habillés d'une sellerie mixte composée de tissu tressé et d'alcantara. De type baquet, ils sont d'un confort ferme mais callent bien le corps. A ce titre, ils se montrent parfaitement adaptés à une conduite sportive. Mais est ce la fougue du 1.6 HDi 110 qui les mettra à contribution ?

La mécanique qui équipe notre C4 VTS se veut discrète dans tous les sens du terme. Si sa sonorité reste celle d'un vulgaire 4 cylindres diesel, ce 1600 cm3 ne se montre jamais envahissant. La discrétion est aussi de mise sous 1800 tr/min, faute de couple à bas régime et à un embonpoint conséquent. Cette C4 VTS BMP6 se montre moins alerte qu'une 207 manuelle équipée du même moteur mais disposant de seulement 5 rapports. En circulation urbaine, cela impose de jouer fréquemment du levier, ou plutôt de la palette, afin de pouvoir profiter d'une relance franche.

Amorphe, la C4 1.6 HDI 110 ? Pas vraiment, une fois passé le cap des 1800 tours, la mécanique se réveille et offre des accélérations plus franches. Les performances sont d'un bon niveau et les reprises permettent d'envisager les dépassements en toute quiétude. D'autant plus, qu'en cas de forte sollicitation du pied droit, un overbost accroît la puissance et le couple durant quelques secondes. Cependant, les prouesses chronométriques comme les sensations ne justifient en rien l'utilisation de la finition sportive VTS qui nous semble ici usurpée.

La principale innovation de notre modèle d'essai est la Boîte Manuelle Pilotée qui compte 6 rapports. Comme sur la Sensodrive qui équipe notamment les C3 et C3 Pluriel 1.6 16v, la BMP6 compte un mode manuel et un mode automatique. La circulation urbaine imposant de jouer du levier de vitesse… ou plutôt de la palette, nous disposons d'une occasion idéale afin de mettre à contribution cette nouvelle transmission. Les changements de vitesses peuvent se faire par le biais d'un sélecteur central ou via deux palettes fixes situées idéalement derrière le volant.

En mode automatique, la BMP6 fait valoir sa douceur de fonctionnement et son intelligence. Changeant de rapport à bon escient, elle dispose de la fonction Proactive (ou Autoactive ? Ce système était commune à PSA et Renault...) qui lui permet de s'adapter au style de conduite de son chauffeur. Toutefois, elle reste plus lente qu'une vraie boîte automatique, même si le mode « sport » - qui permet de forcer la boîte à engager le rapport supérieur le plus tard possible - se veut un poil plus réactif.

A l'inverse, le mode séquentiel demande au conducteur de s'adapter à la boîte. Lors des accélérations, il est nécessaire de lâcher les gaz afin d'éviter les à-coups. En décélération, cette précaution n'est plus nécessaire, les rétrogradages se faisant logiquement de façon plus douce et sans secousses. Cette nouvelle boîte robotisée se veut plus rapide et compte un rapport supplémentaire que la Sensodrive, mais n'apporte au final que peu de choses de plus en terme d'agrément de conduite.

Mais plus que la boîte, c'est l'association avec ce 1.6 HDi qui laisse à désirer. En effet, comme pour la précédente boîte robotisée de la firme aux chevrons, la BMP6 se montre plaisante à manier une fois que l'on a intégré son mode de fonctionnement. Cependant, elle est associée à une motorisation qui manque de pêche à bas régime sans avoir l'allonge du 1.6 16v essence en haut du compte-tours. C'est pourtant avec une motorisation de ce type que la BMP6 serait susceptible d'exprimer pleinement ses qualités !

Le châssis de cette C4 se montre particulièrement rigide, lui conférant ainsi une excellente tenue de route. La voiture est rivée à la route et vole de virages en virages en contenant particulièrement bien le roulis. Un pur régal que la direction précise ne fait que renforcer. Hélas, ces qualités dynamiques se payent au prix fort. Le tarage des suspensions de cette version VTS est beaucoup plus ferme que sur le reste de la gamme C4. Ainsi, les amortisseurs filtrent moins les défauts de la chaussée et ne sont en rien aidés par les pneus taille basse de 17 pouces. Bousculer ses passagers, voici là une attitude bien curieuse pour une Citroën, toute VTS qu'elle est !

La Citroën C4 Coupé est une voiture qui se veut belle et sexy. Séduisante, elle dispose de solides arguments afin d'attirer vers elle une clientèle jusque là rebutée par Citroën. Cependant, l'utilisation de la finition VTS n'a pas lieu d'être pour un 1.6 HDi 110 qui n'est en rien sportif. Notre prise en main de la BMP6 s'avère décevante, mais cela est plus du fait d'une motorisation inadaptée. Gageons qu'une telle boîte associée à une motorisation essence au caractère enjoué ou même au 2.0 HDi 140 devrait donner un mariage un peu plus heureux !

