Essai Citroen C4 HDi 92

Citroen C4 HDi 92 : Essai

Le pétrole devient rare et cher. Les radars se multiplient. Les coûts d'entretien augmentent. Les salaires... pas toujours. La tentation est grande, quand ce n'est pas une obligation, de prendre une berline un peu moins bien motorisée que ce qu'on aurait voulu...

L'idée demeure donc d'avoir les avantages d'une automobile moderne, disposant des derniers gadgets à la mode et d'un design avenant avec un budget d'utilisation réduit. La consommation est bien entendu le nerf de la guerre. En fonction du profil de la route et du type de conduite adoptée, elle doit se situer entre 6 et 7 litres en moyenne, et même moins si l'on s'applique. La Citroën C4 1.6 HDI 92 répond à ce cahier des charges draconien. Même en adoptant une conduite sportive peu en rapport avec la philosophie de l'auto, il sera difficile de brûler plus de carburant !

Notre Citroën C4 1.6 HDi 92 dispose de la même mécanique que la version HDi 110. Il n'y a que 18 chevaux en moins mais il parait que la puissance c'est dépassé ! 21.9 mkg au lieu de 24.5, ce n'est après tout que 12% de moins, il n'y a pas mort d'homme ! Outre une consommation en baisse, cette version dégonflée du 1.6 HDi permet de voir la puissance fiscale chuter à 5 CV. Une bonne nouvelle qui économisera quelques précieux deniers pour le portefeuille au moment d'établir la carte grise et d'assurer l'auto. Un bonheur n'arrivant jamais seul, les dernières améliorations apportées à ce moteur DV6 lui permettent d'afficher des émissions de CO2 de seulement 117 g/km. Un très bon score pour une voiture de ce gabarit et qui permet de compter sur un bonus gouvernemental sur le prix d'achat neuf.

Voiture économique doit-elle forcément rimer avec voiture sous motorisée? Dans le cas de cette Citroën C4 1.6 HDi 92, la réponse est négative. Le moteur DV6 offre un bon couple, ne présente pas de creux à bas régime, et se montre ensuite coupleux et volontaire. En bref, il anime fort bien notre compacte française. A aucun moment on n'a l'impression de conduire un véhicule sous-motorisé ou proposé au rabais, et cette motorisation devrait combler tous ceux qui ne prêtent aucune attention aux performances d'une voiture.

L'entrée de gamme C4 HDi n'a donc rien d'un low cost. En matière de confort, la Citroën ne déçoit pas. Il est vrai que la marque a une certaine réputation en la matière. La tenue de route est au niveau des références, mais là où ça se paie sur certaines concurrentes par un amortissement trop ferme, la C4 chouchoute ses occupants. En prime, le 1.6 HDi est très bien insonorisé et la direction se révèle particulièrement agréable.

L'intérieur de la Citroën C4 est également accueillant. Les sièges avant se révèlent très agréables et les éléments à bord sont de bonne facture, sans atteindre cependant les références du genre. La position de conduite est bonne car tout est réglable ou presque, et la visibilité est bonne. Bien meilleure que dans une Golf, une Mégane, ou même dans une C4 Coupé.

Mais n'allez pas imaginer que tout est parfait. Parce que la C4 a une particularité : son voyant à moyeux central fixe. Certes, ça peut être pratique car on y glisse pas mal de commandes et que l'on sait toujours où les trouver, même en virage. Ce n'est pourtant pas parfait puisqu'en grande courbe, on cherche les commandes des doigts. De plus, la roulette qui commande à gauche le régulateur et le limiteur de vitesse n'est malheureusement pas éclairée la nuit. Ce n'est pas fini, puisque sur notre exemplaire la roulette de droite ne fonctionnait pas. Là aussi, c'est du Citroën pur jus ! Mais il n'y a pas de quoi en être fier...

Côté équipements, il faut bien reconnaître que la Citroën C4 est bien dotée dès son premier niveau de finition. Le nom de Confort n'est pas usurpé ! Au programme, pas moins de 8 airbags, le régulateur/limiteur de vitesse, les antibrouillards, l'ordinateur de bord, la climatisation, les rétroviseurs extérieurs électriques et intérieur photochrome, les vitres arrière surteintées, le lecteur CD-MP3, les phares et les essuie-glaces automatiques. De quoi largement contenter la plupart des clients ! Ne manquent à l'appel à la limite que les vitres arrière électriques, la climatisation automatique et l'ESP (dont la C4 se passe très bien). Des équipements que l'on retrouve sur la finition Collection, avec le capteur de recul, le volant cuir, les sièges avant chauffants, le siège conducteur électrique, le détecteur de perte de pression des pneus et l'alarme. Ouf !

La Confort offre un tarif assez concurrentiel face à ses rivales, tandis que la Collection n'est que 1000 euros plus chère, ce qui en fait une adresse très recommandable sur le marché. Et puis, comme dirait l'attaché de presse... d'une autre marque « Citroën est roi en matière de prix virtuel », c'est à dire qu'il y a en permanence des promotions permettant d'acheter encore moins cher...

La Citroën C4 HDi 92 n'est pas la berline au rabais que son prix étudié aurait pu laisser imaginer. Au contraire, elle offre le confort, la tenue de route et l'équipement de modèles plus chers. Sans y laisser beaucoup de plumes en terme de performances et d'agrément...

