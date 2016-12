Essai Citroen Xsara 2.0 16v Exclusive

Librairie Citroen

Citroen Xsara 2.0 16v Exclusive : Essai

Après une honnête carrière, la Citroën Xsara poursuit son bonhomme de chemin sur le marché de l'occasion. Si l'offre est pléthorique, la berline compacte souffre d'un manque de charisme qui fait chuter sa côte. Du coup, il est possible de dénicher un bel exemplaire, comme une 2.0 16v Exclusive avec peu de kilomètres, pour une somme modique.

On ne présente plus la Xsara dont les lignes classiques se sont largement fondues dans le paysage automobile. Apparue en 1997, la berline compacte de Citroën a connu deux restylages. Le premier date de 2001 et comporte de nombreuses modifications : nouvelle face avant, teintes des feux arrière modifiées, support de plaque redessiné ou encore des boucliers modernisés. Le second remodelage est intervenu en 2003. Il s'agit en fait d'un léger lifting qui a permis à la Xsara de retrouver un minimum d'élégance dans ses versions haut de gamme. Les antibrouillards ont refait leur apparition sur un parechoc avant dont les grilles d'aérations sont dotés de joncs chromés. Reste que la carrosserie est particulièrement vulnérable aux petits chocs puisque l'ensemble est peint.

Les effets bénéfiques du second lifting se font surtout sentir à bord. Ainsi, les dernières Exclusive sont dotées d'un plaquage façon bois foncé au lieu de la criarde imitation ronce de noyer des versions précédentes. L'assemblage est dans son ensemble assez soigné et la présentation flatteuse. Cependant, la qualité des matériaux est parfois décevante. C'est le cas des contres porte en plastique dur. Ils étaient pourtant moussés sur les premières Xsara ! L'explication ? Une volonté poussée à l'extrême de réduire les coûts de fabrication. Et ce n'est pas le compte-tours, dépourvu de zone rouge, qui démontrera le contraire !

Les jolis sièges sont confortables et maintiennent bien le corps. La position de conduite est aisée à trouver grâce aux différents réglages du siège et du volant. Cependant, les grands gabarits pesteront contre la garde au toit un peu juste à l'avant. Un défaut que nous n'avions pourtant jamais relevé sur le coupé VTS qui profite, il est vrai, d'une assise plus basse. Il sera également difficile de ne pas pester contre une ergonomie plus que contestable. La fragile molette de réglage électrique des rétroviseurs est vraiment mal implantée et se montre délicate à manier. Et nous ne vous parlons pas des boutons servant à commander les 4 vitres électriques curieusement implantés au pied de la console centrale. Mais ce n'est pas tout ! Les épais montants à l'arrière gênent considérablement la rétrovision et la visibilité de ¾ arrière est franchement mauvaise. Et les nouveaux rétroviseurs, plus petit que ceux des générations précédentes, n'arrangent rien. Avec son habitabilité appréciable et son grand coffre, il fait bon vivre à bord de la Xsara sauf pour le conducteur...

Fort heureusement pour lui, la partie mécanique se montre beaucoup plus avenante. La Xsara Exclusive ne paye sans doute pas de mine mais son 2.0 16v développe 138 ch à 6000 tr/min. Hérité de la Peugeot 206 S16, ce bouilleur de caractère a remplacé le vieux bloc XU10 de 135 ch issu des XM en 2001. Fort d'un couple de 19,1 mkg à 4100 tr/min, l'EW10 J4 se montre nerveux à bas régime, vigoureux passé 3200 tr/min avant de s'essouffler progressivement après 5500 tr/min. Dans la pratique, cela veut dire que la voiture repart sur un filet de gaz et accélère assez fort pour mettre à mal la motricité. Face au chronomètre, cela donne 209 km/h en vitesse de pointe, un 1000m départ arrêté couvert en moins de 30 secondes et un 80 à 120 km/h effectué en moins de 10 secondes en 4ème. La consommation est relativement maîtrisée du fait d'une boîte dont les deux derniers rapports ont été allongés. Sur un parcours composé de 40% d'autoroute parcouru à allure légale, 40% de routes et 20 % de ville nous avons mesuré 7,5 L/100. Et nous n'avons pas ménagé la voiture sur les petites départementales sinueuses. Finalement, nous ne pouvons reprocher à ce moteur que sa sonorité franchement quelconque. S'il ne se montre pas trop bruyant, notamment grâce à la radio dont le volume est asservi à la vitesse, chaque accélération s'accompagne d'un timbre sonore au combien désagréable. La boîte de vitesses n'est pas non plus exempte de reproches. Si elle reste relativement bien guidée, son maniement est plutôt rude et la commande lente.

Le comportement dynamique de la Xsara Exclusive se montre à la hauteur des prestations offertes par la mécanique. La direction, quoiqu'un peu floue autour du point 0, est pour le reste d'une précision chirurgicale. Le train avant se place au millimètre près, tandis que le train arrière accomplit des prodiges avec son effet auto directionnel ! La voiture est comme sur des rails et file de virage en virage. L'ESP dont était équipée notre exemplaire se montre assez permissif et il faudra y aller très fort pour le déclencher. Les freins se montrent puissants, faciles à doser et proposent une bonne endurance. Tous les ingrédients sont réunis afin d'enchanter les pères de familles qui aiment la conduite sportive. Ce n'est pourtant pas la vocation première de la Xsara Exclusive 2.0 16v comme nous le rappelle les suspensions. Ces dernières se montrent incroyablement confortables, même lorsque la chaussée se dégrade fortement. Pour autant, pompage et roulis ne font pas partie du vocabulaire de cette auto qui nous propose une excellente synthèse entre le confort et la tenue de route.

Dôtée du 2.0 16v, la Xsara est une sacrée routière. L'équipement des versions Exclusive s'est enrichi au fil des années pour devenir pléthorique en fin de carrière. Régulateur de vitesse, essuies-glace et phares automatiques, 4 vitres électriques, jantes alu, sièges sport, ABS, ASR, ESP, 4 airbags, clim auto, etc... Rien ne manque à l'appel et sa côte sur le marché de l'occasion est basse. Attention, affaires à faire !

Texte & photos: Hatem Ben Ayed

