Essai Dacia Lodgy dCi

La marque Dacia continue à se développer. Et pour conserver les clients des Logan, Sandero et Duster qui souhaitent un véhicule plus spacieux, la marque Dacia a Lodgy-quement développé un monospace.

Mesurant 4.50m, le Dacia Lodgy n’a rien d’un petit bébé. En fait, il a les dimensions du Renault Espace III apparu en 1997 ! Aussi, il revendique un certain volume de chargement : un coffre de 827 litres en 5 places, et même de 2617 litres si l’on ôte tous les sièges arrière ! Des chiffres comparables au dit Espace, et qui en font un véhicule très lodge-able, et même sans concurrence en ce domaine !

Sans concurrence car le Dacia Lodgy est disponible contre un tarif absolument discount : à partir de 9 990 € en essence et finition d’accès. Ne cherchez pas, il n’y a pas mieux et de loin. Mais vous allez me dire que vous voulez du diesel et un niveau d’équipement décent… Vous aurez raison. Cela reste spécialement bon marché, puisqu’un dCi 110 à boite 6 et finition haut de gamme Prestige, soyons fou, se monnaie contre seulement 16 500 euros. C’est 2 000 euros moins cher qu’un Skoda Roomster équipé du TDI 105, pour rester dans les voitures de l’est, ou… 5 000 euros moins cher qu’un Kangoo en dCi 110 pour rester dans le groupe Renault, ou… 4 000 euros de moins qu’un Fiat Doblo, pour rester dans une marque qui en général propose des prix serrés.

Evidemment, on n’arrive pas à baisser le prix à un tel niveau par hasard. Première piste, réutiliser et amortir encore un peu des éléments déjà existants et largement amortis ! Ainsi, la plate-forme est la B-zéro déjà utilisée par la Logan et l’ensemble de ses dérivés, par exemple. Pas besoin non plus de vous expliquer que les 1.5dCi 90 et 110 sont repris du reste de la gamme tellement cela parait Lodgy-que. Divers éléments sont également repris des autres modèles : les poignées de porte (Sandero), les rétroviseurs (Duster), la boite à gant (Logan)…

Néanmoins, le Dacia Lodgy apporte quelques améliorations : c’est la première Dacia à avoir son propre tableau de bord, et donc à ne pas réutiliser celui des Logan, Sandero et Duster. Du coup, cela a permis de prévoir un emplacement où installer un beau GPS. Enfin, pas sur la version de base bien entendu puisque celle-ci devra même se passer du moindre autoradio, mais en tout cas le GPS a maintenant le mérite d’exister. Ce n’est pas tout : il est disponible à un tarif assez bas, et son interface lodgy-cielle n’a rien à envier aux Carminat TomTom des Renault. Ça serait même plutôt le contraire…

Dacia nous a promis que l’on pouvait faire monter deux adultes de 1.90m sur la rangée du fond. Mais ne nous a fourni pour le vérifier qu’une attachée de presse qui est loin d’avoir ce gabarit : il a donc fallu que l’on essaie nous-même… Avec deux journalistes de 1.70 et 1.76m, on tient effectivement correctement dans les places du fond. Le rang intermédiaire se compose d’une banquette 1/3-2/3, donc forcément moins pratique à rabattre que des sièges indépendants comme dans un Scénic, mais cela se fait très bien malgré tout. Les 2 places du fond sont en option, et il ne sera pas possible de transformer par la suite un 5 places en 7 car il n’aura pas les fixations adaptées. Réfléchissez bien à cette option avant achat !

Bien entendu, la finition n’égale pas celle d’un monospace (beaucoup) plus cher : les plastiques sont parfois durs, on maintient la (ou les) banquette(s) rabattue(s) avec des sangles à fixer sur les appuie-têtes avant… Mais ça reste facilement utilisable, c’est sans gadget mais plein de bon sens. Notons quelques attentions comme les vitres du fond entrebaillantes, les porte-gobelets ou les 2 prises allume-cigare. Pas si chiche que ça le Dacia !

Ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons essayé un Dacia Lodgy motorisé par le dCi 110. Car c’est la motorisation la plus adaptée à déplacer un monospace pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, et parce qu’aux vues du tarif, on peut se faire plaisir en laissant de côté le dCi 90. Surtout que le dCi 110 a droit à une boite 6, lui…

Notre dCi 110, malgré sa cylindrée de seulement 1.5 litre, aura efficacement animé ce Dacia Lodgy. Il n’en fait pas une voiture de sport bien sûr, mais il suffit à rouler à bonne allure avec, à 2 personnes sans bagages, et devrait donc être suffisant une fois chargé des enfants et des bagages de toute une famille. Le dCi 90 devrait être un peu plus juste pour cela, tandis qu’il ne faudra pas attendre grand-chose du 1.6 MPI de base. Bien entendu, la boite 6 l’aide à moins consommer et à abaisser le régime sur autoroute. Notre ordinateur aura indiqué au final moins de 8 litres au 100 de moyenne, alors que nous avons roulé sans aucune notion d’économie…

La tenue de route du Dacia Lodgy est typique de cette marque : c’est-à-dire que les suspensions sont confortables, relativement souples, et disposent de débattements importants, prévues pour les pays dont les routes sont en moins bon état que les nôtres. Les réactions sont saines, et arrivé aux limites le Lodgy glisse facilement de l’avant mais reste aussi stable qu’aisé à rattraper. L'ESP est disponible en option.

Vous savez maintenant presque tout sur le Dacia Lodgy. C’est selon nous un très bon véhicule, sain et bien né. Seul souci à nos yeux… Le look. Chacun se fera son idée, mais on a dû mal, vraiment du mal, à lui trouver le moindre charme – pour rester poli. Certains disent que le Dacia Duster était trop beau, et qu’il a taillé des croupières au Renault Koleos… De là à imaginer que le Dacia Lodgy a été dessiné ainsi pour ne pas faire de tort au succès du Scénic, il n’y a qu’un pas…

Bien né, agréablement motorisé, confortable, vaste, et incroyablement bon marché, le Dacia Lodgy est très efficace dans son rôle, en toute simplicité ! De quoi fermer les yeux sur son look…

Texte et photos Manu Bordonado

