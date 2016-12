Accueil Autoweb > Essais routiers > Citroen > Essai Citroen 2cv

Qui ne connaît pas la 2cv, la Deuche, la Deux-pattes ? Qui ne connaît pas son allure, le bruit de son moteur, son attitude dans les virages ? Je vais donc reprendre du début au cas où...



Gestation



En 1934, la marque Citroën est au bord de la faillite. Elle est alors reprise pas Michelin. Pierre Boulanger et Pierre Michelin se trouvent donc aux commandes de la marque au double chevron. Début 1936, Boulanger commence à songer à la conception d'une voiture extrêmement économique, confortable, spacieuse, et dont le moteur devait être petit et robuste. La voiture, définie ainsi, 4 roues sous un parapluie, était née.

Elle doit être capable de transporter 4 personnes et 50 kg de bagages à 50 km/h. Pour la tester, Boulanger place un panier d'œuf dans la voiture et traverse un champ labouré: aucun œuf ne devra être cassé, aucun ne le sera. En 1938, 250 exemplaires de la 2cv sont construits en vue du Salon de l'Auto d'octobre 1939, qui n'aura jamais lieu. Ces 2cv, toutes détruites, à une exception, sont très proches de celles que nous connaissons. Seulement, il n'y a pas de poignées de portes à l'extérieur (d'où les fenêtres basculantes), le capot est en tôle ondulée et la roue arrière n'est pas masquée par l'aile. A une époque, ils avaient même envisagé de remplacer la manivelle par un lanceur à ficelle!



Lancement



La deuxième guerre mondiale a créé une demande très forte pour une voiture économique. Le Salon de l'Auto 1948 est donc un événement pour Citroën, puisqu'il y présente sa 2cv. On se moque alors de sa ligne ingrate. La suspension extra-souple faire croire à certains qu'il s'agit d'un gag publicitaire... Sa mise au point durant un peu, le mystère plane autour de cette voiture tout au long de l'année 1949. Pourtant, son moteur 4 temps refroidis par air à 2 cylindres à plat opposés de 375 cm3, sa boîte 4 vitesses et tout le reste vont bientôt faire preuve de possibilités insoupçonnés.

Le public va montrer un tel intérêt pour cette voiture que les délais de livraisons vont monter jusqu'à 6 ans!







Évolution



1949 Présentation de la bombe Citroën 2cv. 1950 Commercialisation de la 2cv camionnette, présentée l'année précédente. 1954 La calandre perd le motif ovale qui entourait le double chevron. La garniture des sièges change. 1955 Des arrêtoirs sur les hauts des portes avants permettent de bloquer les vitres en position ouverte.

Au modèle A, présenté en 1948, s'ajoute un modèle AZ motorisé par un 425 cm3 de 12 ch. Un embrayage centrifuge est prévu. 1957 Une version AZL s'ajoute à la gamme. Motorisée par le 425 cm3, elle est plus riche que celle des autres 2cv: lunette arrière agrandie, buse de dégivrage, et présentation enjolivée. 1958 La capote descendait jusqu'ici jusqu'au pare-choc. A présent, une version AZLM, basée sur l'AZL, possède une porte de malle.

En mars est présentée la version Sahara. Cette version tout-terrain a pour particularité de posséder deux moteurs: l'un sous le capot, à la place habituelle, le second au fond du coffre pour entraîner les roues arrières. Grâce aux embrayages centrifuges, on commande les deux boîtes de vitesses par un seul levier. 1961 Les 2cv (sauf la Sahara) adoptent un nouveau visage: un capot à 5 nervures, une prise d'air de chaque côté au lieu des fentes d'aération, et une nouvelle calandre. 1962 Le taux de compression passe de 7 à 7.5:1, et la puissance de 12 à 13.5 ch. Vu les événements, la 2cv Sahara est rebaptisée 2cv 4x4. 1963 La 2cv passe à 18 ch. SAE et gagne des essuie-glaces électriques. Une version AZAM plus luxueuse apparaît: pare-choc renforcé, enjoliveurs... 1965 Les portes avants s'ouvrent dans le bon sens. 1966 Amortisseurs hydrauliques au lieu des frotteurs. Une carrosserie avec une troisième vitre latérale et une nouvelle calandre (chevrons déplacés sur le capot) est présentée. 1967 Les sièges avants séparés sont désormais disponibles, en option. Au cours de l'été, la 2cv 4x4 disparaît du catalogue. 1970 On passe en 12 volts, et la gamme se dédouble en 2cv 4 et 2cv 6:

La 2cv 4 a un moteur 435 cm3 de 26 ch. SAE.

La 2cv 6 a un moteur 602 cm3 de 33 ch. SAE. 1975 Phares rectangulaires et nouvelle calandre. 1976 Lancement d'une version de base, la 2cv Spécial, qui perd la 3ème vitre latérale et les phares rectangulaires. Elle n'existe qu'en jaune.

Une série limitée Spot basée sur la 2cv 4 voit le jour. La peinture, la décoration intérieure et le toit sont blancs et oranges, alors que les sièges sont oranges unis. Elle est produite en 1800 exemplaires. 1979 La 2cv Spécial gagne une troisième vitre latérale, la 2cv 4 disparaît, et la 2cv 6 gagne un carburateur double corps, qui fait passer la puissance à 29 ch. DIN.

La 2cv Spécial devient 2cv 6 Spécial en reprenant le moteur 602 cm3. Pendant ce temps, la 2cv 6 gagne des sièges avants séparés garnis de tissu jersey et devient ainsi la 2cv 6 Club. 1981 Adoption d'un rétroviseur jour/nuit. Une série limitée rétro basée sur la 2cv 6 Club voit le jour.

Elle se distingue par des enjoliveurs chromés et une peinture bi-ton. Baptisée Charleston, elle sera produite à 8000 exemplaires. 1982 Adoption de freins à disques à l'avant. Une nouvelle version Spécial E fait son apparition, elle se distingue par son embrayage centrifuge monté en série. La Charleston a connu un tel succès qu'elle est intégrée à la gamme. Elle reçoit des phares chromés. 1984 Toute la gamme se voit dotée d'un pare-brise feuilleté. La 2cv Spécial E disparaît. 1987 La 2cv 6 Club disparaît. Il ne reste dans la gamme que la Spécial et la Charleston.

Le 29 février, la production de la 2cv cesse en France, elle sera désormais produite au Portugal. A noter que ces exemplaires seront moins bien finis, notamment au niveau des ailes. La fin est proche... 1990 Le 27 juillet, la dernière 2cv, une Charleston gris Cormoran, sort des chaînes à 16h. C'est la fin d'une époque pour Citroën, mais pour nous aussi.



Citroen 2cv : Fiche technique Marque : Citroen Citroen Modèle : 2 cv A 2 cv 6 Charleston Années de production : 1949-1959 1981-1991 Moteur Type du moteur : 2 cylindres à plat 2 cylindres à plat Energie : Essence Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Carburateur Carburateur Suralimentation - - Distribution Arbre à cames central Arbre à cames central Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 62.0 x 62.0 mm 74.0 x 70.0 mm Cylindrée 375 cc 602 cc Compression - 8.5 Puissance 9 ch à 3500 tr/min 29 ch à 5750 tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min 4.0 mkg à 3500 tr/min Transmission Boite de vitesses 4 rapports 4 rapports Puissance fiscale 2 cv 3 cv Transmission Traction Traction Antipatinage Non Non ESP Non Non Châssis Direction Crémaillère Crémaillère Cx - - Suspension avant Batteurs à inertie Batteurs à inertie Suspension arrière Batteurs à inertie Batteurs à inertie Freins avant Tambours Disques Freins arrière Tambours Tambours ABS Non Non Pneu avant 125 x 400 125 SR15 Pneu arrière 125 x 400 125 SR15 Dimensions Longueur 378 cm 383 cm Largeur 148 cm 148 cm Hauteur 160 cm 160 cm Coffre 0 0 Poids 495 kg 495 kg Performances Poids/Puissance 55 17.0 Vitesse maxi (km/h) 65 115 0 à 100 km/h - - 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA - - 1000 mètres DA 75.0 45.1 Consommations Sur route - 6.6 Sur autoroute - - En ville - 8.1 Conduite sportive - - Consommation moyenne - 6.1 Réservoir - litres 25 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - Climatisation - - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Citroen 2cv Crédit pas cher pour votre Citroen 2cv Donnez votre avis ici ici

