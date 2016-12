Essai Citroen DS3 1.6 THP 156 Sport Chic

Librairie Citroen

Citroen DS3 1.6 THP 156 Sport Chic : Essai

La Citroën DS3, première née de la nouvelle ligne exclusive de Citroën, ne succombe pas au néo-rétro, bien au contraire. La petite française est à la fois moderne, séduisante et plaisante à conduire.

Étonnant comme une voiture peut susciter l'engouement. Est-ce sa ligne séduisante, la campagne de communication accrocheuse de Citroën ou le fait qu'il y avait bien longtemps qu'une marque française n'avait pas sortie un produit aussi attrayant ? Un peu de tout cela sûrement. En tout cas une chose est sûre, la DS3 ne passe pas inaperçue !

En effet, la Citroën DS3 dispose d'une silhouette admirable, mise en valeur par ses passages de roues marqués, ses touches de chromes, sa ligne de toit fuyante, ses très belles jantes de 17 pouces noires diamantées ou encore ses deux bandes de LED verticales.

Notre combinaison gagnante : carrosserie Noir Obsidien (option), toit Bleu Boticelli avec adhésifs Urban Tribe (option) et coques de rétroviseurs chromées (option). Autres subtiles attentions, la couleur du toit est rappelée au centre des jantes ainsi que sur la clé de contact ! Du reste, libre à vous de composer votre DS3 à votre guise.

A la fois Sport, avec ses sièges semi-baquets tendus de cuir, le contour du levier de vitesse et le pédalier couleur aluminium, ou encore le volant à méplat qui offre une bonne prise en mains, la petite aux chevrons flatte également ses occupants avec du chic. A l'image du diffuseur de parfum d'ambiance, ou du noir laqué qui recouvre le bas de la console centrale et le tour des poignées de portes. Toujours dans la tendance de la personnalisation, la planche de bord et le pommeau de levier de vitesses peuvent être en option de la couleur de votre toit. Donc Bleu Boticelli pour notre modèle d'essai. De quoi procurer un contraste du plus bel effet !

Pour parfaire l'équipement, notre DS3 était dotée du Pack Select Confort MyWay ...option !). Ce dispositif regroupe le combiné GPS avec écran 7 pouces, l'accoudoir central, le radar de recul ou encore l'allumage automatique des feux. Simple et efficace, le système de navigation brille par sa rapidité d'adaptation.

A l'arrière, l'espace est bon pour la catégorie, surtout pour l'occupant qui sera installé derrière le passager. La forme renfoncée de la boite à gants libère un vaste espace pour les jambes. Seule la garde au toit se révèle être juste pour les plus de 1.80m. Quant au coffre, avec ses 285 à 985 litres banquette rabattue, il se révèle étonnement logeable et se place dans la tranche haute de la catégorie avec les moins glamours Citroën C3 et Skoda Fabia... Notre seul petit regret est le fait que la planche de bord, très réussie au demeurant, soit tout bonnement reprise de ladite C3.

La DS3 se veut une voiture plaisir. Notre choix s'est donc porté donc sur l'excellent quatre cylindres essence turbo de 156 ch (1.6 THP pour les intimes) qui officie notamment sur la Peugeot 207 et la Mini Cooper S. Ce moteur fort de 24.5 mkg de couple disponible de 1400 à 4000 tr/min offre une belle réactivité. Mais c'est passé la barre des 2500 tr/min qu'il dévoile toute sa vigueur et ce jusqu'à 6000 tr. Brillamment épaulé par une boite de vitesses manuelle à six rapports très douce, la DS3 ainsi motorisée s'affranchit de l'exercice du 0 à 100 en 7.7" pour une vitesse maximum de 211 km/h. Le léger grondement agréable à l'oreille qui résonne à bas régime laisse place ensuite à une remarquable insonorisation. Durant notre parcours essentiellement composé de route et d'autoroute, nous avons enregistré une consommation moyenne de 6,9 litres au 100 km.

La Citroën DS3 n'est pas que jolie à regarder. Son potentiel, elle l'exprime également sur la route. Bien campée sur des Bridgestone en 205/45 R17, la DS3 bénéficie d'une agilité remarquable. L'excellent châssis et la direction des plus précises incitent à enchaîner les virages à vive allure. D'ailleurs après quelques heures à son volant, on attend impatiemment le prochain panneau signalant une zone sinueuse, synonyme de plaisir de conduite !

La Citroën DS3 est une véritable réussite. Outre son style très séduisant, elle associe plaisir de conduite et confort. Qui plus est elle offre une multitude de possibilités de personnalisation.

Texte et photos Aurélien Venet

