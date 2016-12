Essai Citroen CX 25 GTi Turbo 2

Dans les années 50, les Traction Avant faisaient la loi sur nos routes, tout comme le faisaient les DS dans les années 60. En 1975, la CX vint remplacer la DS, mais entre-temps, la concurrence avait évoluée...

A l'origine, la CX devait être motorisée par un moteur six cylindres à plat, mais on finira par lui monter le 4 cylindres de la DS, qui n'était pas de première fraicheur ! Autant dire que si la CX 25 GTi Turbo 2 (ça fait une sacré étiquette, sur le coffre) est une rapide, ce n'est pas grâce à un moteur récent, mais au fait qu'il ait été poussé au maxi: l'injection prend la place du carburateur double corps, la cylindrée est poussée à 2.5, un turbocompresseur lui donne du souffle, et un intercooler le renforce. Avec 168 chevaux, la CX fait mieux que se défendre et a pour principales concurrentes la BMW 525i (prestigieuse mais vieillissante) et la Mercedes 260E (prestigieuse et moderne).

La Citroën, bien que tenant bien la route et malgré son confort, ne fera pas le poids face à ces concurrentes. Son physique, sa finition (bien que grandement améliorée sur la fin), son accès au coffre, font que cette voiture ne connaîtra pas l'aura de ses aînées Traction et DS. La XM, qui prendra sa suite en 1990, ne fera pas mieux, bien au contraire... La CX, elle, aura séduite avec sa version limousine un Président de la République de grande taille, ce dont la XM ne pourra se vanter.