Essai Citroen C5 V6 HDi 240 Exclusive

Citroen C5 V6 HDi 240 Exclusive : Essai

Dans la course au prestige où les allemands ont quelques longueurs d’avance, Citroën semble bien décidé à ne pas lâcher le morceau. Et le prouve avec notamment cette C5 V6 HDi 240 FAP.

Texte Manu Bordonado

Photos constructeur

C’est un fait : autant la première Citroën C5 ne plaisait pas, autant cette seconde génération semble faire l’unanimité. Mais cela ne suffit pas toujours pour séduire, et offrir de belles performances aide également. Malheureusement cette C5 est très lourde et même le moteur le plus pêchu de la gamme, le V6 HDi, ne suffisait pas à l’animer comme il se doit.

Et oui, malgré ses 208 chevaux la C5 V6 HDi était à la traine face au trio infernal des A4 3.0 TDI, 330d et C350 CDI… Pour une fois, la marque française ne s’est pas avouée vaincue et a aligné sa motorisation. Cylindrée augmentée, injection nouvelle génération, nouveaux turbos… chambres de combustion redessinées… Tout y est passé ! Place donc à présent à un 3.0 V6, toujours biturbo, mais maintenant fort de quelques 240 chevaux, pour un couple de quelques 45.9 mkg. A 1600 tr/min, rien que ça ! Dans le même temps, la consommation et les émissions de CO2 sont en baisse de 12%, ce qui ne gâte rien.

Une C5 V6 HDi, c’est forcément une boite automatique. Le choix est logique : c’est le choix privilégié par la clientèle de manière générale, et la marque n’avait de toute façon pas de boite manuelle capable d’encaisser un couple aussi conséquent. Comptant toujours 6 rapports, elle nous a une fois de plus étonnés par son à-propos et son juste choix des rapports. Les français proposent une fois de plus une excellente boite auto…

Avec son couple en forte hausse et une telle alliée que cette boite automatique, les performances promettent, mais il ne faut pas attendre de miracle en raison d’un poids équivalent à celui d’un Patrol GR de la grande époque : environ 1.9 tonne, soit carrément deux Citroën BX ! Notre C5 V6 HDi 240 FAP pointe donc à plus de 240 km/h, comme une allemande, mais elle peine un peu plus à l’accélération. Avec 28.5 secondes annoncés sur le kilomètre départ arrêté, la C5 ne fait pas mieux qu’une Xantia V6 qui côte environ 10 fois moins…

Tant qu’on en est à la comparaison avec les Xantia Activa, parlons de la tenue de route. Elle est excellente, sans doute au dessus de ce qui se fait à la concurrence, mais l’amortissement exceptionnel de la suspension Hydractive III de série fait que l’on ne sent pas la route comme avec une autre berline puissante ou… comme une Xantia Activa. Et il y a un peu de roulis en conduite sportive. Pour stopper tout cela, nous avons à disposition des galettes de 340mm à l’avant, constituant sans doute les plus gros freins jamais montés sur une Citroën. Pour autant, le freinage semble très bon mais d’une attaque un peu timide et donnant du coup la sensation de manquer de puissance. Sans doute le poids, toujours.

En contrepartie de quoi, le confort est exceptionnel. Il faut monter plus haut en gamme et surtout beaucoup plus haut en prix pour retrouver pareilles prestations. La suspension Hydractive III maintient la caisse comme un avion volant en rase motte, donc sur la route mais au-dessus de ses imperfections. Du grand art. Dans ces conditions, le V6 et la boite automatique se font oublier, l’ensemble étant très silencieux. C’est presque dommage, car à l’attaque le V6 HDi est fort mélodieux !

Bien décidé à reprendre des parts de marché aux allemands, le constructeur français a fait beaucoup d’efforts pour son intérieur. Globalement, la finition est excellente et les matériaux de qualité. L’équipement, lui est princier alors que ce n’est pas le cas sur les concurrentes teutonnes. En revanche, on retrouve toujours ça et là des plastiques perfectibles, notamment ceux du peu pratique volant à moyeux fixe. A priori, ce dernier ne fait semble t’il pas l’unanimité puisqu'on ne le retrouve pas sur les derniers modèles de Citroën.

Esthétiquement la C5 a évolué fin 2010, mais légèrement car elle n’en avait pas vraiment besoin. Au programme et pour faire comme les copains, des feux de jours à leds à l’avant. On y ajoutera des feux arrières à la couleur modifiée et de belles jantes en 18 pouces. Pour les amateurs de personnalisation, le catalogue propose également contre espèces sonnantes et trébuchantes des roulettes de 19 pouces. A l’arrière, notre C5 3.0 HDi 240 FAP dispose de deux très belles sorties d’échappement chromées. Un privilège partagé avec la 2.2 HDi 200 FAP… Nous sommes moins fans de la peinture mat que vous voyez en photo, mais c'est une affaire de goût.

Bien évidemment, la Citroën C5 V6 HDi 240 FAP étant le haut de gamme de cette belle berline, elle dispose d’un maximum de raffinements. Des raffinements que d’autres proposent en option, si vous voyez ce que je veux dire. En clair, si la C5 est moins chère d’environ 5000 euros que ses rivales, elle devient si l'on compare à équipements équivalents… 11.000 € moins chère qu’une 330d, 12.000 € moins chère qu’une A4 3.0 TDI, et même 14.000 € moins chère qu’une C350 CDI. Alors oui, la C5 se revendra moins chère aussi, mais la différence sera toujours inférieure aux montants ci-dessus. Elle se profile ainsi, avec la fade Renault Latitude V6 dCi, comme la meilleure affaire du segment.

Toujours aussi belle, toujours une référence de confort, maintenant très rapide, la Citroën C5 V6 HDi 240 FAP confirme tout le bien que l’on pensait d’elle : voilà une berline française de référence. Même si son poids l’empêche de se déguiser en sportive …

